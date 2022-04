Saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica otkrio je da se podvrgnuo poligrafskom testiranju kako bi dokazao istinu, nakon optužbi vezanih uz "klub" iz Slovenske 9, koje je prije dva tjedna iznio Mostov Nikola Grmoja u nedjelju na N1 televiziji.

“One koji će gledati, pozivam da shvate kako je od mene, nakon višekratno ponavljanih laži, zatraženo da se dragovoljno podvrgnem poligrafskom ispitivanju kako bih dokazao da govorim istinu. Nakon toga obojica smo se obvezali, i Grmoja i ja, uživo pred hrvatskom javnošću, onom koja je za to zainteresirana, da će politiku napustiti i prestati politički djelovati onaj za kojeg se dokaže da laže”, rekao je.

“Već u ponedjeljak kontaktirao sam prvu agenciju koja se pojavila na internetu kada sam upisao ‘gdje napraviti poligrafsko testiranje’. Radi se o privatnoj detektivskoj agenciji, jednoj od prvih agencija u Hrvatskoj. Poligrafsko testiranje obavio je licencirani poligrafski ispitivač koji je ujedno i sudski vještak i koji je spreman istupiti u javnost i govoriti o ovom pitanju i potvrditi točnost poligrafskog nalaza.

Napravio sam to u prvom terminu koji mi je ponuđen, tri dana nakon što smo kolega Grmoja i ja pred čitavnom javnosti rekli koji je ulog. A to je da ću se povući iz političkog života ako se dokaže da sam ja lagao. To je učinio i Grmoja. Nakon testiranja morao sam pričekati izvješće, čim sam ga dobio sazvao sam ovu konferenciju. Iz izvješća je razvidno da nikada nisam bio u Slovenskoj 9. Razvidno je da prije pojave afere u medijima, nisam čuo za klub u Slovenskoj 9. Vidiljivo je da nisam bio u klubu u Slovenskoj 9 i da me nitko nikad nije pozvao da dođem u taj klub", rekao je Kapilica.

'Grmoja se treba povući iz politike'

Kapulica je rekao da čeka Grmojin komentar njegovih poligrafskih rezultata: “Ono što bi bilo pošteno kao osobe koja je pozvala na poligrafsko testiranje je da ga prihvati i da se povuče iz politike”, rekao je.

“Ja sam uvjeren da će on postupiti časno, odgovorno, kao osoba koja ima još nešto svog političkog integriteta, kao osoba koja možda ne drži do svog imena, ali valjda drži do prezimena. Ja, da se dokazalo suprotno, mene sasvim sigurno više vidjeli ne biste. Ne postoji varijanta u kojoj bih ja, da se pokazalo da lažem, danas bio pred vama, sutra u Saboru, a prekosutra u stranci na bilo kojoj dužnosti. Ne znam za Nikolu Grmoju, ali molim vas da ga to pitate danas, ali ne sutra jer on sutra više nema što raditi u politici.”

“Ono o čemu ja razmišljam je sljedeće. Imate čovjeka koji je u mnogim institucijama Sabora, imate neke njegove suradnike za koje mi ne znamo tko su, a koji mu daju lažne informacije na temelju kojih on u javnom prostoru denuncira druge ljude. Očekujem da kaže tko su ti ljudi, kojoj vrsti obavještajnog podzemlja oni pripadaju. Mislim da je imperativ da takve ljude, takve interesne skupine maknemo od institucija RH. Grmoja je riješen”, rekao je i dodao da svatko normalan iz svega ovoga može izvući samo jedan zaključak da su Grmojini podaci lažni.

“Rekao je da će se on ako treba povući iz javnog života. Ne treba, ne tražim to, ali on se treba povući iz politike. Što se tiče javnog života, on može slobodno sudjelovati u humanitarnim udrugama, u duhovnim obnovama i objašnjavati mladim ljudima kako nije u redu koristiti laži i ovakve vrste konstrukcije protiv ljudi s uskim političkim ciljem da im se našteti, da im se dovede u pitanje njihov integritet i čast. On je politički mrtav. To je žalostan kraj jedne karijere, ali znate kako se kaže, vrč ide na vodu dok se ne razbije", naglasio je Kapulica.