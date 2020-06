MARKO RADI NA INTENZIVNOJ U KBC-U ZAGREB: ‘Nisam ostao u Međimurju jer sam htio uspjeti u životu, tamo su me sputavale predrasude’

‘Situacija je takva da sam često osjećao grižnju savjesti kada bih čuo ‘Gle, to su opet napravili vaši cigani…’ A ja sam samo želio uspjeti u životu, želio sam se maknuti u sredinu gdje ću živjeti mirnije’

Marko Ignac iz Paraga u Međimurju ruši sve predrasude o Romima. On danas radi kao medicinski tehničar u KBC-u Zagreb jer u svom rodnom Međimurju nije mogao raditi zbog sputanosti od predrasuda. Kako je ispričao eMeđimurju, osnovnu školu je pohađao u Macincu gdje se isticao kao odličan učenik.

Odmalena je Marko volio medicinu jer mu je misao vodilja u životu bila humanost i dobrota pa se odlučio za poziv koji će mu omogućiti pomaganje drugima. Poslije završene osnovne, upisao je Srednju medicinsku školu u Maruševcu. Inače, ta škola se plaća pa je Marko uz školovanje morao raditi dodatne poslove kako bi si mogao financirati školu. Naime, Markovi roditelji nisu imali novca za cijelo školovanje svoga sina. Osim što je volio školu, Marko je bio dobar i u sportovima te je nizao medalje u atletici.

“Meni su u životu ljudi puno pomagali, kroz ovaj poziv ispunjujem istu stvar drugima (…) Radio sam svašta, čistio okoliš, prao hodnike… Sve što je bilo potrebno da si zaradim da završim školovanje i steknem diplomu”, ispričao je Marko portalu eMeđimurje.

INCIDENT U SABORU, ZEKANOVIĆ UPAO KAJTAZIJU NA PRESICU: ‘Pokazao je da je on Cigan, a mi smo Romi’

‘Želio sam uspjeti u životu, zato nisam ostao u Međimurju’

Ovaj mladić je nakon završene medicinske škole svoj karijerni put nastavio u Zagrebu. Razlog se krije u predrasudama prema Romima koje su mu bile glavni “uteg” pa je prelomio da se više ne vraća u Međimurje.

“U Međimurju ima jako puno Roma. Jednostavno, situacija je takva da sam često osjećao grižnju savjesti kada bih čuo ‘Gle, to su opet napravili vaši cigani…’ A ja sam samo želio uspjeti u životu, želio sam se maknuti u sredinu gdje ću živjeti mirnije. Svi znamo da će u Međimurju trebati još puno vremena da se situacija među stanovništvom smiri. Zbog toga sam odlučio svoj poslovni put graditi u mjestu gdje ima manje Roma i gdje ću manje dolaziti do izražaja, i to upravo zbog svoje nacionalne pripadnosti. Predrasude prema Romima jednostavno su me sputavale da ostanem u Međimurju”, kaže on.

ROMKINJA SNIMILA INCIDENT U POZNATOJ TRGOVINI ODJEĆOM? ‘Pitala sam zašto nas tjeraju, šakom mi je nabila mobitel u nos’

‘U Zagrebu me svi podržavaju’

Marko je otišao u Zagreb i nije zažalio jer je okružen odličnim suradnicima koji ga prihvaćaju. Odmah po završetku srednje škole otišao je na staž u zagrebački KBC, a nakon staža dobio je posao na intenzivnom odjelu KBC-a gdje radi već četiri godine.

“Prekrasno mi je ovdje, podržavaju me svi, sretni su što sam se uspio maknuti iz romskog naselja jer znaju kakva je tamo situacija. Nikada se nisam osjetio da me gledaju drugačije od ostalih, kolege ne prave nikakvu razliku među nama, hvala im na tome”, poručuje Marko za eMeđimurje te dodaje da nije zaboravio na svoju obitelj koja i dalje stanuje u Paragu: “I dalje mi je obitelj velika podrška, čak sam se u jednom trenutku htio vratiti iz Zagreba doma, no oni su bili ti koji su mi rekli – nemoj se vratiti. Moram priznati, iako me znala vući želja za prvobitnim domom (jer, doma je ipak – doma), kad sam bolje razmislio, pametnija mi je odluka da ostanem raditi u Zagrebu gdje sam potpisao ugovor za stalno i snašao sam se odlično”.

STRAHOVALO SE DA ĆE OVA NASELJA U HRVATSKOJ POSTATI ŽARIŠTE KORONE, ALI TO SE IPAK NIJE DOGODILO: ‘Mislim da nas je sreća pomazila…’

‘Najteže je kada izgubimo čovjeka i kada netko mlad umre’

S obzirom na to da Marko radi na intenzivnoj, mora se svakodnevno susretati s kritičnim slučajevima te pacijentima koji zahtijevaju stalni nadzor.

“Gledam ljude na aparatima, gledam tu hrpu pumpi, respiratore… Teško je gledati to sve, ali sam u istom sam trenu i sretan jer znam da će ljudi, uz svu tu tehnologiju, u većini slučajeva biti dobro. No, nažalost, ne završava se uvijek sve pozitivno. Najteže nam je kad izgubimo čovjeka, posebice kad nam netko mlad umre. Tada cijeli kolektiv klone, trebaju nam dani da se oporavimo”, emotivno govori Marko.

Toplinu u život ovog mladog i pozitivnog Roma, osim odličnih suradnika, unosi i njegova obitelj s kojom živi u Zagrebačkoj županiji. Kako kaže, sretan je jer se svaki dan nakon iscrpljujućeg posla vraća kući svojoj djevojci i sinu starom godinu i pol dana.

Komentar trenutne situacije u Međimurju

Marko Ignjac osvrnuo se na trenutnu situaciju u Međimurju pa rekao da je teško jer se vidi što se sve događa u tom dijelu Hrvatske. Navodi da se puno krade i izvan romskih naselja te unutar njih i da je bilo što sada teško promijeniti. Upravo u tome vidi problem. No, Marko ima i rješenje, a ono leži u obrazovanju.

“Ulažite u obrazovanje, znanje je uspjeh svega. Mislim da bi svi mladi ljudi, a posebice Romi, morali ulagati u svoje znanje i socijalizaciju. To vam nitko ne može oduzeti. Kad ti nešto znaš, imaš papire, i dobar si u svom poslu, bilo da si Rom, Musliman, Srbin… Nitko ti ništa ne može”, zaljučuje Marko za eMeđimurje.

MAMA KOJA JE PRIJAVILA RAVNATELJICU U ŠKOLI U KOJOJ SU ROMSKA DJECA OSTALA GLADNA: ‘Nitko od roditelja nije uz mene’