MARKOTIĆ O KRŠENJIMA MJERA: ‘Svako takvo ponašanje ima elemente bioterorizma, koliko god to ružno zvuči’

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” gostovala je u RTL-u Danas u kojem je govorila o povratku školaraca u školske klupe kao i kršenju epidemioloških mjera koje, kako kaže, sadrži elemente bioterorizma.

U ponedjeljak se ostatak srednjoškolaca vraća u školske klupe, a znači li to da bi se uskoro mogle dodatno opustiti mjere Alemka Markotić rekla je kako je već sam povratak školaraca izvjesno popuštanje mjera te da će se za popuštanje ostalih mjera pratiti situacija. “U današnjoj situaciji, vidjeli ste da na primjeru nekoliko zemalja i tjedan dana je puno i u tjedan dana se mogu dogoditi i dobre i loše stvari”, poručila je Markotić.

Na pitanje postoji li mogućnost da regionalni stožeri donose vlastite odluke o mjerama rekla je kako će do toga sigurno doći. Podsjetila je da smo takvu vrstu situacije imali tijekom sezone i ljeta kada su regionalni stožeri sami sugerirali daljnje odluke popuštanja na svom području te je naglasila kako “nam je svima u interesu da regije koje su turističke već sada ne čekaju da im uvijek netko može uvesti neke strože propise i mjere, da ne čekaju da im sve to odredi glavni stožer, i da sami stvore preduvjete da mogu imati uspješnu i kvalitetnu turističku sezonu”.

O kršenju epidemioloških mjera

Markotić se, naravno, osvrnula i na masovno kršenje epidemioloških mjera kojima smo mogli svjedočiti posljednjih dana, govoreći da svako neodgovorno ponašanje koje može doprinijeti ugrožavanju tuđeg života i zdravlja u sebi ima elemente bioterorizma. “Koliko god ta riječ možda grubo zvuči i nikog nije trebala obilježiti na jedan ružan način”, rekla je.

Još jednom je pozvala sve na odgovornost. “Moramo jedni druge stalno upozoravati – ne osuđivati, ne napadati, već upozoravati. Moramo biti odgovorni, sve situacije koje se odnose na dulja, veća okupljanja, na boravak u zatvorenim prostorima većih skupina ljudi bez distance i bez zaštitnih sredstava, bez higijene, može dovesti do rizika. Sve to razumijemo, i mladima je dosadilo, i ljudi bi radili i oni koji su zatvoreni, sve je to jasno. Ali, ako određene aktivnosti ugrožavaju život i zdravlje, onda moramo još malo biti strpljivi, dok se ne procijepi veći postotak ljudi, dok ne dođu bolji dani gdje ćemo moći vani više boraviti. To su oni preduvjeti koje stalno govorimo”, poručila je Markotić.

Također, rekla je da je država uložila 12 milijardi u pokrivanje različitih troškova koje bi vjerojatno uložila negdje drugdje, a ljudi bi zarađivali da nije pandemije. “Moramo se jednostavno još malo strpjeti da bismo imali turističku sezonu i da bismo lakše živjeli svi zajedno kad se procijepimo”, rekla je.

Procjepljivanje do turističke sezone?

Markotić je rekla kako u Hrvatskoj do sad nije zabilježen novi soj, no da virus svakako ne poznaje granice, napomenuvši da smo među liberalnijim zemljama što se tiče zatvaranja. “Većina zemalja se zatvara, koliko njih ima policijski sat, ne rade ni teretane ni ugostiteljski objekti. Masu je zemalja koji su puno restriktivnije, mi smo među najliberalnijima. Cijeli svijet pokušava se obraniti”.

Komentirala je i odluku Hrvatske da se cijepi cjepivom AstraZenece koja još nije obavila sva istraživanja koja uključuju starije osobe. “Tek ćemo velikim obimom cijepljenja vidjeti koliko su zaštićene određene skupine. Moramo znati da kod starijih od 65 godina cjepiva ne djeluju isto kao kod mlađih – imunološki sustav nije isti. Djelovat će dovoljno da dijelom zaštitimo te skupine. Bolje čak sada cijepiti i AstraZenecinim cjepivom i zaštititi ih, nego ne uopće”, smatra Markotić te dodaje kako ukoliko netko odbije cijepljenje će morati čekati mogućnost cijepljenje nekim drugim cjepivom te da prisila za cijepljenje ne postoji.

Procjepljivanje do turističke sezone velika je želja svih nas, rekla je Markotić te dodala kako to ipak ne ovisi samo o nama već i o tome koliko će proizvođači i kojom dinamikom moći proizvesti cjepiva. “Cjepivo mora proći rigorozne kontrole. Svi se trude, svima je u interesu , pogotovo farmaceutskim kompanijama. Na ispitivanju i kliničkim studijama je preko preko 60 cjepiva… Hoćemo li uspjeti do ljeta, ne znam, ali najvulnerabilniji dio zajednice treba zaštiti”, rekla je.

Za kraj je dodala kako je Europska agencija za lijekove 19. siječnja imala sastanak s ruskim proizvođačem cjepiva te da su zatražene upute. “Informacija je da će ruska strana dostaviti tijekom veljače dokumentaciju. Učinak je visok s malim nuspojavama”, kaže ravnateljica Klinike za infektivne bolesti.

