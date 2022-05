Nakon što se bračni par Raspudić priključio Mostu te zauzeo eter, u blagu su sjenu pali drugi viđeniji saborski zastupnici Mosta. Među njima je i Marin Miletić, 42-godišnji, po mnogima kontroverzan, katolički aktivist i bivši vjeroučitelj iz Rijeke.

No, javnost se za njega ponovno počela zanimati prije koji dan, kad je viđen u šetnji Maksimirom u društvu glumice Kristine Krepele. Mnogi su pomislili kako je riječ o novom paru na hrvatskoj estradnoj, pa i političkoj sceni. Oboje su slobodni, a svoju vezu nisu potvrdili, ali ni demantirali.

"Kristina posebno čuva svoj privatni život godinama. Ja to jako poštujem. Nemam drugih komentara", odgovorio je Miletić Jutarnjem listu. Navodno su prije mjesec i pol dana pokušali iznajmiti stan te planirali zajednički život.

Miletiću je, inače, u rujnu prošle godine nakon duge i teške bolesti preminula supruga Danijela s kojom je bio 24 godine te dobio kćeri Martu i Luciju. Posljednje trenutke s njom i ispraćaj je popratio dramatičnim objavama na društvenim mrežama.

Od vjeroučitelja do političara

Miletić je prije političkog angažmana 14 godina bio vjeroučitelj u Prvoj hrvatskoj sušačkoj gimnaziji u Rijeci te voditelj Zdruga katoličke mladeži Riječke nadbiskupije. Završio je Salezijansku klasičnu gimnaziju u Rijeci te Katoličko-bogoslovni fakultet u Zagrebu. Osim bogoslovne karijere, bio je i kolumnist Novog lista te katoličkog portala Bitno.net, za koji je u jednom intervjuu priznao da se u mladosti često tukao. Još uvijek je pripadnik navijačke skupine Armada.

Javnosti je postao poznat istupima tijekom prosvjeda učitelja i nastavnika koji je trajao gotovo 40 dana krajem 2019. godine. "Ovo je zemlja hrabrih učitelja, hrabrih radnika, hrabrih studenata, hrabrih učenika, hrabrih ljudi. Ovo danas ovdje je naš krik za pravdu, za bolju Hrvatsku, za zemlju s manje beskućnika, koja će se više boriti za siromašne, za radnike koji će dobivati poštenu plaću. I onda nas neki pitaju zašto štrajkamo? Štrajkamo radi nepravde koju godinama trpimo, zato što nam se guši stvaralački duh, zato što nas se guši birokracijom", samo je dio njegova govora s Trga bana Jelačića, kojeg su mnogi ocijenili jednim od najvatrenijih i najemotivnijih govora.

Riječka nadbiskupija ga je nakon nekoliko istupa iz Sušačke gimnazije premjestila u drugu školu, što je posebno teško palo njemu, ali i đacima. Napustio je i katoličke skaute u Rijeci te se početkom 2020. pridružio Mostu. Godinu i pol kasnije njegov će nasljednik u Zdrugu katoličke mladeži biti uhićen i procesuiran zbog spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina i zadovoljavanja pohote pred djetetom mlađim od 15 godina.

"Užas i gnjusobu pedofila treba najstrože sankcionirati. U teškom šoku sam nakon pročitane vijesti o pedofilu unutar katoličkih skauta. Posebno boli da je takav naslijedio lokalno vođenje katoličkih skauta Riječke nadbiskupije nakon što sam ja prije godinu i pol dana izašao iz organizacije. Najoštrije osuđujem ovog i svakog drugog pedofila gdje god on bio i čime god se on bavio. Zločin pedofilije je najodvratniji i najgnjusniji čin koji odrastao čovjek može učiniti prema djeci“, napisao je Miletić tada na Facebooku.

Uzlet nakon izbora

Svoj politički uzlet je doživio na parlamentarnim izborima 2020. godine, kad je kao nositelj liste Mosta u VIII. Izbornoj jedinici osvojio 4493 preferencijalna glasa i tako postao saborskim zastupnikom. Unatoč aktivnoj kampanji, koju su, prema istraživanjima javnog mnijenja, najviše podupirali građani od 18 do 29 godina starosti, Miletić u konkurenciji još 10 kandidata na lokalnim izborima 2021. nije uspio postati gradonačelnikom Rijeke. Dobio je 4474 glasa, odnosno 11,30 posto ukupnog broja glasova.

S obzirom na sličan broj osvojenih glasova na različitim izborima, lako je zaključiti da Miletić ima stalnu i sigurnu bazu birača. Drugima su možda zasmetale njegove kontroverzne izjave, kojih je bilo mnogo, jer je, osim u Saboru, aktivan i na društvenim mrežama i YouTubeu.

