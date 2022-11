Marko Babić je čovjeka koji je mnoge naučio da se s rakom može živjeti i pritom se smijati. Prije nešto više od godinu dana saznao je da ima sarkom, odnosno rak kostiju. Dijagnoza mu je u potpuno promijenila život, pa je na društvenim mrežama odlučio podijeliti svoju priču. Kada je saznao za bolest njegova partnerica je bila trudna s drugom kćeri, a Marka je sve potaknulo da napiše knjigu "Putovanje zvano igra" koju će predstaviti idućeg tjedna, javlja RTL Direkt.

"Meni je prirodno govoriti stvari onako kako jesu. Ja sam to radio i prije bolesti. Nisam počeo kad sam se razbolio. Prije je bilo sve savršeno pa sam sprdao ženu i dijete, a sada je još bolje jer imam dvije curke pa ih mogu sprdati. Humor je dobra stvar za sve u životu, uvijek dobro dođe", kaže Marko kroz šalu pa objašnjava kako je se odlučio na takav potez.

"Vrlo brzo kad su se stvari krenule događati, prvi dan nakon dijagnoze pričao s ljudima iz svog kruga. Bio sam jako otvoren i transparentan prema njima i pričao im kako se osjećam. Shvatio sam da jako puno dobijem natrag od ljudi kad im se otvorim, onda se i oni otvore meni. Meni je to jako godilo. Shvatio sam ako sam otvoren prema drugima, dobivam jako puno i od sebe i od drugih i onda sam to samo prenio na društvene mreže."

Saznao dijagnozu dok je bio sa kćeri

Za dijagnozu je saznao dok je sa svojom tada 2,5 godišnjom kćeri šetao psa. "Šetao sam psa sa svojom kćeri, tada 2,5 godišnjom i nazvao me nevjenčani punac i rekao 'Ej, bok, imam lošu vijest. Imaš malignu tvorevinu'. Ne dogodi se ništa lijepo. Ja sam u tom trenutku sam bio 100 posto fokusiran da se ne raspadne jer sam bio sam s djetetom i nisam si to mogao dopustiti. Nije to lijepo to čuti i ne možeš ostati pribran. Dovukao sam se do doma i onda sam se raspao“, rekao je.

Prvo je pisao radi sebe jer je htio da svi zaključci u životu mu ostanu negdje kad ozdravi, „a znao sam da ću ozdraviti“.

Život mu je, kaže, kvalitetniji nego prije dijagnoze pa je i objasnio zašto: "Siguran sam da je kvalitetniji nego 95 posto ljudi. Toliko dobrih stvari mi se događa. Privukao sam toliko super ljudi, proveo sam sa svojim curama vremena koliko, da je život išao normalno, ne bih ni 30 posto. Puno sam svjesniji svakog dana i trenutka. Odlučio sam izvući maksimum iz ove priče, a nisam znao što će biti, ali sada s godinom i mjesecima iskustva je maksimum."

Ne opterećuje ga misao o smrti

Misao o smrti ne opterećuje ga, kaže. "Bavim se s njom utoliko, mogu umrijeti sutra, za godinu, pet godina i želim da mi je danas super dan. Promijenio sam svašta. Prehranu, životne navike, počeo sam se baviti samim sobom. Mislim da je to bilo jako važno na mom putu. Recept za ozdravljenje u ovoj situaciji baš nekakva zaokruženost priče. Naravno, i suvremena medicina."

Za sarkom kaže da su nalazi odlični. „Teško je reći da sam zdrav jer to nije jednostavno. Nalazi su fenomenalni i ako nastavim u ovom smjeru ću biti odlično", kazao je Marko pa dodao da mu pratitelji vraćaju enormnom količinom pozitive i energije.