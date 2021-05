MARIN MILETIĆ RAZOČARAN: ‘Kao sportaš ne mogu biti zadovoljan, mislim da ovo nije moj maksimum’

‘Sretan sam jer svi ti ljudi koji će ući u Vijeće su sjajni mladi ljudi u najboljim godinama, odani, pošteni i sigurno Most neće biti ničiji žetončić, niti će pristati na ikakve ucjene’, rekao je Miletić

Marin Miletić iz Mosta, koji je sinoć na lokalnim izborima za Rijeku osvojio 11,30% glasova, rekao je da kao sportaš i natjecatelj ne može biti zadovoljan. “Uvijek je čovjek nekako zadovoljan ako ostvari svoj maksimum, a ja mislim da ovo nije moj maksimum, ali poštujem volju građana. Građani su, očigledno, oni koji su izašli na izbore odlučili i s te strane to je to”, dodao je, javlja Novi list.

“S druge strane, da, zadovoljni smo s Mostom koji je narastao duplo i u Gradskom vijeću imat će četiri svoja gradska vijećnika. Sretan sam jer svi ti ljudi koji će ući u Vijeće su sjajni mladi ljudi u najboljim godinama, odani, pošteni i sigurno Most neće biti ničiji žetončić, niti će pristati na ikakve ucjene ili dogovore s određenim političkim opcijama koje su, ili same uronjene u korupciju, nepotizam i klijentelizam, ili su podupirale takve obrasce ponašanja”, ističe.ž

TOMAŠEVIĆ ZA POVIJEST, ŠKORINA PRIJETNJA I UZDRMANI PLENKOVIĆ: Pad u Zagrebu, podbačaj u Splitu, a u Slavoniji zablistao HDZ-ov poludisident

Ići će u Gradsko vijeće

Upitan hoće li čekati rezultate drugog kruga kako bi odlučio s kime će u moguću koaliciju ili će razgovarati i prije toga, Miletić je rekao da su za danas sazvali sastanak gradske i županijske organizacije, vrha lokalne stranke, na kojem će se dogovoriti i vidjeti što je najbolje za Most i u kojem smjeru namjeravaju ići.

“No, mogu samo ponoviti – Most sigurno neće biti ničiji žetončić i zaista ćemo se boriti za one ideale koje mi živimo, a to je, prije svega, poštenje i čestitost”, dodao je te otkrio da će on osobno ići u Gradsko vijeće Rijeke te da će “visiti” vladajućima nad glavom.

Sve o lokalnim izborima u Hrvatskoj možete pratiti OVDJE.