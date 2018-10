MARKIĆ O PROPASTI REFERENDUMSKIH INICIJATIVA: ‘Oni žele reći da 40.000 ljudi u Hrvatskoj ne zna napisati svoje ime i prezime’

Željka Markić gostovala je u Dnevniku Nove TV komentirajući rezultate provjere potpisa

Povodom vijesti da dvije referendumske inicijative nisu prikupile dovoljno glasova, u večerašnjem Dnevniku Nove TV gostovala je Željka Markić, članica Organizacijskoga odbora građanske inicijative U ime obitelji. Govorila je o rezultatima provjere potpisa, prosvjedu u Vukovaru, Plenkovićevoj odgovornosti i slobodnoj nedjelji.

Suprotno najnovijim informacijama i tvrdnjama ministra uprave Lovre Kuščevića, koji je danas izvijestio da su prilikom provjere prikupljenih potpisa utvrđene mnogobrojne nepravilnosti, od toga da je bilo prekriženih imena, duplih potpisa, nepostojećih ili neispravnih OIB-ova, potpisa maloljetnih osoba, pa sve do navođenja preminulih osoba i onih koji uopće nisu hrvatski državljani, Željka Markić smatra da imaju dovoljan broj potpisa te da nije istina kako nema dovoljan broj valjanih potpisa.

Kuščević nema zakonske osnove proizvoljno određivati valjanost potpisa

“Oni tvrde da oko 40.000 ljudi u Hrvatskoj nije znalo napisati svoje ime, prezime, svoj OIB i potpisati se. Mi kažemo da to nije istina i da je činjenica da je ministar spojio dvije referendumske inicijative, potpuno odvojene, u jedno izvješće, pomiješao ih, paralelno govorio o jednoj i drugoj. To pokazuje neozbiljnost, jer mu je Vlada dala dva zadatka, da napravi dvije odluke. S druge strane, on nema zakonske osnove za ovako proizvoljno određivanje koji potpisi su valjani, a koji nisu”, smatra Markić dodavši da je GI ”Narod odlučuje” zatražila očitovanje Ustavnog suda o tome.

Izbjegavajući odgovoriti na konkretno pitanje novinarke kako objašnjava da je jedna ruka potpisivala više imena, Markić je rekla da potpisi maloljetnika, mrtvih i stranaca čine tek 0,2 posto ukupnog broja potpisa te da je to uobičajena pojava u velikim inicijativama.

“… stavljati u fokus nešto što čini 0,2 posto svih potpisa zovem blaćenjem i pokušajem diskreditiranja inicijative, a ne interesom političara”, smatra Markić.

Markić smatra da Vlada ne želi referendum i da ne želi građane gledati kao partnere

Komentirajući 30.000 potpisa koji su nečitki ili je uz njih napisan krivi OIB, Markić je rekla da su oni koji su provjeravali potpise, te potpise stavili zajedno u kategoriju koju su izmiješali, tako da ne znaju koliko je to ljudi. Rekla je da će inicijativa, stoga, tražiti uvid u sve potpise koji su proglašeni nevažećima.

“Sigurno je da ova Vlada nije željela i ne želi referendum. Ovaj odnos prema građanskim inicijativama je odnos koji govori da oni jednostavno ne žele građane gledati kao partnere, kao na one koji trebaju reći što misle”, rekla je Markić dodavši da nije sigurna koji će biti idući koraci inicijative, samo to da će inicijativa tražiti uvid u sve potpise.

Markić podržava HNS-ovu kaznenu prijavu kojom traže odgovornost organizatora. Smatra da ako je bilo krivotvorenja, da odgovorni moraju biti kažnjeno gonjeni.

Na pitanje novinarke kako će otići tamo i pregledavati potpise, Markić je rekla da će to odraditi njezine kolege iz građanske inicijative.

Potom je opet osjetila potrebu vratiti se na istu tvrdnju da “ovu Vladu ne zanima činjenica da je prikupljeno dovoljno potpisa”.

Vlada ne želi aktivne građane

“Oni nama valjda ne žele reći da potpisi koje su izvukli, da oni čine većinu. Mi znamo da ne čine. Oni ne žele aktivne građane, koji će, na primjer kao gospodinu Vrdoljaku iz HNS-a da s podrškom od 1,5 posto birača, upravlja s 50 posto tvrtki u državnom vlasništvu i tamo namješta svoje stranačke kolege”, optužila je Markić Vrdoljaka.

Kada ju je novinarka pitala je li u pozadini inicijative “Narod odlučuje” zapravo namjera da sebi olakšaju put u sabor, s obzirom na predloženo smanjivanje izbornog praga Markić je rekla da su to “gluposti koje pričaju političari koji žele zaustaviti građane da postignu promjenu izbornog sustava koji će dovesti do toga da će ljudi u Saboru odgovarati biračima, a ne šefovima stranaka”.

Prosvjed u Vukovaru je bilo nešto najtužnije na čemu je Markić bila

Markić, koja je bila u Vukovaru na prosvjedu, rekla je da je prosvjed bio nešto “najtužnije” na čemu je bila i da je bio protiv svake, pa i Plenkovićeve vlasti.

“To je bio prosvjed protiv korupcije, protiv nerada DORH-a, protiv svake vlasti, uključujući i ovu vlast i prosvjed protiv onih ljudi koji ne priznaju žrtvu i muku tih ljudi koji susreću svoje silovatelje, ubojice i mučitelje na ulicama svog grada. Ali sigurno je da je gospodin Plenković za to odgovoran, kao što je odgovoran i gospodin Milanović…”, rekla je Markić.

Plenković je odgovoran za nečinjenje

Markić je Plenkovića izravno pozvala na odgovornost zbog nečinjenja. Tvrdi da je bio dovoljno dugo na vlasti da bi riješio taj problem, kao što je bio dovoljno dugo na vlasti baviti se s Borgom, dovođenjem na vlast HNS-a itd.

Smatra da ona ne želi rušiti vlast već pridonijeti demokratizaciji društva i širenju sloboda.

“Ja se zalažem da se prošire slobode u društvu u svim područjima, ako govorimo o izbornom sustavu, neradnoj nedjelji, ako govorimo o bilo čemu”, rekla je Markić koja je najavila da će krenuti u osiguravanje neradne nedjelje, što smatra jako važnom temom.