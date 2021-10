Jučerašnji pad Facebooka, Instagrama i Whatsappa otvorio je brojna pitanja, između ostalog i ono je li moguće da se ovakav scenarij dogodi s cijelim internetom, piše Novi list.

Stručnjaci kažu da to nije moguće, kao što nije moguće da Internet u Hrvatskoj postane nedostupan, kaže informatički stručnjak Marko Rakar.

Rakar objašnjava da Hrvatska kao “nacionalni” podskup interneta funkcionira na identični način kao i internet u cjelini, da bi cijela Hrvatska “ispala” s interneta bilo bi potrebno isključiti sve međunarodne veze kojih ima vrlo veliki broj.

Alternativni pravci i rješenja

"Ono što je moguće je da pojedini dijelovi interneta ispadnu, pa recimo da možemo reći da je moguće da mreža računala nekog telekoma ispadne s interneta, ili da neoprezni bager presiječe neke međunarodne veze; ali u svim tim situacijama postoje alternativni pravci i rješenja, bila ona automatska ili ručna, koja bi riješila problem“, rekao je Rakar.

"Ono što se dogodilo jest to da je Facebook vlastitom pogreškom pobrisao informaciju o putanjama koje računalni upiti moraju napraviti da bi dosegli njihove servere, to znači da se ništa u biti nije “srušilo”, serveri su cijelo vrijeme bili uključeni i operativni ali smo na gotovo šest sati izgubili put do njih", pojašnjava jučerašnja zbivanja.

Da bi se problem riješio, bilo je potrebno fizički doći do uzroka problema i na izvoru popraviti konfiguraciju te je potom ponovno objaviti drugim usmjerivačima i routerima kako bi oni mogli nastaviti propagirati tu informaciju po mreži.

Internet nam je od presudne važnosti

Rakar ističe kako je ovo blagi i lako rješiv problem, te je neusporedivo s činjenicom koliko nam je kao civilizaciji Internet od presudne važnosti. Internet je, prema njegovim riječima, već dugo kritična globalna infrastruktura, o kojoj nam ovise životi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Danas je doslovno sve internet, nema segmenta koji nije na internetu pa čak i onda kada mislimo da nije, svejedno se negdje u pozadini nalazi internet. Primjerice, telefonske veze su odavno na internetu, distribucija TV signala se događa putem interneta, a naravno gotovo svi drugi servisi vitalno ovise o internetu, od maloprodajnih blagajni u dućanima, preko opskrbnih lanaca, koordinacije logistike, do proizvodnje struje ili distribucije vode i obrade otpadnih voda. Internet je jednostavno postala kritična infrastruktura bez koje više nije moguće zamisliti ili organizirati život tako da smo iznimno ranjivi na ispade takve infrastrukture", kaže.

"Da se ista situacija dogodila s, na primjer, električnom opskrbom i serverima koji upravljaju dalekovodima, bili bi u neusporedivo lošijoj i za po živote opasnoj poziciji", zaključuje Marko Rakar.