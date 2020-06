MARKOTIĆ OBJASNILA KADA ĆE DOĆI DO POOŠTRAVANJA MJERA: ‘Više me ništa oko koronavirusa ne može iznenaditi’

‘Mislim da je ovo popuštanje mjera na sve strane, ne samo kod nas nego i u drugim zemljama, dovelo do opuštanja i mogućnosti da se virus ponovno intenzivnije širi’

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić komentirala je za Dnevnik Nove TV porast novooboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj. “Više me ništa oko koronavirusa ne može iznenaditi. Bili bismo sretni da su bili brojevi kakvi su bili zadnjih mjesec dana, od nula do dva. Mislim da je ovo popuštanje mjera na sve strane, ne samo kod nas nego i u drugim zemljama, dovelo do opuštanja i mogućnosti da se virus ponovno intenzivnije širi”, rekla je Markotić.

Naglasila je da bi se mjera samoodgovornosti i samodiscipline kod svih građana trebalo i dalje pridržavati, dodavši kako bi se virus teže širitio da se pridržavamo i dalje tih mjera.

JE LI SPLIT NOVO ŽARIŠTE? Beroš: ‘Putovanja sama po sebi nisu problem, problem je ponašanje’

Pooštravanje mjera

Smatra kako su se “svi malo previše opustili”. Na pitanje može li se trenutna situacija držati pod kontrolom ili postoji mogućnost da sve izmakne kontroli, Markotić kaže da vjeruje da se može držati pod kontrolom, uz kolektivnu odgovornost. “Mjere za građane, kad je riječ o zaštitnim maskama, pooštravat će se ako se za to pokaže potreba”, istaknula je Markotić.

Markotić kaže da bi se potreba za pooštravanjem epidemioloških mjera u Hrvatskoj i na granici pojavila kad bi broj novozaraženih nastavio rasti na više područja i kad bi bila jača lokalna distribucija virusa.

[FOTO] OVAKO SE CAPAK PRIDRŽAVA MJERA: Prekršio nekoliko epidemioloških preporuka za vrijeme i nakon kontakta sa zaraženom osobom

Vraćanje mjerama zaštite

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije prim. dr. Željka Karin rekla je za HRT da zabrinutost postoji s obzirom na veći broj novozaraženih. “Ipak još uvijek nije toliko visoki stupanj zabrinutosti koliki bi trebao biti stupanj opreza. Može nas utješiti činjenica da su sve to bili importirani slučajevi i da se radi o obiteljskim kontaktima, bliskim kontaktima oboljelih. Veliki je broj ljudi u samoizolaciji kako bi spriječili širenje zaraze”, kaže Karin.

Naglasila je da je potrebno podignuti razinu opreza i pridržavanja mjera zaštite. “Svi smo se malo opustili jer ipak smo tri tjedna imali jako povoljnu situaciju u našoj županiji i ostatku Hrvatske, ali ja bih pozvala ljude da se ipak vratimo mjerama zaštite – da držimo razmak, nosimo masku i peremo ruke te da se javimo liječniku ako smo febrilni ili imamo respiratorne probleme”, poručila je Karin.

Kaže kako se testira veliki broj ljudi kako bi otkrili i one asimptomatske slučajeve te da očekuju još jedan određeni broj slučajeva iz bliskih i obiteljskih kontakata koje su testirali. “Nadamo se da neće biti toliko novih slučajeva u široj populaciji već da će se zadržati na obiteljskim i bliskim kontaktima”, dodala je.

Ističe da se zaraženi dječak jako dobro osjeća, asimptomatski je slučaj. “Iz ranijih slučajeva znamo da djeca puno manje obolijevaju i imaju puno blaže simptome. Stoga se nadamo da tu neće biti nikakvih velikih iznenađenja, naročito zato što je škola provodila higijenske mjere naspram učenika i profesora”, rekla je Kirin za HRT.

CAPAK OPISAO GDJE SE IZLOŽIO VIRUSU: ‘Moj slučaj pokazuje da ne možete znati tko se nalazi među vama’; Otkrio i hoće li se postrožiti mjere

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.