MARKOTIĆ O VEZI KORONE I DIJABETESA: ‘To je još jedan od razloga zašto se svi moraju paziti, moguće su kronične posljedice’

Alemka Markotić tvrdi da pojava dijabetesa nije specifična samo kod covida-19: ‘Zabilježeno je kod covida da oko 14% osoba koje su imale teški covid imaju povišene vrijednosti glukoze i čini se da dolazi do razvoja dijabetesa’

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Alemka Markotić, govorila je danas na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite o tome može li koronavirus aktivirati dijabetes, rekavši da pojava dijabetesa nije karakteristična samo za Covid-19.

“To se može javiti kod različitih infektivnih bolesti, ne samo kod covida. Zabilježeno je kod covida da oko 14% osoba koje su imale teški covid imaju povišene vrijednosti glukoze i čini se da dolazi do razvoja dijabetesa. Kod dijela njih se prije odlaska iz bolnice razina šećera u krvi normalizirala. To je opet slično drugim infektivnim bolestima.

Kod jednog postotka je došlo do zadržanih povišenih razina glukoze u krvi i potrebno je dulje vrijeme praćenja da se vidi hoće li se razviti dijabetes tipa 1 ili 2 ili je to prolazno stanje u sklopu post-covida. Moguće je da će jedan dio ostati s tom posljedicom. To je još jedan od razloga zašto se svi moraju paziti. Ne samo da je akutna bolest opasna, nego su moguće kronične posljedice”, upozorila je Markotić.

