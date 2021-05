MARKIĆ NAVALILA NA TOMAŠEVIĆA: ‘Sam sebi je odredio da ima plaću 25.000 kn bruto, a toliko zarađuje moj suprug kirurg!’

‘Onda sam shvatila da je to njihov modus operandi i da oni ne mogu vjerovati da netko može okupiti pet tisuća ljudi oko neke teme koja je njima važna’, rekla je Markić

Željka Markić, predsjednica Udruge U ime obitelji, govorila je u emisiji “Bujica” Velimira Bujaneca na Z1 televiziji o lokalnim izborima na kojima podržava Miroslava Škoru, kandidata Domovinskog pokreta u utrci za gradonačelnika Zagreba.

Komentirajući optužbe Domovinskog pokreta koji tvrdi da su udruge povezane s platformom Tomislava Tomaševića dobile iz proračuna najmanje 131 milijun kuna, Markić je rekla da je dvije trećine toga novca potrošeno na plaće, putovanja i dnevnice. “Ispada da Tomaševićevi aktivisti u Hrvatskoj zarađuju više od kirurga Ako sam dobro shvatila, to je u osam godina skoro dvadeset milijuna eura”, rekla je Markić koja je Tomaševićeve udruge nazvala “udruženim poduhvatom udruga”.

“Oni su u proteklih osam godina tvrdili da sve što rade, rade zato što žele mijenjati Hrvatsku na bolje. I ja tada nisam razumjela zašto oni nas pitaju tko nas plaća i tko plaća naše volontere? Otkud nekome uopće ideja da netko plaća volontere?! Volonter je po definiciji onaj koji radi besplatno i onaj koji namjerno ulaže svoje vrijeme u nešto u što vjeruje… Onda sam shvatila da je to njihov modus operandi i da oni ne mogu vjerovati da netko može okupiti pet tisuća ljudi oko neke teme koja je njima važna, kao što je bila zaštita braka i obitelji ili zaštita djece u Hrvatskoj…”, rekla je Markić u Bujici.

Tomašević ima plaću kao njezin suprug

Izjavila je također da je Tomašević zarađivao koliko i njezin muž kao kirurg. “No sada razumijem i zašto je to tako. Čuli smo da je Tomislav Tomašević naveo u svojoj prijavi, navodeći prihode prije nego li je ušao u sabor, da je on sam sebi odredio da ima plaću 25 tisuća kuna bruto! Plaća od 25 tisuća kuna bruto je plaća koju zarađuje moj suprug kirurg, sa svim dežurstvima i operacijama koje radi po noći i po danu i gotovo trideset godina specijalističkog iskustva.

Tko je sad tu pametan?! Ispada da su svi oni pametni i kako mogu! Ja volontiram osam godina za udrugu ‘U ime obitelji’, volontiram godinama i za neke druge udruge… Pogledajte udruge roditelja koji se bore za bolesnu djecu, udruge za invalide, udruge djece s Downovim sindromom… Čovječe, očito nitko od njih nije dovoljno pametan jer si ne isplaćuje nikakve plaće”, ustvrdila je.

Vozi bicikl, a ima auto

Markić je također izjavila da je Tomašević prevario cijelu Hrvatsku vozeći se okolo na biciklu iako posjeduje automobil. “Čitajući imovinsku karticu Tomislava Tomaševića vidjela sam da u vlasništvu ima Volvo V60 i sada vi meni objasnite kako je moguće da ga mediji prikazuju kao nekoga tko vozi bicikl. Čovjek koji ima Volvo V60 ležao je na podu pred parkingom koji se gradio kod Cvjetnog trga i u tom periodu bio na plaći koju si je sam odredio jer je on vodio tu udrugu u kojoj je plaću dobivao! Znači, netko profesionalno prosvjeduje i netko ga plaća da bi on prosvjedovao, a mi o tome nemamo jasnu sliku i nitko nam ništa ne govori”, rekla je Markić.

Tvrdi da je platforma Možemo! dio parapolitike, da je pomagala Zoranu Milanoviću i Ivi Josipoviću te surađivala sa SDP-om i demonstrirala protiv Milana Bandića, a od grada dobivali milijune. “Zbog čega njima treba tako veliki broj udruga? Tako veliki broj udruga im treba jedino zato da bi novac kružio… Tu je i GONG koji ima svoj računovodstveni servis koji pruža usluge svim tim partnerskim udrugama”.

Što se tiče Emila Tedeschija rekla je da on donira novac Solidarnoj. “Solidarna nekome nešto pomogne pa nam ispričaju neku lijepu priču o tome što rade. Ispada da Tedeschi daje novac za LGBT udrugu, za udrugu koja potiče i promovira ulazak migranata u Hrvatsku. Tedeschi za to daje novac Solidarnoj. I to je jedini logičan razlog zbog kojeg postoji tako veliki broj udruga u kojima se stalno vrte isti ljudi…. To je ta razdioba novca koja se objavom Miroslava Škore i Domovinskog pokreta posložila i pobrojala i sigurna sam da je to samo jedan dio još veće priče”, rekla je Markić u Bujici.

