Prvi ponedjeljak u mjesecu listopadu ove godine mnogi će pamtiti po tome da su gotovo šest sati morali apstinirati od nekoliko društvenih mreža. Iako su društvene mreže i prije znale biti nedostupne za svoje korisnike, jučerašnji slučaj bio je jedinstven - prvi put se dogodilo da su tri najpopularnije aplikacije bile nedostupne u isto vrijeme.

Komunikacijski i IT stručnjak, Marko Rakar za RTL Danas je pojasnio da se nije dogodio hakerski napad, već da je došlo do ljudske pogreške s konfiguracijom Facebookova DNS sustava.

'Očigledna ljudska pogreška'

''Temeljni problem je u dva servisa, jedan je DNS, sustav koji će reći npr. ako želimo otići na RTL televiziju, on će reći ispravna adresa je Krapinska 45, Zagreb, ali stvarni problem je bio u navigaciji, u takozvanom BGP protokolu koji služi za to da bi vozač znao kako doći gdje god se ja nalazio, do Krapinske 45. Ono što je Facebook napravio, u očiglednoj ljudskoj pogrešci, oni su cijelom svijetu poslali novi update softvera za mapu, navigaciju i rekao da Facebooka više nema'', pojasnio je Rakar.

S obzirom na to da je Facebook ipak globalni div, Rakar je pojasnio kako je moglo doći do sporne situacije: ''Najvjerojatnije je doista greška spektakularnog tipa, zarez se pojavio na krivom mjestu ili netko je nešto krivo snimio i propagirao na mrežu, a ono što se pokazalo na vrlo bolan način je da ta centralizacija Facebooka i svih njegovih servisa na jedno jedino mjesto, koliko god bila praktična za njihove razvojne inženjere, čini ih iznimno ranjivim'', rekao je.

Rakar je dodao da svaka platforma ima svoje održavanje, ali "ako ćemo vjerovati onome što su ljudi napisali na Twitteru, ljudi koji su bili zaduženi da poprave tu grešku, fizički nisu mogli doći do kompjutora na koji treba unijeti tu promjenu." "Zbog toga što Facebook službeno na internetu nije postojao šest sati tako da su fizički morali otići do data centra u kojem se taj server nalazi, a u koji navodno isto nisu mogli ući jer ključevi više nisu radili i njihove pametne brave nisu znale pronaći Facebookov server'', kazao je Rakar.

Ne radi se o sabotaži

Dodao je da nije riječ o sabotaži. ''Ovo je bila situacija, ajmo ištekati to iz zida i ponovno uštekati i vidjeti hoće li se greška ponoviti'', rekao je.

Rakar je kazao da jučerašnji pad društvenih mreža nije bio veliki problem za teleoperatere. "Mreže su dizajnirane za svoje korisnike, neovisno o tome radi li Facebook ili ne. Telekomi moraju dimenzionirati svoje komunikacijske kanale za korisnike. Veliki servisi poput Twittera, oni su pretrpjeli novi udar prometa, ali to se brzo riješi, podignu se nove kopije servera'', kazao je.

Upitan je li moguće da padne cijeli internet, Rakar je kazao da to nije moguće.

"Internet je po svojoj prirodi decentraliziran i između svake točke postoje višestruke putanje kojima internet može putovati. U najgorem slučaju možemo očekivati da dijelovi mreže prestaju raditi, ali iznimno je nevjerojatno da bi bilo moguće zaustaviti internet jer bi posljedice bile enormne za cijeli svijet", zaključio je.