MARIJANA SE IZLIJEČILA, A ZARAZILA JE I ČLANOVE OBITELJI; Mještani iz sela nisu imali milosti: ‘Strah i panika učinili su svoje’

‘Pitali su me zašto si se vratila kući, zašto nisi ostala u Austriji? A kamo da idem kad radim u Austriji na brodu. Da spavam na cesti?’, kazala je Marijana H iz Gornjeg Međimurja

Marijana H. iz Gornjeg Međimurja izliječila se od koronavirusa, no virus nije bila jedina tortura s kojom se susrela nakon povratka iz Austrije. Naime, kako je ispričala za eMeđimurje, djevojka je tamo na riječni brod otišla raditi kako bi uštedjela, a kada se vratila mještani iz sela bili su puni negativnih komentara. S tim se teško nosila njezina obitelj, kao i s komentarima na društvenim mrežama.

“Pitali su me zašto si se vratila kući, zašto nisi ostala u Austriji? A kamo da idem kad radim u Austriji na brodu. Da spavam na cesti? Zašto si uopće išla van raditi, to je također bilo jedno od pitanja koje sam čula kad se pročulo da sam zaražena koronavirusom. Otišla sam u Austriju jer tamo mogu više zaraditi i uštedjeti, a ne zbog nekog hira”, počela je Marijana priču za eMeđimurje.

Zarazila članove obitelji

Marijana je virusom zarazila članove obitelji pa su njezini majka, otac i stariji brat također oboljeli od infekcije Covid-19. Čim se vratila iz Austrije, Međimurka je otišla u samoizolaciju, a simptome bolesti osjetila je tek deseti dan izolacije. Činilo se kao lagana prehlada – nos joj je bio začepljen, no nije kašljala. Tek nakon što je izgubila osjet okusa i mirisa, majka joj je rekla da bi to možda mogla biti korona jer je čula da je gubitak osjeta jedan od simptoma.

Osjećala je da nije dobro pa je otišla na testiranje, isto kao i majka. Njihovi rezultati bili su pozitivni. Budući da je Marijana radila na brodu na Dunavu, nije sigurna gdje je pokupila bolest pa misli da se zarazila na aerodromu kada se vraćala kući ili od nekog od gostiju s broda.

Kćer i majka izliječene

Marijana H. i njezina majka prve su izliječene, a prije par dana se i otac vratio iz čakovečke Županijske bolnice. Sada čekaju dva uzastopna negativna nalaza za brata.

“Nisam se bojala za sebe, nego najviše za mamu, pa tatu i brata. Meni se stanje popravilo za dva do tri dana i sve je prošlo kao obična prehlada. No, ostali su ukućani imali upalu pluća. To valjda ovisi i o imunitetu. Meni virus očito nije stigao do pluća. Mama je astmatičarka i za nju je bolest bila puno gora od gripe. Obitelj se teško nosila i s komentarima na društvenim mrežama i po selu. Strah i panika učinili su svoje. No, stizala im je u velikom broju i podrška koja im je u teškim trenucima puno značila. Bolest može pogoditi svakoga”, ispričala je djevojka za eMeđimurje.

