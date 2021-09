Ministar obrane Mario Banožić odbio je u srijedu u Splitu bilo kakvu mogućnost koja bi dovela u pitanje nabavu višenamjenskih borbenih aviona Rafala, poručivši da će ugovor o tomu biti potpisan do kraja godine.

"Ne vidim nijedan problem koji se sad potencira u javnosti koji bi mogao dovesti u pitanje završetak procesa nabave višenamjenskih borbenih aviona, za koju moramo svi zajedno ocijeniti da je uistinu obavljena na profesionalan način, i očekujem da ugovor bude potpisan do kraja godine", rekao je ministar Banožić.

Zahvalio je našim saveznicima iz Amerike "koji su dali podršku cijelom tom procesu, dali su support jer znaju koliko znači Hrvatsko ratno zrakoplovstvo za kompletnu obranu Hrvatske i za naš geostrateški položaj", rekao je Banožić novinarima za današnjeg obilaska Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije - ASDA 2021. u Spaladium areni.

Ministar je to rekao odgovarajući na novinarski upit u vezi s nabavom borbenih aviona Rafala i je li s američkim partnerima razgovarao o kupnji dodatne opreme za koju bi trebala dozvola SAD-a. Hrvatska ima izvrsnu suradnju s francuskim saveznicima u nabavi borbenih zrakoplova, ocijenio je i dodao da smo dobili "veliku podršku američkih saveznika pri našem izboru".

Pitanje u vezi s TPT-om

Po Banožićevim riječima, postoji pitanje koje se odnosi na TPT (Third Party Transfer). "Pitanje u vezi s TPT-om odnosi se na kripto module koje tehnički ima svaka vojska. Znači, u ovom slučaju TPT je pitanje opreme koje se odnosi na francusku vojsku, dakle Hrvatska vojska će morati kupiti svoj modul i tako ćemo to riješiti direktno s Amerikancima", rekao je ministar.

Na upit koliki je to novčani iznos između Hrvatske i SAD-a, Banožić je rekao kako mu je teško na to odgovoriti zato što Amerikanci kao naši saveznici doniraju iznimno vrijednu opremu. "Kroz ove godine to je bio istinu veliki iznos", rekao je i pritom zahvalio na dosadašnjoj američkoj pomoći Hrvatskoj, ali i na pomoći koja će slijediti koja će se uskoro naći na sjednicama Vlade RH.

"Ta pomoć bit će iznimno značajna, i o tomu smo jučer razgovarali s Amerikancima (konferencija Američko-jadranske povelje), a odnosi se na cyber sigurnost, hibridna djelovanja i razne kibernetičke aktivnosti. To je važno za hrvatsku obranu, za sve hrvatske institucije i gospodarstvenike, i u konačnici uklapa nas u jedan model budućeg savezništva koji će biti od iznimne važnosti za Hrvatsku", objasnio je Banožić

Dodao je kako je na jučerašnjoj konferenciji Američko-jadranske povelje u Podstrani kod Splita sudjelovalo, kako je istaknuo, "čak devet američkih generala".

Dodatna pričuvna garda

Ministar Banožić također je rekao da postoji težnja za formiranje dodatne pričuvne brigade i njezino opremanje, a u tom su pogledu "otvorena pitanja nabave mnoge opreme, među njima i Stryker".

Komentirajući najnovije napetosti na Kosovu, rekao je kako Hrvatska ne treba biti zabrinuta zbog toga, pogotovo zato što je kao zemlja prošla slična iskustva.

"Imamo iskustva u tome, imamo savezništvo kroz NATO i vrlo oprezno treba postupati po bilo kakvom potezu koji se događa. Nažalost, svjedočimo i vidimo da se neke zemlje nisu mnogo odmakle od prijašnjih modela", rekao je Banožić komentirajući situaciju u vezi s Kosovom i prijetnjama iz Beograda.