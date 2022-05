Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je ministra obrane Marija Banožića sa 7000 kuna jer je kao ministar državne imovine u proteklom sazivu Vlade sam sebi najprije dodijelio stan od 33 kvadrata u Zagrebu, da bi se svega dva mjeseca kasnije, opet svojom odlukom, preselio u stan od 92 kvadrata te sredio još dva manja stana dužnosnicima.

"Drago mi je što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u kratkom roku donijelo odluku u mom predmetu o dodjeli službenog stana. Kao dužnosnik - ministar, s obzirom i na članove obitelji, imam pravo na službeni stan koji je trosoban ili površinom veći od 60 četvornih metara. Činjenicu da sam imao pravo na korištenje stana i da si nisam prisvojio bilo koje pravo koje mi ne pripada po Zakonu, priznalo je i Povjerenstvo. To je i najbolji odgovor onima koji već tjednima provode neargumentiranu hajku nazivajući me 'lopovom' i 'bandom'", komentirao je Banožić za Jutarnji.

Osvrnuo se i na to što je sam kao ministar potpisao odluke o dodijeli stanova. "Po prijedlogu tvrtke Državne nekretnine, u trenutku dodjele službenog stana, navedeni službeni stan bio je jedini adekvatan i raspoloživ. Unatoč tome što sam po zakonu kao tadašnji ministar državne imovine za to bio ovlašten, Povjerenstvo je istaknulo da nisam trebao potpisati odluku o dodjeli na korištenje službenog stana. To je jedini krimen. Niti iz jedne odredbe zakona ne proizlazi da nisam imao ovlast za donošenje takve odluke. Slične odluke Povjerenstva upravni sud već je preispitivao te ću i ja o ovoj odluci zatražiti sudsku zaštitu", dodao je.