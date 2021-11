Ministar obrane Mario Banožić u Dnevniku HRT-a je komentirao izjavu predsjednika RH Zorana Milanovića da se u vojsku nedovoljno ulaže, poručivši da se s takvom tezom ne može složiti.

“Jučer smo imali pripremni sastanak za današnju sjednicu Vijeća za obranu gdje smo razgovarali s relevantnim osobama koje mogu govoriti o stanju u Hrvatskoj vojsci, o tome kako se vojska treba razvijati. Donijeli smo zaključke, koji su danas prezentirani, a prije svega su se odnosili na projekte koji su bili poznati u Hrvatskoj vojsci već više od 20 godina. Bili su manifestirani kroz planove razvoja koji se u mnogo slučajeva nisu realizirali, odnosno realizirali su se projekti koji nisu bili u tim planovima”, rekao je ministar.

'U vojsku su najmanje ulagalo kad je Milanović bio premijer'

Banožić je kazao da su detektirali prioritete temeljem kojih će se dalje ulagati, naglasivši da u tome imaju podršku premijera i Vlade. “Što je vidljivo iz samog proračuna koji se bitno unaprijedio u odnosu na referentno razdoblje koje Milanović ne voli spominjati, kada je on bio premijer i kada su najniža sredstva ulagana u vojsku”, rekao je. Najavio je investicije u vojnu infrastrukturu: avione, mornaricu, kopnenu vojsku.

Govoreći o odnosu s predsjednikom, Banožić je kazao da ga ne bi nazvao sukobom.

“To je moja jasna manifestacija da se ne radi u skladu sa zakonom o obrani. Naravno da Hrvatska vojska ne treba gledati ovakve stvari, zato sam to pokušao u ovih godinu dana riješiti kroz sastanke, ali nakon nezakonitog imenovanja zapovjednika Počasno-zaštitne bojne Ured predsjednika je to odlučio komunicirati u javnosti, držim da to nije dobro”, rekao je Banožić koji ostaje pri svojoj odluci da Milanović ne može koristiti vojne resurse bez njegove dozvole jer ta odluka jasno proizlazi iz zakona.

O stanu u Zagrebu

Komentirao je i činjenicu da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa danas je otvorilo predmet protiv ministra na temelju napisa da je sam sebi dodijelio stan u centru Zagreba. Banožić je kazao da je sve neistina i da je to samo jedan od pokušaja prikazivanja njega u javnosti kao lošu osobu.

“Ja sam to demantirao jutros putem MORH-a, ali isto tako se očitovala i tvrtka Državne nekretnine, koja je zadužena za izdavanje stanova u službene svrhe. Ti stanovi se daju temeljem uredbe iz 2013., znači nije je donijela ova Vlada. Ja kao tadašnji ministar državne imovine niti na jedan način nisam odlučivao na koji će se način stan uređivati niti sam ikad izdao takav zahtjev. Iznos koji se spominje u novinama je potpuno netočan, ja očekujem da objave demanti već ujutro jer smo jasno ukazali na činjenicu da to nije istina”, poručio je ministar obrane.