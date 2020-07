MARKOTIĆ IMA RJEŠENJE ZA OKUPLJANJA: ‘Za dan dva bi mogli izaći s time, pripremamo više stvari…’

‘Pokušavamo naći najbolja rješenja koja će nam omogućiti da zaustavimo širenje kroz određena rizična okupljanja’

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Alemka Markotić razgovarala je za RTL o novim mjerama sprječavanja širenja koronavirusa u Hrvatskoj. “Mjere neće biti usmjerene samo na svadbe nego na sva veća okupljanja. Uvažavajući sve okolnosti koje ljudi imaju oko dugotrajnih priprema za sve pokušavamo naći najbolja rješenja koja će nam omogućiti da zaustavimo širenje kroz određena rizična okupljanja”, objasnila je Markotić.

“Moglo bi biti u smislu, još raspravljamo o tome, za dan dva bi mogli izaći s time, u smislu nekog manjeg broja preporuka, dodatne higijenske mjere, držanje distance, za rizične skupine preporučiti da ne dolaze eventualno u nekim će situacijama netko morati pokazati i negativan test i slično. Ako je bio u nekim kontaktima neće na takva okupljanja i slično, dakle sve one rizične faktore koje možemo prepoznati da bi jedan dio ljudi koji bi mogli biti rizični, zaustavili u dolascima, onda svi ostali mogu na neki način pridržavajući se mjera, ostvariti ta okupljanja”, pojasnila je Markotić.

Vlakić u svatovima

Upitana o “vlakiću” u svatovima, kaže: “Nećemo u tolike detalje, svatko onaj tko organizira, od profesionalnih organizatora pa do ljudi koji iz bilo kojeg razloga određena okupljanja organiziraju, moraju biti odgovorni i sami promišljati o puno toga. Sigurna sam da nikome nije stalo da se njegovo okupljanje, svadba, ostane po sjećanju da su iza toga ostali bolesni ili ne daj Bože. Sigurna sam da će ljudi početi više sami promišljati i sami dodatno neke mjere provoditi”, objasnila je.

Pooštravanje mjera za Srbiju i BiH

Kada je riječ o Srbiji i BiH, gdje je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije, Markotić misli da će se ići na tragu onog što preporuča Europska unija, a to je da neće biti ograničenja za državljane EU. Za sve ostale razmišljaju uvesti određene strože mjere.

Na pitanje, znači li to mjeru samoizolacije, kaže: “Pa u tom smislu dapače, s tim da čak će opet biti određene iznimke tako da ljudi ne bi neke životne stvari koje su im bitne, tipa liječenje i slično zaustavili, ali onda ćemo tražiti testove ili neke druge mjere”, objasnila je.

Komentirala je i prosvjede u Srbiji te potencijalno širenje zaraze. “To u svakom slučaju ne doprinosi dobroj epidemiološkoj situaciji, rezultati toga će se vidjeti za 7 do 10 dana najviše. Sigurna sam da će epidemiološke službe u Srbiji poduzeti određene dodatne mjere zbog toga i staviti pod kontrolu i spriječiti daljnje širenje”, kazala je Markotić.

Malo su iznenađeni

Na pitanje je li doznala nešto novo o virusu, Markotić je rekla: “Očekivali smo nešto manji broj, to moram priznati, pogotovo nakon onih mjesec dana 0 pozitivnih ili malog broja. Nije nas do kraja iznenadilo jer se vidjelo da su se ljudi opustili i nekako je onaj osjećaj ‘ma možda to i nije tako strašno’, to je u ljudskoj prirodi. To smo komunicirali više puta, ako ne budemo mi regulirali situaciju, onda će je virus regulirati tako da evo sad se trudimo da vratimo regulaciju u našu korist”, rekla je.

“Zdravi ljudi najčešće imaju blaže oblike, uz neke iznimke, da bolje podnose svaku infektivnu bolest. Čim je netko zdrav, njegov imunitet je također zdrav i bit će čvrst. Nema nekakvih preparata za koje ja mogu reći. Vitamin C je uvijek dobar. Dapače, mogu se uzimati vitamini, ali to nas neće sačuvati od COVID-a, možda će malo povećati šansu da se bolje borimo protiv bilo koje bolesti”, zaključila je Markotić za RTL.

