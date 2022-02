NAKON TEŠKIH RIJEČI I UVREDA / Banožić pozvao Milanovića na suradnju: 'Predsjedniče, sjednimo za stol...'

'Javnost može sama prosuditi sa salvom svih uvreda koje sam primio i nastavljam primati. To pokušavam stoički podnijeti i to dok vodim važan resor, a predsjednik to koristi da bi pokazao da on kao vrhovni zapovjednik ima pravo na nešto', požalio se ministar obrane