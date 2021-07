Mostov Marin Miletić objasnio je što je za njega tzv. LGBT propaganda. Naglasio je da oni u Mostu nisu isključivi.

"Nikolu Grmoju poznajem godinu dana. Kroz sastanke i druženja, nitko u Mostu, od ljudi koje poznajem, nije isključiv. Svatko ima pravo živjeti kako god on želi.

No mi smo došli do toga da kada netko misli drugačije, želi kritizirati neku udrugu, kritički se postaviti prema nekoj ideologiji… Ona može biti legitimna u pogledu demokracije, da je netko ističe, ali mi imamo pravo reći: 'Ljudi, što se to događa?'" rekao je Miletić za N1.

'Nije se ispravno shvatilo Grmoju'

Na pitanje zašto se u kontekst antipedofilskog zakona stavilo pripadnike manjine odgovara:

"Nije se ispravno shvatilo kolegu Grmoju. Ne branim ga - ja sam zadnji koji ga treba braniti - ali držim da je vrlo jasno detektirao gdje je problem.

Pedofila ima najviše u obitelji, među rođacima, udrugama, sportskim udrugama, u crkvi - to sve treba porokati. Ne mislim na egzekuciju, nego u pogledu zatvora. Najesen, kada Grmoja pokaže koji točno zakon predlaže, svima će biti jasno da je on objektivan, razborit i razuman”, kazao je Miletić.

LGBT propaganda

Pojasnio je i što je, prema njemu, LGBT propaganda.

"Kada dječak od 14 godina, koji je ušao u adolescenciju, i misli da se zove Marin, a sutra Marina, a ako je u petak popio četiri pive, ni sam ne zna što je. Ako mu kroz sustav instruirate nešto, rodna ideologija, rod, rodna uvjetovanost itd, to je za nas sve jako upitno. Mi ćemo se boriti za kršćanske vrednote, one su naše temeljno polazište i naš pogled na svijet", rekao je Miletić.