Sigurna sam da će se rješenje naći, a jasno je da pacijenti u ovoj situaciji ne smiju ostati bez lijekova. Za sada nema nikakve krize, imamo dovoljno zaliha, a nadam se rješenjima koja će biti prihvatljiva za sve, kazala je za HRT profesorica Alemka Markotić, šefica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, komentirajući činjenicu da su veledrogerije obustavile isporuku lijekova za 33 bolnice.

O tom potezu veledrogerija Markotić kaže da je duga povijest odnosa, kojekakvih problema: ‘To je nešto što se događa jedanput ili dvaput godišnje i u suštini se nađe rješenje problema. Mislim da ima prostora za raspravu i o cijenama i o puno toga’.

Na Zaraznoj je sedam bolesnika na respiratoru

Što se tiče situacije s Covidom, kaže Markotić da već nekoliko tjedana otprilike isti broj pacijenata primaju i otpuštaju.

“Sedam je bolesnika na respiratoru, a borimo se svakodnevno sa situacijom da su nam pojedini djelatnici pozitivni. Moramo na neki način pokriti ljude, za sada sve funkcionira. Povećanje broja hospitaliziranih pratimo svi”, kazala je profesorica i napomenula da nitko od djelatnika nije ozbiljnije bolestan.

Alemka Markotić navodi da je prerano donositi zaključke o tome jesu li ili nisu novodonesene mjere urodile plodom, a s obzirom da su zabilježene manje brojke posljednja dva dana.

“Treba pratiti cijeli tjedan, vidjet ćemo kako se će stvari razvijati. Očekujemo da mjere donesu određeni učinak, ali će taj učinak sada svakako biti sporiji jer prije kada smo donosili mjere, virus nije bio toliko raširen u populaciji. Sada kada se toliko raširio, one ne mogu polučiti tako brz učinak”, kaže Markotić.

Na upit treba li uvesti i jače mjere, Markotić kaže da se prate brojke, situacija, stanje i starost oboljelih, kao u drugim zemljama.

“Niti jedna zemlja ne trči s uvođenjem oštrijih mjera dok ne moraju”, kazala je.

‘Kolegu Štagljara iznimno cijenim, ali…’

Upitana je i za komentar izjave znanstvenika Igor Štagljar koji je rekao da smo sada “na prekretnici” i da nas čeka češki scenarij ako ne reagiramo odmah.

“Kolegu Štagljara iznimno cijenim, i sve njih, međutim svi mi govorimo prema svojem mišljenju i nahođenju, osjećaju. Za takve prognoze i analize su pozvani epidemiolozi da to naprave prema različitim modelima, iskustvu, brojkama kojima raspolažu… Kolega Capak i kolega Kolarić vas stalno o tome izvješćuju, mislim da se svatko od nas ipak treba držati svojeg dijela ekspertize te u tom kontekstu procjenjivati takve stvari”, rekla je Markotić.

‘Šostar je neurokirurg, a Lauc molekularni biolog’

Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar, izjavio je da bi s obzirom na broj ljudi u samoizolaciji u Zagrebu za dva tjedna možemo očekivati do 2.500 dnevno zaraženih, dok član Znanstvenog savjeta Vlade Gordan Lauc smatra da u ovom trenutku u Zagrebu ima 50 do 100 tisuća zaraženih.

“Kolega Šostar je neurokirurg, ja sam infektolog, kolega Lauc je molekularni biolog… Mi možemo imati neku svoju ideju o nečemu, a najbolje da se ovo prepusti struci koja je za to pozvana da to radi, a to je epidemiološka struka. Svatko može od nas pogoditi neku brojku, ja sam pogodila dan kada je bilo 0 zaraženih. Ali ne zato što nešto znam, nego zato što sam to pogodila. Ne možemo na taj način razgovarati, svatko sa strane svoje struke treba davati informacije o onome o čemu je on najpozvaniji. Potrebne su nam različite informacije oko liječenja, razvoja cjepiva…”, poručuje profesorica Markotić i dodaje: ‘Naši se epidemiolozi svakodnevno čuju s kolegama iz Europe i svijeta. Relevantne podatke imaju samo epidemiolozi’.

Možemo očekivati slabiju sezonu gripe?

Zaključuje, a s obzirom na mjere, da se može očekivati slabija sezona gripe.

“To se već vidjelo u Australiji i u Novom Zelandu, ne samo oboljelih od gripe, već i u redukciji broja drugih infekcija dišnog sustava. To može pomoći za restrikciju tih bolesti i za Covid. Vrlo je važno prakticirati sve mjere, svi šmrcamo i kašljemo. Jako je važno i nositi maske, distanca je iznimno važna, kao i provjetravanje prostora. Može se nagomilati aerosol, kojim se vjerojatno možemo zaraziti”, navodi Alemka Markotić za HRT.

