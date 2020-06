MARKOTIĆ O CRNOM SCENARIJU: ‘Računali smo na više desetaka tisuća oboljelih i nekoliko tisuća mrtvih… Drugi val? Nema straha’

Markotić otkriva da su se domaći epidemiolozi pribojavali talijanskog scenarija, pogotovo dok granica prema Italiji nije bila zatvorena

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić, u zadnje vrijeme je na meti kritika da kao članica Nacionalnog stožera civilne zaštite pogoduje HDZ-u premda ona sama nije članica stranke. U razgovoru za Večernji list, šefica “zarazne” kazala je da su svi u Stožeru nastupali kao stručnjaci.

“Puno toga ne bi bilo da sad nisu izbori. Oni koji to rade valjda znaju zašto to rade, njima na čast. Za našu ću zemlju i dalje raditi najbolje što mogu i znam, kada se to god bude tražilo od mene, kao i svi stručnjaci. A svatko odgovara za svoje postupke i poslije će zbog njih ili biti sretan ili ih se sramiti. Mi ćemo i dalje nastaviti biti stručni i raditi za dobrobit naše zemlje i zdravlje njezina stanovništva”, rekla je prof. Markotić za Večernji list.

‘Treba biti oprezan, virus je i dalje oko nas’

Alemka Markotić poručuje da i dalje treba biti oprezan jer je virus oko nas “jer virus cirkulira kod naših susjeda i u velikom dijelu svijeta”.

“Dok god je u populaciji bilo gdje u svijetu i cirkulira moramo biti oprezni i spremni na njegovu ponovnu pojavu, na pojavu unosa, određenih žarišta. Sada je puno lakše jer puno više znamo o njemu. S vremenom se puno toga saznalo zahvaljujući tome što su se stručnjaci i znanstvenici iz cijeloga svijeta ujedinili u toj borbi, intenzivno su razmjenjivali te i dalje razmjenjuju svoja znanja i iskustva. Na taj način imamo veće mogućnosti boriti se s virusom bude li se javljao sezonski i budemo li na jesen ponovno imali teškoća s njim ili se tijekom ljeta pojave neka pojedinačna žarišta”, veli Markotić.

O crnom scenariju u Hrvatskoj

Markotić otkriva da su se domaći epidemiolozi pribojavali talijanskog scenarija, pogotovo dok granica prema Italiji nije bila zatvorena. Međutim, objašnjava Markotić, i nakon toga je jedno vrijeme bilo teško predvidjeti kako će se sve odvijati.

“Pratili smo situaciju u Italiji i Španjolskoj gdje su brojevi naglo rasli. Pokušavali smo prije dva mjeseca izračunati brojke za taj najgori scenarij, ako bi bio takav rast i takvo brzo širenje bolesti, a onda i potrebe za respiratorima, stopu mortaliteta odnosno broj umrlih. Računali smo na više desetaka tisuća oboljelih i na nekoliko tisuća mrtvih. Do pet tisuća mrtvih bila je projekcija ako bi bio scenarij kao u Italiji. Situacija je kasnije još eskalirala, a tada bi, prema tom scenariju, bilo i puno više oboljelih i umrlih”, rekla je Markotić.

‘Ne treba se bojati drugog vala epidemije’

Kada je riječ o drugom valu epidemije koji je najavljen za jesen, Markotić kaže da ne bi trebali strahovati zbog toga.

“Budu li granice otvorene, bit će puno drugih bolesti koje se prenose preko dišnog sustava, kao gripa, prehlada, druge upale pluća, i struci će biti teško na prvu razlučiti je li to COVID-19, gripa ili nešto drugo. Na jesen će struci sigurno trebati jako puno truda i napora da pomogne ljudima i ponovno odgovorno ponašanje, no sigurna sam da će se većina hrvatskih građana, kao što je to i dosad radila, ponašati pametno i odgovorno. Uvijek ima nekih iznimaka, ekstrema koji imaju drukčije mišljenje i to je njihovo pravo, ne treba ih osuđivati, treba im ukazivati na to da nisu u pravu, držati se stručnog stava. Nije prvi put da netko nešto osporava. Ako kolege iz struke pokušavaju nešto osporiti argumentima, onda imate argumente koje suočite i to se začas riješi jer snagom argumenata riješite s pametnim ljudima sve. A kojekakva nabacivanja su prolazna i nestanu kako su i došla, a ostanu prave vrijednosti, rezultati i kvaliteta struke”, rekla je Alemka Markotić za Večernji list.

