"Zabilježena je najniža stopa inflacije od ruske invazije", kazao je ministar Marko Primorac za Danas.hr te dodao da će se Vlada nastaviti truditi pokušati ublažiti inflatorne pritiske.

"Što se tiče pojedinih komponentni koje su ovome doprinijele istaknuo bih da je došlo do smanjenja cijene usluga od oko 1 posto. Smanjene su cijene hrane i pića", kazao je Primorac.

Ograničenje cijena

Na smanjenje cijena utjecala je mjera ograničenje cijene 30-ak proizvoda, koja je polučila željene učinke, govori Primorac.

"Velik dio njih smanjio je cijene odmah nakon razgovora i to na razinu od de facto prošle godine. To pokazuje i aplikacija Kretanje cijena. Ministarstvo to redovito prati. U ovom trenutku ne vidimo potrebu za dodatnim intervencijama - što se tiče fiksiranja i ograničavanja cijena. Ako ih bude - razmatrat ćemo i to", kazao je.

Javne službe i povišice

Primorac je kazao da su razgovarali i s javnim službama koje traže povećanje plaća od 15 posto. Kaže da su razgovori dobro prošli i da je u tijeku izračun fiskalnih učinaka.

"Kad završimo izračune, sjest ćemo 9. listopada u drugi krug razgovora. Plaće definitivno rasti moraju, ali vidjet ćemo koliko… 15 posto svakako nije malo, fiskalni učinak bio bi nešto malo manje od milijardu eura. To je značajno povećanje. Razgovarat ćemo u svemu", ističe ministar koji nije želio otkriti protuponudu. Na to pitanje je samo kratko rekao: "Trudit ćemo se napraviti što je moguće..."

"Vidjet ćemo. Prošle godine smo donijeli odluku da se uvede. Polučio je željene učinke. Pratit ćemo kretanje inflacije i ostalih makroekonomskih varijabli, pratit ćemo i poslovanje trgovaca", rekao je Primorac na pitanje o porezu na ekstraprofit.