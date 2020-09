MARKOTIĆ IMA RJEŠENJE ZA ONE KOJIMA JE TEST DUGO POZITIVAN: ‘Kod većine je nakon ovog postupka, bris bio negativan’

‘Razmišljala sam da bi možda dobra toaleta nosa, odnosno ispiranje i vlaženje nosa preparatima na bazi morske soli, mogla pomoći u odstranjivanju mrtvog epitela u nosu, a time i virusnih čestica iz toga epitela’, kazala je Markotić

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić otkrila je da su u početnom stadiju kontrolirane studije došli do zapažanja koja bi možda mogla pomoći onima koji su dugo vremena imali pozitivne testove na COVID-19, iako su se osjećali dobro i više nisu imali nikakvih simptoma, javlja 24sata.

“Tijekom proljeća i početkom ljeta jedan dio osoba s dugotrajno pozitivnim brisevima mi se obratio za pomoć. S obzirom na to da specifičnog lijeka za sada nema, razmišljala sam kako im najbolje pomoći. Pretpostavka je bila da se vjerojatno radi o defektnim virusnim česticama ili virusima koji su izgubili svoju moć zaražavanja, no za to još nije bilo dovoljno informacija u relevantnoj znanstvenoj i stručnoj literaturi te su oni morali biti u izolaciji do dobivanja negativnih nalaza brisa.

Pokrenuta pilot-studija

Razmišljala sam da bi možda dobra toaleta nosa, odnosno ispiranje i vlaženje nosa preparatima na bazi morske soli, mogla pomoći u odstranjivanju mrtvog epitela u nosu, a time i virusnih čestica iz toga epitela.

Savjetovala sam da 3-4 puta dnevno osvježe i očiste nos uštrcavanjem preparata na bazi morske vode kroz 2-3 dana i da nakon toga naprave kontrolni bris. Na sreću u većine je nakon toga postupka, nalaz brisa bio negativan i mogli su konačno završiti s izolacijom i vratiti se u ‘novo normalan’ život”, objasnila je za 24sata Markotić.

Uz to pokrenuta je i pilot-studija kojom će to pokušati i dokazati.