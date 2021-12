Ministar obrane Mario Banožić rekao je u subotu da je načelnik Glavnog stožera admiral Robert Hranj talac predsjednika Zorana Milanovića kojemu, poručio je, oprašta za sve što mu je rekao i poziva ga na dijalog. U izaslanstvu ministra obrane u službenom posjetu Republici Kosovu trebao je biti i Hranj, već mu je bila kupljena avionska karta no, rekao je Banožić za RTL, on je dan-dva nakon što je potvrdio da će sudjelovati na putovanju rekao da "ne može iz osobnih razloga".

"To je samo još jedna potvrda onoga što je svima jasno, da je načelnik talac gospodina Milanovića. Imali smo i prije niz takvih događaja, no pitanje je koja je cijena te otkupnine, je li to brigadir Burčul ili upravo ona putovanja s oznakom tajnosti", ustvrdio je.

Oprost i dijalog

Predsjednik Republike Milanović za Badnjak odlazi vojnicima na Kosovo, a na pitanje Banožiću misli li da će s njim otići i Hranj, ministar obrane je uzvratio kako pretpostavlja da hoće. Poručio je, međutim, kako je vrijeme Božića i opraštanja pa i on želi oprostiti Milanoviću za sve što mu je javno izgovorio "zbog same stabilnosti države i zbog svega što je potrebno da bi se hrvatska vojska razvijala". "Pozivam ga na dijalog, da sjednemo za stol i razgovaramo o svemu", dodao je.

Na pitanje novinara je li to i isprika za ono što je sam, Banožić je uzvratio da nije, jer su njegovo izgovoreno bile riječi kojima se on najčešće branio za ono što je Milanović iznosio za njega. "To su bile najteže i najgrublje riječi da bi me se prikazalo moralno neprihvatljivim čovjekom za hrvatsku politiku i hrvatsko društvo", istaknuo je.

Upitan hoće li Milanoviću pokazati ugovore o kupovini borbenih aviona Rafale, Banožić je rekao da ih on može dobiti na uvid, ali je sve pojedinosti iz procesa nabave već dobio kroz studiju izvodljivosti koja mu je prezentirana, kao i Odboru za zakonodavstvo. "Nijedna država nije objavila ugovor pa neće ni Hrvatska. Iako se pojavila lažna informacija u vijestima da ih je Grčka objavila, to nije istina", naglasio je.

O grčkim ugovorima

Objasnio je kako je Grčka javnosti predstavila dijelove, odnosno nacrte ugovora koje je i Hrvatska imala prije šest ili sedam mjeseci, a upravo ti dijelovi ugovora nisu govorili ništa ni o količinama niti o vrstama naoružanja. "Kome je u interesu prikazati što bi imala Hrvatska vojska", zapitao se.

"Grčka je objavila te dijelove ugovora jer imala drugačiju proceduru koja nije bila javni poziv kao u Hrvatskoj, nego direktnu pogodbu, pa su morali zbog parlamentarne procedure objaviti dijelove ugovora, koji ništa ne govore po pitanju cijena količina i onoga što uistinu nabavljeno."

'Naša vojska se izvrsno snašla'

Rekao je i da će izvijestiti Milanovića o misiji na Kosovu. "Mi svi radimo izvještaje prema sigurnosnim agencijama i cijelom sustavu koji prati naše hrvatske vojnike, tako da će sigurno dobiti informaciju već u ponedjeljak", najavio je.

"Naša vojska se izvrsno snašla, 36. kontingent samo je još jedna potvrda o više od 12 godina suradnje s KFOR-om u mirovnoj misiji. Siguran sam da će ostaviti vrlo kvalitetne zadaće kao što su to čini vojnici prije njih", zaključio je.