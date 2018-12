MARIN NE MOŽE SUZBITI SUZE NAKON ŠTO JE OTKRIO DA JE NA KAPTOLU SKORO SILOVAN: ‘Pa kako ljudi ne kuže koje je to zlo?’

Psiholiginja nudi i jezivo ovjašnjenje zašto je njemu, kao i mnogim žrtva,a trebalo toliko da prijavi zločin

Nakon što je 41-godišnji Marin Sovar prije desetak dana prijavio policiji da ga je 2005. na Kaptolu navodno pokušao silovati svećenik, zagrebačka policija potvrdila je da provodi izvide, a postupak je navodno pokrenuo i Kaptol.

POLICIJA POTVRDILA DA ISTRAŽUJE NAVODNO ZLOSTAVLJANJE NA KAPTOLU: ‘Stisnuo me oko struka i rekao da me ne može zaboraviti’

Sovar, koji se 2005. namjeravao zarediti za svećenika, ispričao je medijima da je te godine u svibnju bio žrtva pokušaja silovanja.

Prvi put je o tome dao iskaz policiji u svibnju ove godine, kada je došao dati iskaz zbog odvojenog slučaja o seksualnom zlostavljanju djevojčice u Srijemu. Tada je ustvrdio da je on bio žrtva pokušaja silovanja na Kaptolu dok se namjeravao zarediti za svećenika.

AKADEMSKI SLIKAR OTVORIO DUŠU I DAO ISKAZ: ‘Moćni svećenik s Kaptola pokušao me silovati. Prije njega pokušao je gvardijan’

‘Kako ljudi ne kuže kakvo je to zlo’

“Ja se pitam svaki put, nakon 13 godina, ako ja nakon 13 godina plačem zbog toga, pa kako ljudi ne kuže koje je to zlo? Pritisnuo me uza sebe, rekao mi je da neće nikad zaboravit te oči i usne, znači izjavljivao mi je ljubav”, rekao je Marin kroz suze.

“Počeo mi držati glavu, ljubiti u obraz i legao je na mene ovako bočno. Skoro sam pao s kauča od panike, odgurnuo sam ga i rekao sam da je dosta, da me krivo procijenio i da se makne od mene”, priča Marin

“Meni je u biti bilo bolno kada sam ja, kad sam spoznao da me on pokušao silovati.” Prije toga ga je napastvovao gvardijan samostana u kojem je živio, a sumnja i kako ga je upravo taj gvardijan namjestio teologu, iz osvete što ga je odbio.

‘To nam je najbolji dokaz da ne vjeruju sustavu’

Bezuvjetno je tvrdi vjerovao svećenicima, no od zaređenja je odmah potom i odustao. Na društvenim mrežama mnogi napadaju Sovara i sumnjaju samo zato što je odlučio prijaviti svećenika nakon 13 godina. No psihologinja Senka Sekulić Rebić, koja radi u Centru za žrtve seksualnog nasilja, u tome vidi veliki problem društva. Objašnjava kako žrtve rijetko prijavljuju zlostavljanje, a najčešće s odmakom vremena.

ž”To nam je najbolji dokaz i pokazatelj da osobe koje prežive nemaju povjerenje u okolinu i nemaju povjerenje, nažalost, u institucije”, komentirala je prihologinja za Dnevnik.hr