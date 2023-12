Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI), strukovno udruženje za okupljanje online medija i svih ostalih industrija koje sudjeluju u digitalnom oglašavanju sa zadovoljstvom najavljuje novu izmjenu unutar svojeg Izvršnog odbora, jačajući tako svoju prednost ostvarivanju misije i ciljeva Udruge.

Marin Katušić, direktor razvoja sadržaja, Index promocija preuzima mjesto u Izvršnom odboru na kojem je dosad bio Ivan Pleše, suosnivač, Adtech Laba. Ovime HUDI odražava posvećenost kontinuiranom jačanju kapaciteta i efikasnosti Izvršnog odbora te iskustvo i stručnost članova koje će doprinijeti postizanju visokih standarda u području digitalnih medija.

Marin Katušić karijeru je počeo u Slobodnoj Dalmaciji kao dopisnik, zatim novinar, urednik weba i pomoćnik glavnog urednika. Nakon toga napušta novinarstvo, ali ostaje u industriji te se bavi digitalnim razvojem u sklopu Hanza Medije te sudjeluje u projektu naplate sadržaja Jutarnjeg lista. Suosnivač je jednog od prvih satiričnih portala u Hrvatskoj, a posljednje dvije godine direktor je razvoja sadržaja na Indexu.

Imate višegodišnje iskustvo u medijima od novinara i urednika do sada direktora razvoja sadržaja, kako vidite daljnji razvoj svoje karijere i koji su vam ciljevi za budućnost?

Da, novinarstvo je i dalje nešto u čemu vjerojatno najiskrenije uživam, ali to je definitivno profesija u kojoj si sretan samo kad iz nje na vrijeme izađeš. Ja sam, srećom, to učinio i to je jedna od rijetkih stvari u mojoj karijeri koje su bile jasno isplanirane. U većini drugih stvari sam se samo vodio instinktom i znatiželjom da savladam vještine, alate ili procese koji su mi se iz tko zna kojih razloga činili zanimljivima. Jasnu viziju gdje želim biti za 10 ili 20 godina, najiskrenije, nemam niti se time opterećujem. Koliko god to zvučalo cheesy, bitno mi je samo da sam na mjestu gdje se osjećam korisno i da ne postanem dosadan i naporan čovjek koji je umislio da zna sve ili, još gore, odlučio da zna dovoljno. Vidio sam previše karijera koje su tako završile godinama prije nego što su formalno završile i jedini jasan cilj kojeg imam je da se to ne dogodi i meni.

Koje tehnološke inovacije smatrate ključnima za daljnji razvoj digitalnog izdavaštva u Hrvatskoj?

A morat ću dati najočitiji odgovor ikad - AI. To je tehnologija koja je trenutno u overhype ciklusu, ali kroz nekoliko godina će izmijeniti našu industriju u potpunosti. Načini na koji će digitalni izdavači iskoristiti AI za unapređenje svog poslovanja, i to ne onih najočitijih dijelova poput pisanja tekstova ili izrada fotografija, odredit će dobrim dijelom njihovu tržišnu poziciju. AI je, po mom mišljenju, tech koji medijima konačno daje šansu da izađu iz krize i decline ciklusa koji traje desetljećima te da ponovno pronađu dobre i lukrativne poslovne modele. Onima koji to budu htjeli i znali iskoristiti, naravno. Neki neće i koristit će lakše i dostupnije izvore prihoda te nastaviti varati druge, a lagati sebe da se bave novinarstvom.

Kako se planirate nositi s izazovima digitalne transformacije u izdavačkom sektoru?

Ja imam ogromnu sreću što radim u mediju koji ne mora prolaziti kroz digitalnu transformaciju. Naši najveći izazovi su digitalna inovacija te kako pravovremeno prepoznati i implementirati tehnologije koje imaju stvarni potencijal mijenjati poslovanje. Kod legacy medija stanje je bitno kompleksnije jer još uvijek moraju energiju ulagati u to da prođu kroz proces digitalne transformacije. Formalno, svi su digitalni, ali činjenica da to govore ne znači da to jesu. Ponekad je problem u višem menadžmentu koji ne razumije duh vremena i ne zna prepoznati ljude koji su nositelji promjene, a ponekad menadžment ima dobre namjere, ali nisu ni svjesni koliko stvarno stanje ne odgovara onom koje dobiju kroz reporte. No, ako uspiju u transformaciji, neki legacy mediji imaju priliku postati super uspješni na regionalnom tržištu i kao osobi koja mrzi dosadu, veselim se njihovim potezima, čak i ako budu ugrožavali poslovnu poziciju medija u kojem radim. Tako da, ukratko, s izazovima se planiram nositi tako da, dok drugi moraju prolaziti kroz proces digitalne transformacije, odemo što je dalje moguće u procesu digitalne inovacije.

Kako HUDI planira podržati članove udruge u prilagodbi novim tehnologijama i trendovima u digitalnom izdavaštvu?

Sljedeća godina bit će jedna od najkompleksnijih u povijesti digitalnog izdavaštva, puna odluka oko kojih će svi osjećati nedovoljno informirani te biti nervozni i nesigurni. Neke od tih odluka neće se ticati samo poslovnih politika pojedinih medija nego i čitavog tržišta. I mislim da je svakom izdavaču korisno da bude za stolom za kojim će se donositi. Ali, da ne zvučim kriptično, konkretno mislim na ove teme: kako se postaviti prema Big Tech-u, kako reagirati na nestanak third party cookieja, koje identity resolution alate/tehnologije koristiti, kako uvjeriti tržište u kvalitetu zero i first party podataka publishera (i za direktne i za programatske dealove), kako iz temelja poslovnih modela izbaciti pageview i što ubaciti umjesto toga te postoji li potreba za market-wide DMP-om.

Što za vas znači biti dio izvršnog odbora HUDI-ja?

Mogućnost da budem za stolom, ili bolje reći jednim od stolova, gdje se odlučuje o nekim od tema iz prethodnog pitanja.

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medie, Marin Katušić, direktor razvoja sadržaja, Index promocija, Maja Blumenšajn, direktorica novih medija Nove TV, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata, te Miran Pavić, osnivač i direktor Telegram Media Grupe; dok je predsjednik HUDI-a Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja, CME Adria.