Svakim danom korona brojke rastu sve više i više, a najviši porast novozaraženih je među mlađom populacijom. Samo u jednom danu evidentirano je više od 800 novih slučajeva pa je prema najnovijim podacima ukupno pozitivnih 5078, dok je u samoizolaciji više od 12 i pol tisuća osnovnoškolaca i srednjoškolaca.

Zato je odlučeno kako će se sljedeći tjedan dva dana odvijati online. Šibensko-kninski župan, Marko Jelić, objasnio je kako situacija u njihovoj županiji nije dobra.

"Svaki dan imamo sve više i više oboljelih i obaramo praktički rekorde koje smo imali u prijašnjim valovima. Naravno da smo zabrinuti, a hoćemo li to poduzeti to ćemo vidjeti krajem idućeg tjedna. Ja sam s ministrom razgovarao u aspektu da uzme u obzir i tu mogućnost", kazao je Jelić za RTL Danas.

'Ne bi djeca trebala to plaćati'

Kazao je kako se u županiji pripremaju za sve moguće opcije: "Sustav treba biti spreman za sve opcije pa i za opciju C, a hoće li doći do toga pokazat će ono što će se događati u sljedećem tjednu, ako bude sve okej, naravno da nećemo."

"Ljudi ne shvaćaju da tim cijepljenjem u biti smanjuju utjecaj na moguću zarazu svih ostalih koji se nalaze u njihovom okruženju. Ne bi djeca trebala to plaćati. Ono što napravite u obrazovanju danas, to se vidi za 50 godina. To je opasna situacija, opasna je za sve nas Ne samo u smislu zdravstveno, nego i u budućnosti", kazao je Jelić.

Jelić je kazao i kako su zatražili još 6 dodatna respiratora: "Nadamo se da neće trebati, da ne bi ispala panika, nema panike, ali pripremamo se jer se naravno tako sustavno borimo protiv onoga što nas može dočekati", kazao je Jelić.