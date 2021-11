Ministar obrane Mario Banožić osvrnuo se na izjavu predsjednika i vrhovnog zapovjednika, Zorana Milanovića, koji je izjavio da mu neće dopustiti govoriti u vojarnama dok ne vrati brigadira Elvisa Burčula na dužnost.

“S time pokazuje ono što i radi cijelo vrijeme. Ne možete nekome u demokratskoj državi zabraniti govor. Imali smo nezgodnu situaciju na Vijeću za obranu gdje je to učinjeno zapovjedniku vojske. Zabraniti mi ne može. Može mi raditi scene, kao u Požegi i drugdje, ja se u tom trenu povučem, jer ne želim stavljati vojsku u poziciju da se oni osjećaju neugodno. Stavio sam loptu na jedno mjesto i rekao ok, dalje ne idem, ali javnost ću izvijestiti o tome što se dogodilo. Tako će biti i ubuduće", rekao je Banožić za N1.

'Zakon o obrani je jasan'

Istaknuo je da je Zakon o obrani jasan i da ga se on pridržava. "Ovdje je jasno da se ne želi postupati po zakonu, a ja se ne želim dovesti u offside i sutra odgovarati za proračun, za personalnu politiku na način kako je to želio učiniti predsjednik, kada je bez zakonske suglasnosti pokušao imenovati brigadira Burčula. Meni je jedina opcija ostala umiroviti čovjeka", rekao je.

Odbacio je Milanovićeve optužbe da je koristio vojne resurse u privatne svrhe. "Već nekoliko puta je izjavio tu tezu. Ja ga pozivam da iznese to van, a ja ću, kao i prije kad se išlo s ciljem blaćenja mene osobno, argumentirano odgovoriti i pokazati da to nije točno", kazao je Banožić.

'Nisam u ekskluzivi u centru Zagreba'

Komentirao je i predsjednikovu izjavu da mu je komunikacijsku strategiju radila Dijana Čuljak. "Bila je angažirana po pitanju novog modela komunikacije koji želimo razviti u MORH-u. Inače su do sada informacije iz MORH-a izlazile na način da novinari postave upit. Htio sam napraviti komunikaciju da se pokaže značaj i vrijednost hrvatskog vojnika i hrvatske vojske, da se približimo građanima kroz medije, kroz jedan prostor… Imamo dobre kapacitete, ozbiljan broj ljudi u MORH-u i ozbiljna sredstva, samo je to trebalo malo bolje posložiti", rekao je Banožić i dodao kako će javnost biti informirana pisanim putem o svoti koju je Čuljak dobila za taj posao. Istaknuo je kako taj iznos "nije značajan".

Osvrnuo se i na slučaj sa stanom koji koristi. "Rekao sam svoje mišljenje o tome. Kao dužnosnik imam pravo na njega, nisam si ga dodjeljivao niti uređivao niti je iznos približan onome koji se pojavio u javnosti. Upućujem na tvrtku koja se bavi iznajmljivanjem državnih nekretnina neka potkrijepi to računima. Ružno je kako je to stavljeno da sam u nekoj ekskluzivi u centru Zagreba. Već iz same te teze možete zaključiti da se pokušala raditi isključivo šteta meni kao osobi. Vidjeli ste potporu drugova i drugarica u Saboru, sve vam je jasno", rekao je.

Na kraju je poručio da još uvijek ima potporu predsjednika Milanovića.