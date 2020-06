MARKOTIĆ OBJASNILA KAKVU BI TURISTIČKU SEZONU MOGLI IMATI I DODALA: ‘Prvi put smo sve zatvorili zbog straha, drugi put će biti drukčije’

Alemka Markotić: ‘Mislim da smo već u izvrsnoj situaciji gdje više dana nema novooboljelih i mislim da smo zasad sigurna zemlja. To nas sve može veseliti i hrabriti’

Hrvatska treći dan zaredom nema nijednu zarazu koronavirusom, ali ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak naglasio je da tek kad ih prođe 14, može se proglasiti pobjeda. Pritisak turističke sezone, ugostitelja i ostalih koji su patili u trenucima zaustavljanja gospodarstva žele da se mjere što prije potpuno ublaže. Kako se s tim nosi Nacionalni stožer za civilnu zaštitu te što se preporuča u narednim danima i tjednima, govorila je gošća RTL-a Danas, Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Fran Mihaljević” u Zagrebu.

Nije joj lako, panično smo zatvarali i zaustavljali praktički sve prije nešto manje od tri mjeseca, a sad pak panično otvaramo i pokrećemo sve jer strahujemo od povećeg turističkog minusa. Takvo stanje potencijalno je opasno jer samo proteklog vikenda u zemlju je ušlo više od 20.000 stranaca. Zato se postavlja pitanje kad ćemo biti “korona free” zemlja. “Ne bi trebalo biti oboljelih, ali mislim da smo već u izvrsnoj situaciji gdje više dana nema novooboljelih i mislim da smo zasad sigurna zemlja. To nas sve može veseliti i hrabriti”, kazala je.

Osvrnula se i na turističku sezonu. “Od straha nema puno koristi. Treba pratiti situaciju i provoditi mjere. Kao razumni ljudi moramo paziti, ali ako uzmemo informaciju koju smo možda zanemarili zbog korone jest da tisuće i milijuni ljudi putuju tijekom godine i ti putnici prenose različite infektivne bolesti. Postoji cijela struka koja se naziva “putnička medicina”.

Što ako se netko zarazi u Hrvatskoj?

Ako se osoba zarazi na Cipru, ima besplatno liječenje, no postavlja se pitanje što ako se zarazi u Hrvatskoj? “Cipar ne mogu komentirati, ali mislim da pacijentu nije bitno što ima besplatno liječenje, ako se tamo zarazi. Mi moramo pratiti situaciju, detektirati oboljele, laboratoriji su razvijeni u cijeloj zemlji… Dakle, možemo se kvalitetno nositi s tim”, govori Markotić.

Osvrnula se na potencijalnu situaciju ako se netko zarazi u hotelu, odnosno, hoće li biti samoizolacije kao što je bilo dosad. “Puno je epidemioloških situacija i detalja koje treba analizirati kako bismo odredili mjere zaštite.”

Upitana vezano za pronalazak cjepiva i kada bi ono moglo stići, Markotić je rekla: “Netko ga prvo treba napraviti i pustiti u promet, a to nije realno iduće dvije do tri godine. U kratkom postupku možda ima dva kandidata iz SAD-a i Velike Britanije, no da bi ih se proizvelo u dovoljnim količinama i da bi se testiralo adekvatno, proći će dosta vremena”, ističe Markotić.

Drugi val bez zatvaranja

Rekla je da u slučaju drugog vala koronavirusa neće biti zatvaranja kao prvi put. “Racionalnim postupanjem ćemo se bolje zaštititi. Pripremljeniji smo, imamo dijagnostiku i iskusniji. Prvi put smo zatvorili sve zbog straha, ali sljedeći put neće biti tako. Ako COVID bude u cirkulaciji, morat ćemo biti spremni odraditi sve bez zatvaranja.”

Sad smo pametniji, kako Markotić kaže, pa je možda poznato koji je rizični faktor – starost, pretilost, kronične bolesti. “Kao i kod većine infektivnih bolesti, to su kronične i imunološke bolesti. Pa i pretilost…”

Na kraju, otkrila je hoće li u politiku i je li ju premijer Andrej Plenković kontaktirao. “Nije me kontaktirao, ostajem u medicini. Samo to i radim”, zaključila je Alemka Markotić.

