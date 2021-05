MARKO VUČETIĆ, FILOZOF U AKCIJI: Kad diraš u korupciju, znaš da će divljački nasrnuti; Ali vrijeme je da Zadar oslobodimo okova HDZ-a

Razgovarali smo s Markom Vučetićem, kandidatom za mjesto gradonačelnika koalicije SDP, AM, HSS, Glas i Centar u Zadru, kojem se u drugom krugu izbora otvara mogućnost da donese povijesni preokret i prekine dugogodišnju dominaciju HDZ-a

Iako je dosadašnji gradonačelnik Zadra iz redova HDZ-a, Branko Dukić, tvrdio u izbornoj noći prvog kruga lokalnih izbora da se nije dogodilo ništa “spektakularno” kada je ušao u drugi krug s kandidatom koalicije SDP, AM, HSS, Glas i Centar, Markom Vučetićem, ipak je činjenica da mu se Vučetić približio tako blizu odjeknula kao izborna senzacija. Jer radi se o Zadru, tradicionalnoj HDZ-ovoj utvrdi koja je i HDZ-ovoj središnjici podarila jednog od najdugovječnijih i najutjecajnijih kontroverznih HDZ-ovaca, Božidara Kalmetu.

Marko Vučetić je profesor filozofije i povijesti (doktorirao je filozofiju), a poznat je široj javnosti iz vremena kada je bio saborski zastupnik; njegovi istupi su bili snažni, vješto argumentirani, često žestoki i vrlo kritički prema vladajućima.

Vučetićev rezultat u prvom krugu je pokazao da ga Zadrani prepoznaju i poštuju, da vjeruju da može donijeti promjene u Zadru, a zbog činjenice da je trećeplasirani bio performer Ričard sa 23 posto glasova – a nije bilo posve jasno tko su svi ti glasači – krenulo je propitivanje jesu li to glasači koji bi mogli u drugom krugu donijeti Vučetiću pobjedu nad Brankom Dukićem i tako prekinuti dugogodišnji niz HDZ-ove vladavine u Zadru.

NET.HR: I, jeste li razgovarali s Eniom Meštrovićem alias Ričardom? Bilo je napisa u smjeru: zamislite razgovor filozofa i Ričarda… Mislite li da je izglednije da u drugom krugu njegove glasače dobijete vi, a ne HDZ-ov kandidat Dukić?

VUČETIĆ: Enio Meštrović i ja smo razgovarali netom prije raspisivanja lokalnih izbora, zanimalo me pripada li antihadezeovskoj ili prohadezeovskoj struji. On je izrijekom rekao da u politiku ulazi kako bi stvari mijenjao. Meni je to sasvim dosta. Nije bilo potrebe da razgovaramo nakon toga, jer mu ništa drugo osim pogleda ne mogu ponuditi. Mogu ga gledati kako u Gradskom vijeću, kao predsjednik vijeća ili vijećnik, sudjeluje u kreiranju političkih promjena za koje su se građani na izborima izjasnili. Njegovi glasači su glasači promjene, a ona ne dolazi po HDZ-u.

NET.HR: Jesu li i do vas došla nagađanja da je HDZ već kupio potrebni broj glasova u Gradskoj skupštini s liste Enia Meštrovića?

VUČETIĆ: Da su HDZ-ovci to napravili, zasigurno ne bi dopustili da se o tome nagađa i šapuće, nego bi se time javno, na sva zvona pohvalili. To su, uostalom, napravili već dva puta. Dva puta su formirali većinu prevarom volje birača. Zato sam i napomenuo da ako se to dogodi i treći put, Zadru ne trebaju politička gibanja, nego politički egzorcizam. Kupovina vijećnika nije demokratska nego demonska vještina. Prodavanje sebe nije očitovanje ljubavi prema gradu, nego prijezir prema građanima. Duboko vjerujem da ovo znaju i Enio Meštrović i svi izabrani s njegove liste. Tko bi se, nakon dvije sramotne političke prijevare koje Zadar s gađenjem pamti, usudio počiniti treću, postao bi kamikaza.

NET.HR: Zadar se dugo smatrao nedodirljivom utvrdom HDZ-a, a sada je ozbiljno uzdrman. No, radi se o moćnom HDZ-u koji sigurno ne želi ispustiti vlast samo tako iz ruku. Kako izgledaju ovi zadnji dani kampanje? Ima li anonimki protiv vas, prljave kampanje…? Kako se nosite s time?

