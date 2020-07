MARKOTIĆ OBJASNILA ZAŠTO SE ODJEDNOM NE KONTAKTIRAJU BLISKI KONTAKTI: Otkrila je da Stožer uskoro ima i novi izazov

‘Veliki izazov će biti jesen i zima kad će se pojaviti i druge infekcije dišnog sustava poput gripe pa do uzročnika različitih upala pluća’, kazala je Markotić

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, gostovala je u Dnevniku Nove TV.

“Prema najnovijim uputama HZJZ-a, bliski kontakti se stavljaju se u samoizolaciju odnosno karantenu. Ako nemaju simptome onda karantetnu, ako dobiju kasnije simptome idu u samoizolaciju. Nakon što netko dobije simptome onda će se testirati, inače je dovoljno 14 dana samoizolacije i nakon toga mogu dalje nastaviti sa svojim aktivnostima”, objasnila je Markotić.

Kaže kako u Klinici nisu primijetili navalu što se tiče privatnog testiranja nakon pojeftinjenja testova.

Veliki skupovi

Markotić je navela i kako su izazov u zaustavljanju koronavirusa u Hrvatskoj veliki skupovi.

“Razumijemo želju ljudi da ostvare neke svoje snove kroz njih, međutim, oni su se pokazali visokorizičnim. Pokušavamo naći mjere koje bi mogle funkcionirati, a da ljudima ne uništimo njihove planove i želje koje su imali”, rekla je Markotić.

Navodi da nas veliki izazov tek očekuje. “Veliki izazov će biti jesen i zima kad će se pojaviti i druge infekcije dišnog sustava poput gripe pa do uzročnika različitih upala pluća”, kazala je Markotić.

Aplikacija i potencijalno cjepivo

O malom odazivu građana za aplikacijom Andrija koji je trebao biti asistent u borbi protiv širenja koronavirusa kaže kako treba malo više promovirati te aplikacije.

“Ljudi su se malo opustili. Nekako se nosimo dobro sa svim. No, ljudi trebaju biti moralni, zaštititi i sebe i one oko sebe. Trebamo biti pošteni pjedni prema drugima”, objasnila je Markotić te na kraju navela kako je do cjepiva još dug put.