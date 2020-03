MARKOTIĆ OTKRILA KAD ĆE PRESTATI TESTIRATI OBOLJELE PACIJENTE I RAZBILA ŠVEDSKI MIT: ‘Koja će biti cijena toga, vidjet ćemo’

Alemka Markotić, ravnateljica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti pojasnila je kako se liječe obolejli od koronavirusa i kako se utvrđuje da su ozdravili te je kritizirala švedski model suzbijanja epidemije, koji ne uključuje stroge mjere zaštite

Ravnateljica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić pojasnila je kako je Hrvatska i dalje u krugu zemalja u kojima oko 80 posto zaraženih koronavirusom ima blaže simptome. No, dodala je da ima sve više srednje teških i teških bolesnika kako epidemija odmiče. Svi oboljeli se trenutno liječe simptomatski, što znači da im se skida temperatura te daje dosta tekućine.

“U bolnici se još pokušava sa šemama liječenja koje su preporučene, a to je klorokin, hidroklorokin i ritonavir, a nove informacije govore i o pokušajima liječenja drugim ljekovima”, potvrdila je Markotić u Dnevniku Nove TV.

HRVATSKI ZNANSTVENIK IZRAČUNAO U PROMILE KOLIKE SU ŠANSE DA OBOLITE I UMRETE OD KORONAVIRUSA: ‘Poanta priče? Da, opasnost postoji, ali…’

VODITELJICA UREDA WHO-A OTKRILA KOLIKO TRAJE KOMPLETAN OPORAVAK OD KORONAVIRUSA: No, treba proći barem dva testiranja s razmakom od 24 sata

Bolest se ne može vratiti

Pojasnila je da se bolesnici s blagim simptomima koji mogu kod kuće osigurati samoizolaciju, puštaju iz bolnice u kojima ostaju samo teži slučajevi i oni koji nemaju uvjete za samoizolaciju. Dodala je kako oni znaju da se trebaju javiti liječniku ako im se stanje pogorša te da će u tom slučaju biti primljeni u bolnicu. Istaknula je i da se bolest ne može vratiti onima koji su od nje ozdravili.

“Nema podataka da se virus može vratiti. Takve priče su bile iz Kine, no prije nego što se znalo da se virus može zadržati u nosu. To nije bila ponovna infekcija nego bolest nije bila završena. Upravo zahvaljujući novim spoznajama određeno je da ljudi budu četiri tjedna u izolaciji. Virus u nosu najdulje može biti do 25 dana. Dakle, nekih 28 dana od dijagnosticirane bolesti trebaju biti u samoizolaciji, nakon toga se smatra da više nisu vironoše”, objasnila je Markotić i dodala kako se takve osobe smatraju zdravima.

U Hrvatskoj se metodom dva negativna testa u 48 sati utvrđuje da je osoba ozdravila, no Markotić ističe da to neće biti moguće kada broj oboljelih još poraste. Trenutno je u zemlji 790 zaraženih koronavirusom. Razbila je i mit da virus usmrćuje samo starije osobe, jer na ozdravljenje ili smrt ovisi puno više faktora osim dobi, a ponajprije količina virusa koju je neka osoba primila.

DIJELI IH TEK MOST DUG 8 KILOMETARA, A IMAJU SASVIM SUPROTNE PRISTUPE PANDEMIJI: Pogledajte kakav je danas život u Švedskoj, a kakav u Danskoj

ŠVEDSKA PRKOSI CIJELOM SVIJETU; Kafići su im puni, a mladi se rukuju i grle: ‘To je kao da vam kuća gori, ali gasit ćete kasnije!’

Packa Šveđanima

Osvrnula se i na švedski model borbe protiv koronavirusa koji ne podrazumijeva drastične metode suzbijanja, ograničenja, zabrane i izolacije. Smatra da Šveđani nisu dobro postupili.

“Ne pratim baš njihov sustav u detalje. Ali uzmimo da Hrvatska ima četiri, a Švedska oko 10 milijuna stanovnika. Činjenica je da Švedska ima 20 puta više umrlih, pa vi sami zaključite što to znači. Oni su se odlučili za sporije uvođenje mjera. Koja će cijena toga biti, vidjet ćemo”, zaključila je Markotić.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.