VUČETIĆ: Kampanja je prljava zato jer je prljav lokalni HDZ. U političkom djelovanju sam oduvijek birao vlastitu nezavisnost i okupljanje političkih istomišljenika u bitnim stvarima, neovisno jesu li oni članovi neke stranke ili to nisu. U politici je bitno okupljanje protiv onih koji štite i provode političku korupciju, a to onda znači i politički kriminal. Birao sam, dakle, teži put, a to je put sukobljavanja s moćnim ili, bolje rečeno, koruptivnim i kriminalnim političkim strukturama. To sam učinio na Viru, u Saboru, a sada činim i u Zadru. To ima svoju cijenu, a ona je da ste svjesni kako će na vas nasrnuti divljačkom snagom, jer kriminal i korupcija jesu divljaštvo. Divljaci, poznato je, ne biraju sredstva. U ovoj kampanji su, i to ne samo u Zadru, nego u mnogim gradovima, HDZ-ovci, uz već uobičajene laži i konstrukcije, koje se odnose na sudionike političke scene, odlučili ići prema samom dnu i prljavu kampanju usmjeriti prema članovima naših obitelji. Uistinu nema besramnije, beskrupuloznije i nemoralnije kampanje od one koja narušava svetost nečije obitelji. To se u Zadru događa, ali neće proći bez posljedica. Obitelj je, religijskim jezikom rečeno, sveta i u nju se ne dira.

NET.HR: Je li vas neki potez vašeg protukandidata Branka Dukića sada u kampanji posebno iznenadio?

VUČETIĆ: Branko Dukić je čovjek kojemu je jako stalo do toga da ga se promatra kao dobrog i uvijek istog Branka, onog Branka kojeg pamtimo sa zadarskih ulica. No, prava istina je da Brankova, uvjetno rečeno, dobrota nema ništa protiv toga da on laže i da se zbog njega laže. On je čovjek strukture, čovjek stranke, a njegova stranka je nepravomoćnom presudom osuđena za korupciju. I on s time nema nikakvih problema, baš kao što nema nikakvih problema da se u kampanji poigrava s egzistencijalnim strahovima i nadama pacijenata. Tako je sebi u zasluge preuzeo Plenkovićevo prigodno obećanje da će Zadar dobiti linearni akcelerator. Nemam ništa protiv da ga Zadar dobije i Plenkovićevom voljom, ali imam štošta protiv gradonačelnika koji je davao novce propalim sportskim klubovima umjesto da je te novce namijenio za potrebe onkoloških bolesnika. On, nadalje, najavljuje da će Opća bolnica Zadar postati klinički bolnički centar, što je perfidna i beskrupulozna manipulacija sa zadarskim pacijentima. To je nemoguće ostvariti u sljedećih nekoliko desetljeća, ali njegovoj dobroti to nije problem obećati, baš kao ni nove sveučilišne studije. Dobar čovjek ne laže, čak ni dobar lažov nikada ne laže o dobroti.

NET.HR: Vaš rezultat i rezultat ostalih “nehadezeovskih” kandidata nesumnjivo pokazuje da HDZ nema više tako siguran prolaz u Zadru. Što je po vašem sudu bilo presudno za to da su građani odlučili poručiti HDZ-ovoj vlasti da više nisu zadovoljni njima? Da su se okrenuli vama?

VUČETIĆ: U čitavoj Dalmaciji se događa pokret koji sam nazvao dalmatinskim političkim proljećem, odnosno pokretom otpora HDZ-u. Ovo je osobito došlo do izražaja u Zadru jer je HDZ sustavno ponižavao Zadar, a zadarski dalmatinski inat i dišpet, zadarski dalmatinski ponos to ne trpi. Ova kampanja je bila kampanja u funkciji veličanja Plenkovića. Zadar je sveden na koloniju koja se razvija milodarnom voljom premijera iz Zagreba i zadarskih političara koji su zauzeli posilna mjesta u stranačkom lancu.

Zadrani više ne žele slušati nametnuti sluganski govor kao pobjednički govor, Zadrani više ne žele živjeti u utvrdi, nego u slobodnom gradu, Zadrani više ne žele gledati kako im djeca napuštaju grad, jer ovaj grad ima smisla samo ako je grad zadarske djece, a to su sva djeca Zadra. Ja sam na svoj način, a Enio Meštrović na svoj, formirao politike brige prema zadarskoj djeci. Pokazao sam snagu okupljanja, oko mene se, kao nezavisnog, odnosno nestranačkog kandidata okupila gotovo sva oporba – čak pet stranaka. To se do sada nikada nije dogodilo jer među tim strankama postoje razlike koje nisam krio i nisam ih htio pomiriti, nego sam ih, upravo suprotno, stalno naglašavao. Imamo zajednički cilj, on je izvan i iznad nas – slobodni Zadar, grad demokracije, različitosti, poštivanja ljudskih prava, oživljene tradicije i usmjerenosti prema budućnosti.

NET.HR: Puno ste na terenu, među ljudima. Kako biste vi definirali tko su vaši glasači?

