Marin Miletić podnio je ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta. S te pozicije odlazi nakon neuspjeha koji je stranka polučila na izborima za mjesne odbore u Rijeci, a svoju je odluku objavio na Facebooku.

"Dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta

Dragi ljudi. U politiku sam ušao čistog obraza i s velikom odgovornosti prema svojim biračima. Moji Istrani i Riječani, stanovnici Kvarnera su me izabrali u Hrvatski sabor da se borim za slobodu svakog građanina i za dostojanstvo svakog čovjeka. To sam činio od prvog dana mog zastupništva i to ću činiti do posljednjeg dana. Moji Riječani su mi dali povjerenje i na lokalnim izborima od gotovo 12%, a Most je imao više od 10% potpore Riječana. U gradskom vijeću radimo predano i snažno.

Politička odgovornost

Budući da osobno vjerujem u političku odgovornost, u važnost preuzimanja osobne odgovornosti - ovime upoznajem javnost i moje Riječane da dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta radi potpunog neuspjeha na izborima za mjesne odbore u Rijeci.

Nastavljam ponizno raditi kao Mostovac u Hrvatskom saboru, na Kvarneru, u mojoj predivnoj Rijeci i tamo gdje me stranka želi, graditi ljepšu i pravedniju Hrvatsku. Ali, ne mogu ja od građana tražiti visoke ljestvice moralnosti, ako se sam tako ne ponašam. Zato dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta.

Imajte me u molitvi", napisao je Miletić.