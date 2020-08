MARKOTIĆ: ‘Ne možemo očekivati konstantan pad broja zaraženih; Kolarić: ‘Čeka nas duga jesen i zima…’

Epidemiolozi očekuju da će se virus efikasnije prenositi, a zaraza ponovno prijeći s mlađe na stariju populaciju

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ Alemka Markotić gostovala je u HRT-ovom Dnevniku gdje je govorila o situaciji s koronavirusom u Hrvatskoj. Naglasila je kako slijedi razdoblje kad ćemo više biti u zatvorenim prostorima, a tada je veća mogućnost prijenosa koronavirusa.

“Ova bolest je poharala cijeli svijet, uporna je, ali jednostavnim mjerama smo pokazali da je možemo vrlo dobro pratiti i da mi možemo voditi igru umjesto da virus vodi igru”, kaže Markotić.

‘Ne možemo očekivati da ćemo imati konstantan pad’

Nakon nekoliko dana rasta broja novooboljelih, danas je Stožer objavio kako imamo 146 novih slučajeva. Markotić kaže kako taj broj veseli, ali i napominje kako ne možemo na osnovu tog podatka reći kako ćemo imati konstantan pad.

Tijekom ljeta su se ljudi malo više opustili, što je rezultiralo rastom novozaraženih, naglasila je.

“Na sreću, većinom je to širenje bilo među mlađom populacijom, međutim, sad je iznimno važno da svi oni koji su se vratili, koji su svjesni da su mogli biti u nekakvim rizičnim mjestima ili da su svojim rizičnim ponašanjem mogli doći u mogućnost da se zaraze ili su se zarazili, bitno je da sačuvaju one svoje bližnje i sve one koji su u kontaktu od prijenosa virusa”, upozorila je.

Dodaje i kako smo veći dio ljeta imali blage oblike bolesti te da do 10 posto pozitivnih ima jasne simptome koji zahtijevaju hospitalizaciju, a većina tih ljudi ima upalu pluća ili neko loše opće stanje zbog kojeg je potrebna opservacija. “Nadamo se da će većina njih ipak završiti s ozdravljenjem”, rekla je Markotić.

Tek ćemo doznati stvarne posljedice Covida-19

Napominje kako nekad treba proći i po pet-deset godina da bismo vidjeli stvarne posljedice bolesti, kao što tek sad vidimo kod SARS-a, “starijeg brata koronavirusa”, kako je rekla.

Epidemiolog Branko Kolarić rekao je u Dnevniku N1 kako se s povećanjem broja zaraženih povećao i posao epidemiologa.

Posao epidemiologa mogu obaviti i drugi. Zasad nemamo opterećenje bolničkog sustava, ali zdravstveni sustav i primarna liječnička praksa su pod preopterećenjem već šest mjeseci, kako bolnički sustav ne bi bio”, kazao je Kolarić.

‘Čeka nas duga jesen i zima’

On smatra kako nas po pitanju Covida-19 čeka duga jesen i zima. “Puno strpljenja i posla će biti na svima nama da suzbijemo epidemiju”, rekao je i dodao kako epidemiolozi očekuju da će se virus efikasnije prenositi, a zaraza ponovno prijeći s mlađe na stariju populaciju. To bi, upozorio je, značilo i lošije ishode pa i smrtne slučajeve.

Opasnost vidi u neodgovornosti građana. “Kao grešku vidim, ako to tako možemo nazvati, ljudi sada nepridržavanjem mjera demonstriraju izražavanje nekih građanskih, osobnih sloboda, a to nije dobro. Imamo epidemiju, a mjere su prilično jednostavne – distanciranje i izoliranje u slučaju pojave simptoma. To vidim kao opasnost, veću nego ovaj broj zaraženih”, zaključio je Kolarić.