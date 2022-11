U DRUŠTVU ODVJETNIKA / Marko Francišković izašao iz zatvora: Optužen je za poticanje na terorizam, a sada je opet na slobodi

Zagrebački Županijski sud ukinuo je istražni zatvor Marku Franciškoviću, okrivljenom za poticanje na terorizam, s obzirom da mu ni nakon skoro godinu dana provedenih u pritvoru nije potvrđena optužnica. Uz odluku o puštanju iz pritvora, Franciškoviću je izrečena mjera opreza zabrane pristupa internetu i obavezno javljanje policijskoj postaji u Zadru gdje ima prebivalište, a zatvor u Remetincu trebao bi napustiti tijekom dana, doznaje Hina sa zagrebačkog suda. Sudsko Optužno vijeće u tri mu je navrata produljivalo pritvor. Na posljednjem ročištu sredinom listopada, to je vijeće odbilo prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza, o čemu će odlučivati Visoki kazneni sud, dok je Franciškovićev branitelj Zvonimir Hodak najavio žalbu na odluku o produljenju pritvora. Uz to, obrana je podnijela tužbu Ustavnom sudu jer smatra da se okrivljenom, koji je u sudnicu doveden s rukama i nogama vezanim lancima, krši pravo na slobodu. Francišković je osumnjičen da je od 13. studenog do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, uvedenim radi suzbijanja pandemije covida. Potom je, tvrde u tužiteljstvu, izrađivao videosnimke tih istupa, namijenjenih objavljivanju na društvenim mrežama, na kojima je pozivao na mobilizaciju i napade na tjelesni integritet članova vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti te ignoriranje sredstava javnog priopćavanja.