MARKOTIĆ OBJAVILA DOBRU VIJEST: ‘Plazma ljudi koji su preboljeli Covid-19 može pomoći’; Ipak, Hrvatska ima problem u vezi toga

‘Ono što se zaključilo je da plazmu bi trebalo dati unutar 72 sata, dok se virus još nalazi u cirkulaciji; treba dati dok još nije razvijen teži oblik bolesti’

Na današnjoj presici Nacionalnog stožera civilne zaštite, Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, istaknula je da ima jednu dobru vijest.

“Cjepiva još uvijek nema dovoljno za cijeli svijet. Ima jedna dobra vijest što se tiče liječenja. Cjepiva još nema, svi to znamo, dobro je došla svaka spoznaja koja može pomoći. Više puta ste pitali za plazmu osoba koje su preboljele. Bilo je više studija do siječnja, to su bile opservacijske studije, malo je bilo randomiziranih studija. Sad polovicom siječnja je izašla važna studija, bila je usmjerena na najrizičnije skupine, to su stariji od 65 godina”, rekla je Markotić. Bitno je koja je količina antitijela u toj plazmi. Ono što se zaključilo je da plazmu bi trebalo dati unutar 72 sata, dok se virus još nalazi u cirkulaciji; treba dati dok još nije razvijen teži oblik bolesti.

Vidjelo se i da kasnije davanje ima manji učinak. Primijetilo se da samo davanje plazme nije dalo nikakve reakcije. Zaključak je da se kod starijih od 65 godina unutar 72 sata mogla imati učinak primjena plazme”, kazala je Markotić.

Ravnateljica zagrebačke “Zarazne” kazala je da Hrvatska nema dovoljno plazmi te da smatraju da bi to trebalo primijeniti prije dok se bolest nije razvila. “Primijetilo se da davanje plazme nije izazvalo alergijske reakcije”, kazala je profesorica Markotić.

EPIDEMIOLOGIJA HZJZ-a NAJAVILA MIRNIJE RAZDOBLJE: ‘Dolazi proljeće, a cjepivo postoji; važno je procjepljivanje’

Situacija u Sloveniji

Novinari su Alemku Markotić upitali da se osvrne na situaciju u Sloveniji, koja je epidemiološki gledano iznimno loša i nepovoljna. Postavljaju se pitanja postoji li slovenski soj virusa.

“Nema podataka da tamo vladaju novi sojevi, potvrđen je jedan mutirani slučaj. No, za sada nije razlog održavanja većeg broja bolesnih novi soj. Nadamo se da neće ni biti. Zbog čega je to tako, to ni Slovenci nemaju odgovor. Problem je što nemamo odgovor na masu stvari, i nakon godinu dana nas ovaj virus iznenadi. Cijeli niz parametara utječe. Oni osobno misle da se jedan dio ljudi ne pridržava mjera.

“Nadam se da će uskoro te brojke i u Sloveniji početi padati. Kolege su primijetili reinfekcije. Nije mi rečeno da su to bili teži oblici. Nemamo relevantne podatke da ih analiziramo. To će trebati vidjeti jesu li to zaista reinfekcije, jesu li ti ljudi imali simptome. Ili su imali samo pozitivan nalaz u nosu”, navela je Markotić te dodala da tu treba analizirati više paramatera da bi se definirala mogućnost ponovne zaraze.

“Čim budemo imali neke podatke iz naših analiza, rado ćemo to priopćiti”, rekla je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

UNATOČ STROGIM MJERAMA, VIRUS U SLOVENIJI DIVLJA: Je li moguće da postoji slovenski soj? ‘Želimo znati zašto epidemija stagnira’