MARKOTIĆ O ‘GENIJALCIMA’ KOJI KRŠE SAMOIZOLACIJU: ‘To je kao terorizam, u ovom slučaju bioterorizam’

Članovi Stožera, među kojima je i ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, dr. Alemka Markotić, pozvali su ponovno građane na odgovorno ponašanje i poručili da se će se oni koji krše samoizolaciju kazniti

Na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite u 16 sati, stručni tim izrazio je nezadovoljstvo i razočaranje. Razlog za to krije se u pacijentima kojima je propisana samoizolacija, a oni ju krše. Načelnica Stožera, Maja Grba Bujević, rekla je da je danas u ljekarni bilo 18 osoba koje su prekršile samoizolaciju.

Članovi Stožera, među kojima je i ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, dr. Alemka Markotić, pozvali su ponovno građane na odgovorno ponašanje i poručili da se će se oni koji krše samoizolaciju kazniti. Više o toj temi dr. Markotić je govorila za Dnevnik Nove TV. Kazala je da je ministar Davor Božinović najavio niz mjera kako bi se identificirale osobe koje krše samoizolaciju. Jedna od tih mjera je suradnja ljekarnika i MUP-a.

“Te osobe će biti prijavljene i sankcionirane. Svi koji su zdravi i žele boraviti u svojim vikendicama i pridržavati se mjera, nije opasno, ako se ne držite toga i na njudaljenijem otoku može biti opasno. Svi bi trebali smanjiti kretanje”, poručila je Markotić na Novoj TV.

STOŽER UPOZORIO NA MASOVNO KRŠENJE MJERA: Od jutros 15 novozaraženih, 3 na respiratoru; Ukupno 128 oboljelih

‘Kada se krši samoizolacija to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške’

“Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam. U ovom slučaju bioterorizam”, poručila je ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” svima koji krše propisanu samoizolaciju.

Alemka Markotić kaže da će se testirati ljudi s raspiratornim problemima koji imaju epidemiološki nalaz te da će testovi biti raspoređeni i po djelatnostima koje imaju bliski dodir s virusom korona. Kako kaže, nada se da su uspjeli puno toga predvidjeti pa je istaknula da se Italija nije mogla pripremiti za situaciju koja je sad. Poručila je da sve ovisi o nama pa ako se dio ljudi bude neodgovorno ponašao, Hrvatska može očekivati puno lošiji scenarij. Zato apelira ne samo na pacijente koji krše samoizolaciju nego i na ljude oko njih da ih pokušaju urazumiti.

Ravnateljica navodi kako se kod svih oboljelih za sada zna kako je došlo do zaraze. “Svi moramo izdržati”, poručila je za kraj Markotić na Novoj TV.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

ŠEFICA ZARAZNE BOLNICE POPRILIČNO IZRAVNA: ‘Kada se netko ne drži samoizolacije, to je kao da ima pištolj i hoće nekoga ubiti’