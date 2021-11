Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministri obrane i vanjskih poslova, Mario Banožić i Gordan Grlić Radman, susreli su se tijekom jutra u Banskim dvorima s vojnim zapovjednicima HV-a.

Ministar obrane Mario Banožić rekao je nakon sastanka da su na njemu sudjelovali sve relevantne osobe te da je tema sastanka bila materijalno stanje u vojsci.

Ministar kaže i da problemi nisu ranije riješeni jer nije bilo jasnog izvora financiranja, iako je želja da se riješe postojala. “Razgovarali smo i o pojedinim projektima koji su iz određenih razloga produljeivani. Svi smo izrazili zadovoljstvo nabavkom vojnih aviona”, govori Banožić o sastanku dodajući da je remontom MIG-ova bila produžena borbena sposobnost HV-a. Ministar je podsjetio i na nabavku Kiowa helikoptera i opremanje pojedinih objekata koje vojska koristi.

Bitno povećanje proračuna

“Bilo je zadovoljstvo upoznati premijera na koji način HV realizira proračun”, kaže Banožić. “Imamo bitno povećanje proračuna, rješavaju se borbeni avioni i Black Hawk helikopteri koji će doći u idućem kvartalu. To ne znači da se neće ulagati u kopnenu vojsku i mornaricu”, kaže ministar.

"Objekti koje je HV napustila su potrebna ulaganja. Za određene objekte su podignuta ulaganja pa će tu biti i podignuta infrastruktura. ovakvi će sastanci s tim ciljem biti održavani jednom godišnje. Tako ćemo izvijestiti premijera o svemu što se događa u vojsci, neki problemi nisu tu godinu ili dvije, već su nastali prije 20 godina", rekao je Banožić.

“Načelnik je dao pregled stanja vojske sukladno planovima razvoja. Nakon toga je svako od zapovjednika dobio priliku govoriti o konkretnim projektima. Oni jesu bili lista želja, ali kada pogledate financijsku strukturu od 2012., vidite da do 2016. nije bilo povećanja sredstava, proračun je bio ispod 4 mlrd. Upravo s 2016. dolazi do iznimnog povećanja sredstava, iznimka je 2020. kada smo došli do rebalansa. Tad sam shvatio da nemamo projekt od kojeg odustajemo nego da dolazi do linearnog smanjenja. Očekujem da kad se u proračunu kaže od čega se odustaje, to bude konkretan projekt.

Naš prelazak s istočne na zapadnu tehnologiju je vodio tome da ćemo nabaviti nove helikoptere i vojne avione. Ista je situacija u kopnenoj vojsci, odnosi se na višenamjenska vozila, Bredley vozila. Kroz postojeće komponenete ćemo vidjeti kompatibilnost ovih projekata.", rekao je ministar.

“Pitanje korištenja materijalnih resursa od strane predsjednika, to nije bila tema”, kaže Banožić dodajući da sve propisuje zakon. “Mislim da tu nemamo daljnjih problema, već nekoliko puta sam to rekao predsjedniku”, govori.

Na pitanje jesu li navedeni problemi kritika bivšem ministru Krstičeviću. “Ministar Krstičević je bio na ovom sastanku i složili smo se da je u posljednjih pet godina napravljen veliki iskorak u pitanju vojske, upravo u mandatu Damira Krstičevića”, kaže Banožić.

Dodao je i projekte gradnje ophodnih brodova, remonta i nabavke helikoptera te izgradnje hotela i nabavke oklopnih vozila Bradley, kao važne projekte od kojih neki nisu uloženi.

Što će Banožić donijeti u vojsku

"Pitali su me što ću ja donijeti novog u vojsku. Mi smo zadovoljni ako ćemo svaki projekt moći podići za četrdesetak posto. Mi smo dobili jedan kalkulator za sljedećih 10 godina oko toga što mi želimo u vojsci, a to je zadržavanje kvalitete vojske i njeno daljnje unaprjeđivanje", rekao je Banožić i dodao da očekuje daljnje sastanke s ljudima koji su pozvani govoriti o Hrvatskoj vojsci.

"Ako od mene očekujete da potpišem odluku o nezakonitom angažiranju zapovjednika, reći ću ne. Ako očekujete da ću šutjeti o troškovima predsjednika, reći ću ne. Vlada Andreja Plenkovića nije šutjela o nabavci borbenih zrakoplova. Primamo čestitke od inozemnih veleposlanika. Dakle, to je dobro odrađen posao", rekao je Banožić.

"Ako je odluka o izboru zapovjednika bez suglasnosti ministra nezakonita, nemamo o čemu pričati. U tu ga je situaciju ugurao predsjednik, njega pitajte zašto. Samo produljenje se nije ticalo Burčula, nego osobe koja nije imala kvalifikacije. Da postavljate osobu koja nema čin, a imate bazen od 400 brigadira i pukovnika koja može doći na tu poziciju, onda imate nezadovoljstvo u vojsci. Ja to nisam dopustio i banalna je priča o dva i pol mjeseca kasnije. Neće biti dobro za HV da se u tom popusti, kao što nije dobro ni da se traži", osvrnuo se Banožić na početak sukoba s Milanovićem.

Dimna zavjesa s Pantovčaka

"Mi smo počeli s jednim kalkulatorom i to pokazuje određeni red. Ako smo započeli neki projekt od 2024. do 2034. i unutar toga vidimo koliki su troškovi unutar okvira od 2 posto BDP-a koje trebamo ulagati", rekao je ministar te se ponovno vratio na smjenu Burčula.

"Popisna lista je bila dimna zavjesa, vojničkim žargonom. Postoje kriteriji kojima se umirovljuje. S Pantovčaka je došla hrpa neistina koja je trebala doći do toga da imamo zapovjednika bez kriterija. To smo spriječili. Inspekcija je trajala 15 dana, vidjet ćemo koji će biti rezultat. Kad sam vidio što se događa na prijamu ročnika, rekao sam: 'Poštuj zakon'. To je moje viđenje ostavke. Ako netko ne može raditi i krši Zakon, onda treba dati ostavku. Imali smo slučaj podjele činova kadetkinjama i kadetima, koje je povijesno bilo na HVU-u i time je poslana poruka da Ministarstvo obrane isključi iz vojnog djelovanja.

Očekujem da se razgovara o svemu, pa i o troškovima. Ja mogu surađivati sa svima, ali sam dao naredbu da sa mnom ne polažu vijenac. Što se tiče Hranja, neću donositi odluke dok glavni inspektor ne potpiše zaključak. Što se tiče Saborskog odbora, oni su tražili i dobili svu dokumentaciju, a Jandroković se nema priliku upoznati s djelovanjem vojske, a član je Saborskog odbora za obranu. Zato je bio na sastanku", zaključio je Banožić.