Vjernik koji kritizira i svećenike

Iako se smatra Katolikom i vjernikom, često je kritizirao kler, a i nekim političarima je uskratio svoju podršku zbog stvari ili izjava koje smatra suprotnima vjerskom životu. U jednom se videu posebno osvrnuo i na ljude koji su se iz nekog razloga odrekli vjere.

"Vi znate što je Petar rekao? Mislim, ako se ne varam, u Drugoj poslanici… Oni koji su upoznali Isusa pa su mu okrenuli leđa, malo ću parafrazirati, oni su jednaki onim psima koji se vraćaju do bljuvotine… Vraćaju se jesti svoje rigotine. Oni su jednaki svinjama koje gazda okupa pa se one vrate u svoje blato. Tako i mi, braćo i sestre kršćani, koji upoznamo Isusa Krista u čistoći i u punini ljubavi i onda se vratimo u grijehe. To su naše rigotine, to je naše blato. Ne bismo trebali tako živjeti, barem mi kojima je objavljen Isus", rekao je Miletić.

Poput drugih kolega iz stranke, često je kritizirao svoje političke protivnike, naročito HDZ i SDP, a kao nositelj liste za parlamentarne izbore je ustvrdio: "Most je kao prezgodni komad. To je kao u srednjoj školi, kada vidiš nekog jako zgodnog ti mu se nabacuješ, a onda kad te otpili kažeš frendovima da nisi htio s njom. Tako je i s Mostom, svi bi htjeli s Mostom. Druge stranke moraju udicu bacati da im se ljudi učlane, a nama dolaze brojni visokoobrazovani ljudi, studenti.“

Često je komentirao i zbivanja koja su i u ovom trenutku aktualna. Tako je 2015. kratkim statusima na Facebooku hvalio ruskog predsjednika Vladimira Putina: "Živio drug Putin!“, "Sada će ih barba Putin sve porokat“, "Barba Putin, možete li sačekati s odmazdom...?“, samo su neki od statusa.

Kontroverzni stavovi

Pobornik je Hoda za život te je naglasio da je to jedina stvar koju bi zabranio. "Mislim da se nijedna žena na ovom svijetu ne probudi i ne kaže 'idem danas abortirati'. To je teška odluka koja donosi traume, ne samo ženi nego i ljudima oko nje. Mislim da nitko ne smije nikoga osuđivati. Imam pravo donijeti svoj stav o svemu. Kao država bi trebali omogućiti sve da do toga ne dođe. Crkva bi mogla biti financijski hrabrija pa ponuditi ženama… Tek sazrijevamo kao društvo. Ne razgovaramo na pravi način o vrijednosti života. Treba razgovarati, saslušati stručnjake. Ide se na najbolje moguće rješenje. Kad dođe taj zakon, bit ću za život. Ne volim zabrane. To za mene nije svjetonazorsko pitanje. Na liniji sam Aleksandra Stankovića, to je jedna jedina stvar koju bih ja zabranio i ništa drugo", rekao je Miletić u jednom od intervjua za N1.

Javnost je nedavno bila "zabavljena“ zahtjevom za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, kojeg je potpisalo nekoliko generala iz Domovinskog rata. Miletić smatra da je potrebno provesti lustraciju.

"Poljaci su proveli lustraciju i očistili svoju državu od onih koji su radili zlo svom narodu. Naši to nisu mogli učiniti zato jer je UDBA (razni kumovi, jelte) ušla s tisućama komunista u HDZ i SDP. Oni koji su radili protiv hrvatskog identiteta, hrvatske kulture i katoličke vjere samo su preko noći - presvukli dres. Srca su im manje - više ostala ista. Kada Most preuzme odgovornost za našu Državu, počistit ćemo i ovaj dio koji je ostao nama veliki uteg i danas. Ako radi ničeg drugog - pravde radi, počistit ćemo ovaj dio. Poljaci su se maknuli od komunizma i mentalnog sklopa svakog socijalizma. Danas njihovi nerazvijeniji dijelovi su razvijeniji od Hrvatske za dvadeset godina", napisao je Mostovac prije dva mjeseca na Facebooku.

Osim govora u Saboru te aktivizma na društvenim mrežama, bivši se vjeroučitelj prometnuo u jednog od vodećih protivnika cijepljenja protiv koronavirusa u Hrvatskoj. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko antivakserskih prosvjeda, a još uvijek piše o prisilnom cijepljenju i zatvaranju stanovništva. Podržao je svog stranačkog kolegu Miru Bulja koji je odbio u institucijama grada Sinja uvesti provjeru covid-potvrda. Zbog toga ga je usporedio s generalom Antom Gotovinom. Bio je i među najangažiranijima tijekom prikupljanja potpisa za raspisivanje dvaju referenduma; o ukidanju covid-potvrda te o dvotrećinskom izglasavanju epidemioloških mjera u Saboru.