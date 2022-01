Demograf Marin Strmota gostovao je u RTL Direktu, gdje je govorio o popisu stanovništva.

"Očekivali smo možda i lošiju brojku, prateći inozemnu statistiku jer Hrvatska nema registar stanovnika, ljudi se nisu odjavljivali kad su odlazili iz Hrvatske. Prema tome, ovo je najmanje loše što je moglo biti", kazao je, dodajući da smo mi među pet europskih zemalja koje imaju ovakav pad stanovništva.

"Ako ovo nije alarm, ne znam što jest. Gubite stanovništvo, to ne može nikako biti dobro. To je ekonomski problem, nije to samo pitanje nacije. Ako smo dio Europe, postavlja se pitanje, kako vi vodite tu vašu državu, i to koga gubite, najproduktivnije stanovništvo, one koji bi trebali raditi, imati djecu", dodao je.

"Prije svega su ugroženi javni sustavi. 1980. godine imali ste četiri čovjeka koja su radila, jedan je bio u mirovini. Sad je to jedan prema jedan ili jedan prema 1,2. Jasno je da su ugroženi prije svega mirovinski sustav, manjka radne snage. Kad dođe do nekog blažeg oporavka, fali radne snage, moramo uvoziti ljude. To je prije svega gospodarski sustav", kazao je referirajući se na činjenicu da svaka treća osoba u Hrvatskoj danas prima mirovinu.

Plenkovićev plan nema snagu za povratak stanovništva

Rekao je da bi stanovništva trebao biti osnova za uređivanje ostalih registara. Sad bi trebalo sređivati popise birača, osiguranika i sve ostalo, kazao je Strmota.

"Slavonija je zaista tužna priča koju će svaki otamo znati ispričati s dušom. Često sam tamo putovao, dovoljno je otići u Osijek i vidjeti da je zatvoren svaki drugi lokal, vidi se da su ljudi bježali, da su praktično bili prisiljeni. 20 posto je svaki peti", kazao je.

Na pitanje kako mu se čini Plenkovićev plan o 200.000 kuna za povratnike, rekao je kako misli da to nema neku snagu te da to nije dovoljno za povratak stanovništva.

"Trebat će puno više stvari napraviti, napraviti cjelokupnu populacijsku politiku. Osim tih jasnih mjera populacijske politike, Hrvatsku kao državu treba urediti, tijela državne uprave nisu funkcionalna, nemate ruke za provoditi politiku. Konačno, trebate nekakav politički konsenzus, dosadan sam već i sebi ponavljajući, jasnu viziju razvoja, turizam ili što, poljoprivreda. U kojoj smo mi to tranziciji? Već 30 godina. To je predugo", kazao je.

'Devastirali smo Hrvatsku'

Smatra da bi unutar tržišta rada trebalo provoditi neku obiteljsku politiku. "Pandemija je pokazala da se može ići na neku win-win varijantu, a da se oslobodi i neko vrijeme za obitelj. Sad je vrijeme da država provede neku politiku na tržištu rada kroz izmjene zakona", rekao je.

Na pitanje treba li netko dati ostavku nakon ovakvog popisa stanovništva, rekao je da bi bilo lijepo vidjeti neku političku odgovornost nakon 30 godina u Hrvatskoj.

"Svi se posipaju pepelom, a nitko nije kriv. Ako su na čelu politike bili neki ljudi, onda su bili i odgovorni. Imamo 90-e godine, možda krivu privatizaciju, krive procese… Imali smo tranzicijski kapitalizam, što je najlošiji oblik kapitalizma, devastirali smo Hrvatsku, ekonomiju, izgubili smo onda neke vidove socijalne politike", rekao je.