VUČETIĆ: Naši glasači su ljudi koji vole Zadar, koji imaju izgrađenu građansku svijest i žele sudjelovati u odlukama bitnim za javni život grada, oni žele živjeti u uređenom gradu koji ističe vlastitu tradiciju i povijest, koji radosno živi vlastite identitete i veseli se komunikaciji s čitavim svijetom. Jasno mi je da za mene glasaju i oni koji ne podnose HDZ, oni koji nikada ne bi glasali za mene, ali nemaju drugog izbora jer žele dokinuti HDZ-ovu zlokobnu vladavinu. Svjestan sam da nisam najbolji i želim da nakon mene dođu oni koji su bolji od mene. Zato želim razvijati građansku svijest, a to je svijest odgovornosti prema javnom životu i javnim politikama, pa makar te politike bile i komunalnog tipa. Želim građane Zadra koji će se moći, htjeti i željeti kandidirati na izborima. Svjestan sam vlastite prolaznosti, ne želim se monumentalizirati na nekoj političkoj funkciji jer bih se tada pretvorio u izvitopereno strašilo vlastite nutrine, baš kao što bih se, da ne sudjelujem u organiziranju političkog i javnog života, pretvorio u samodopadnu kukavicu.

NET.HR: Ako budete izabrani za gradonačelnika, koji bi vam potezi bili najbitniji? Po čemu biste željeli da ljudi pamte vaš gradonačelnički mandat?

VUČETIĆ: Po tome da sam demokratizirao grad, da sam započeo s prvom sekundom demokracije u svim segmentima života – od poduzetništva do civilnog života. Želim izgraditi nove vrtiće, škole, nove parkove, nogostupe, biciklističke staze, uvesti pametna prometna rješenja, omogućiti građanima da u svega nekoliko minuta pješice mogu doći do svih bitnih sadržaja, a najvažnije mi je angažirati mlade da ne odlaze i pozvati na povratak one koji su napustili Zadar. Vidim Zadar kao solidaran grad koji skrbi o osobama s invaliditetom, braniteljima, starijoj populaciji. Želim oživjeti identitet pojedinih kvartova, moramo postati zajednica koja se sastoji od mnogih malih, kvartovskih zajednica. Svaki naš kvart ima neku posebnu, toplu priču.

Želim započeti s procesima koji će se nastaviti bez mene, tako da me se nitko više ne bude mogao, a ni trebao sjećati.

NET.HR: Gradska vlast i gradske tvrtke u Zadru su bile i kadrovski jako vezane za HDZ i određene jake lobije, slično kao u Zagrebu uz Bandićevu stranku i ekipu. Mislite li da ćete ako pobijedite na izborima imati snage za razgradnju te mreže?

VUČETIĆ: Zbog toga i ulazim u politiku. Svjestan sam toga da se najprije treba uništiti koruptivna mreža, to ću napraviti. HDZ se toga jako boji, zato su me i optužili da sa mnom dolazi destrukcija i kaos. Dolazi, ali za koruptivnu mrežu. Uništit ću je. Tek tada je moguće izgraditi pošten, učinkovit, pravedan i otvoren sustav.

NET.HR: Jesu li vam predstavnici nekih poduzetnika ili tvrtki koje su do sada dobro poslovale s gradskom vlašću pokušali pristupiti? Direktno ili indirektno? Ponudili neki dogovor?

VUČETIĆ: Nisu i zasigurno neće ni u budućnosti, a ako dođu, prijavit ću ih.

NET.HR: Mnoge ste iznenadili kada ste u sučeljavanju rekli da biste resor obrazovanja i kulture – povjerili svećeniku? O kome se radi? S obzirom na to da ste ranije najavljivali i građanski odgoj, kako to mislite spojiti?



VUČETIĆ: Ne mogu reći o kome se radi, ali osoba postoji, baš kao što postoji nadbiskup Uzinić i papa Franjo. Oni znaju što je zadatak ili uloga Crkve, a što zadatak ili uloga države. Kod nas je narušen proces sekularizacije, zato se i nalazimo u rahitičnoj demokraciji koja, uostalom, i nije demokracija. Želim Zadrom upravljati izvan predvidljivih načina djelovanja. Gotovo nitko ne očekuje svećenika koji će se zalagati za odvajanje Crkve od države, odnosno u ovom slučaju, od grada, gotovo nitko ne očekuje svećenika koji će se zalagati za uvođenje građanskog odgoja koji će kritički propitivati sve, pa i ulogu religijskih zajednica. Upravo zato što to nitko ne očekuje, građani će dobiti prvu lekciju iz građanskog odgoja – trebat će se osloboditi predrasuda prema svećenicima i vidjeti da on u Gradskoj upravi ne djeluje kao svećenik, nego kao osoba zainteresirana za zdrave javne politike, a one su uvijek profanog karaktera. Don Branko Sbutega je bio svećenik. Takvi svećenici ne čine štetu društvu, jer u njemu djeluju kao građani, a ni Crkvi, jer u njoj djeluju kao svećenici.