MARKOTIĆ POJASNILA IZJAVU O CIJEPLJENJU NOVINARA PREKO REDA: ‘To je krivo shvaćeno…’; Ponovno komentirala i slučaj svoje majke

Epidemiolog Kaić je rekao da plan cijepljenja mogu tumačiti samo oni koji su ga pisali

Posljednji javni istup Stožera u petak bio je vrlo buran zbog afere s cijepljenjem preko reda te priznanja Alemke Markotić, šefice Klinike za infektivne bolesti da je viškom cjepiva cijepila i svoju majku.

Na današnjoj press konferenciji Nacionalnoga stožera civilne zaštite opet je bilo riječi o cijepljenju preko reda i o kaznenoj odgovornosti. Beroš je upitan je li misli da je Markotić zlouporabila položaj te koje mogu biti sankcije.

BURNO NA PRESICI: Markotić: ‘Istina je, moja majka se cijepila u Klinici, a cijepio se i jedan novinar koji je na presici’; Ne želi reći tko

“Nije bitno moje mišljenje već mišljenje institucija. Ono što je sigurno, kad inspekcija završi postupanje, u odnosu na njen nalaz su mogući razni pravci. Moguće je da to ide komorama, a ako ima elemenata kaznenog djela, to se može uputiti DORH-u”, rekao je Beroš.

“Nikome nisam omogućila cijepljenje”

Zatim se nadovezala i Markotić.

“O mojoj majci je struka sve rekla. A što se tiče novinara, to je krivo shvaćeno. Ja nikome nisam omogućila nikakvo cijepljenje. Ja znam puno ljudi. Jedan od novinara se hvalilo mom poznaniku da se cijepio preko reda. Dakle, niti jednom novinaru nisam omogućila cijepljenje”, rekla je Markotić.

OPORBA TRAŽI OSTAVKU STOŽERA ZBOG CIJEPLJENJA ELITE PREKO REDA: ‘Ako ste bliže oltaru, bolje čujete misu…’

Epidemiolog Kaić je rekao da plan cijepljenja mogu tumačiti samo oni koji su ga pisali.

“Po nama su prioriteti su osobe koje imaju povećan rizik od komplikacija i smrti. To nije cijepljenje preko reda. Ja sam liječnik koji je položio Hipokratovu zakletvu i moram pomagati. Preko reda je cijepiti mlade i zdrave jer imaju veze ili misle da su važniji od ostalih. U kategoriji “ostali” su oni koji nisu u domovima i zdravstveni djelatnici, ali su zaslužili da ih se cijepiti – to su kronični bolesnici i stariji ljudi koji nisu u domovima”, smatra Kaić.

“Ne treba stvari dovoditi u apsurd”

Na pitanje novinara je li netko tko je još ugroženiji trebao biti cijepljen prije takozvanih uglednika koji su se cijepili preko reda, Kaić je odgovorio:

“Ja sam mislio da su zaslužili zbog svoje dobi, ne zbog političkih zasluga. A naravno, takvih ljudi koji su zaslužili zbog svog stanja ima oko milijun i par stotina tisuća. Zasad smo dobili 150.000, nismo mogli sve. Slažem se da bi bilo idealno imati registar svih ljudi koji spadaju u rizične skupine. Nažalost, toga nema, ne postoji. Ja ne mogu doprijeti do svih. Ako netko dopre do mene, ako mogu pomoći, pomognem”, kazao je.

Markotić je govorila o procjenama.

“Ne treba stvari dovoditi u apsurd. Ako bi mi pobrojali sve zaposlenike, ja ne znam nikoga tko bi mogao napraviti rang listu tko je najizloženiji i tko je na kojem mjestu. To bi bio presedan, to bi bilo objavljeno u svjetskim časopisima. Ali to nikad nitko nije napravio niti se to može procijeniti. Mi se svi tamo čuvamo zaštitnom opremom, izloženi smo svim bolesnicima”, kaže Markotić.

‘NEDOPUSTIVO, IZGUBILA JE KREDIBILITET’; I Ivan Đikić se obrušio na Alemku Markotić: ‘To je neprihvatljivo i moraju se snositi posljedice’

“Moja majka je imala pravo na cijepljenje”

“Ukupno starih i rizičnih bolesnika je negdje oko 1.7 milijuna. Svi oni imaju različito stanje, dijagnoze, stadije liječenja, situacije. Nitko osim njihovog liječnika ne može procijeniti kad se oni moraju cijepiti”, kaže.

“Što se tiče prijava, ja mislim da biste našli jako puno ljudi koji su mene zvali, molili, a ja ih nikad nisam čula niti vidjela. Ja sam jako puno toga radila, ti ljudi bi otišli sretni i zadovoljni, mi to uvijek želimo. Što se tiče popisa, dosta naših djelatnika i penzionera su zvali i pitali mogu li se cijepiti kod nas. Postoji jedan veći popis ljudi koji uključuje roditelje zdravstvenih djelatnika, njima se činilo da je tako jednostavnije, mi smo krenuli s time misleći da ćemo imati kontinuitet u cijepljenju. Mi i dalje imamo želju, ako ova medijska hajka to ne ugrozi, da s tim nastavimo”, rekla je Markotić.

“Pod hajkom mislim na ovakva pitanja. Apsolutno je legitimno propitkivanje bilo čega ili bilo koga. Ali otkrivanje identiteta neke osobe bez da se imaju kompletni podaci je nešto što kad sam razgovarala s jednim od vodećih pravnih imena za kazneno pravo, rečeno je da je puno veći problem je li se jedna starija osoba cijepila prije druge je ako se u sustavu dogodilo ako neki zdravstveni djelatnik dostavlja imena ljudi koji su dobili neku informaciju”, rekla je Markotić.

“Ne znam zašto se ima potrebu staru ženu povlačiti po medijima, ona je imala po svim indikacijama pravo na cijepljenje”, kaže Markotić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.