MARKOTIĆ: ‘Imali smo slučaj gdje je mladiću uslijed jakog kašlja popucalo tkivo unutar grudnog koša, zraka nije bilo samo u plućima…’

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, Alemka Markotić, Davor Božinović, Vili Beroš i Krunoslav Capak na online tribini ‘Zajedno prema istom cilju – ostanimo odgovorni’ upozorili su mlade da ne inzistiraju na starom normalnom ponašanju.

“Ljeto dolazi svome kraju. Mladi su bili vrlo aktivni. Glavna poruka je da ne inzistiraju na starom normalnom ponašanju. To može dovesti do povećanog broja oboljelih, kao što sad imamo slučaj. Hvala Bogu da slika nije klinička teška. Ako se ovako nastavi, bolest može ići prema rizičnijim skupinama, a znamo kamo to vodi”, rekao je ministar unutarnjih poslova Božinović, prenosi Tportal.

Mjera će biti dok ne bude cjepiva

Beroš je upozorio da je pred nama ključno razdoblje te da moramo biti spremni za ono što dolazi. Capak je naglasio kako će mjere biti nužne sve dok ne bude učinkovitog cjepiva.

“Nadam je da ćemo dobiti cjepivo u narednih sedam mjeseci. Mladi se teže zaraze, uglavnom lakše prebole bolest, imaju slabije simptome, ali za to vrijeme mogu zaraziti druge. Toga moraju biti svjesni’, rekao je Capak.

Na pitanje što će biti sa školskom godinom i hoće li maske biti obavezne, Capak je odgovorio da će se više znati u ponedjeljak nakon konferencije WHO-a.

Ne zna se tko će učenicima osigurati maske

“Tad će se donijeti konačna odluka. Mislim da maske neće biti obavezne za djecu do 4. razreda. Preporučit će se za djecu od 5. do 8. razreda, a u srednjim školama bit će obavezne u slučaju da se neke stvari rade u zatvorenim prostorima i gdje se ne može osigurati distanca. Tko će osigurati maske, nije mi poznato. Nadam se da to neće biti na teret roditelja’, rekao je Capak.

Covid-19 može biti opasan i za mlade

Markotić je upozorila kako Covid-19 u nekim slučajevima može biti opasan i za mlade. “Imali smo slučaj da je mladiću uslijed jakog kašlja popucalo tkivo unutar grudnog koša. Uspjeli smo izbaciti zrak. Nije ga bilo samo u plućima, već i ostalim mekim tkivima. I mladi ljudi mogu završiti s teškim upalama pluća’, rekla je Markotić.

