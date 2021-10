Alemla Markotić za RTL je komentirala komentirala cijepljenje trudnica, ponavljajući kako to ne bi trebale raditi na svoju ruku.

Preporuka je da se cijepe, ali savjetovanje obvezno

„Pitanje nije s da ili ne. Znači zbog toga i još uvijek nije provedena treća faza kliničke studije u svijetu što je dosta komplicirano s obzirom na populaciju, Europska agencija za lijekove nije službeno odobrila to cijepljenje, međutim s obzirom na to da se sve više vidi u znanstvenim stručnim krugovima da su trudnice pod povećanim rizikom onda su preporuke brojnih stručnih društava da se cijepe“, rekla je Markotić no istaknula kako bi se svakako morale posavjetovati s ginekologom ili drugim liječnikom.

Prioritet bi trebale biti trudnice s rizičnim faktorom, poput starijih ili pretilih trudnica, no kako ističe Markotić, u drugom stanju se situacija može drastično promijenit.

„Postoji cijeli niz situacija i zbog toga ginekolozi redovit vode trudnoću, i u trudnoći se ženama može povisiti tlak šećer i slično, tako da njihov ginekolog s njima treba odlučiti o tome i dogovoriti se. Naravno ono što je najbolje je spriječiti i cijepiti se prije ako je moguće.

'idealno je prije trudniće'

Pojasnila je i svoju jučerašnju izjavu o cijepljenu trudnica.

„Idealno je prije trudnoće, u trudnoći ovako kako sam rekla, trebaju zajedno sa svojim liječnicima procijeniti koji su rizici i u svakom slučaju neće ni cjepivo 100% zaštititi pored cjepiva trebaju sve druge epidemiološke mjere držati, jako se čuvati, a ne bi bili u kontaktu sa zaraženima“, kaže.