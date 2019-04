MARIJANA PETIR PREDALA POTPISE SAT VREMENA PRIJE PONOĆI: ‘U samo dva dana skupila sam ih 11.361, hvala’

Radujem se kampanji, poručila je, te istaknula kako su joj građani bili najveća podrška, te da nije bilo nikakvog organiziranog skupljanja potpisa

Sat prije ponoći, svoju kandidaturu za Europski parlament Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) predala je Marijana Petir, nositeljica nezavisne liste, pohvalivši se kako je u samo dva dana, uz pomoć građana, uspjela skupiti gotovo 11 i pol tisuća potpisa.

Uspjela sam skupiti 11.361 potpisa, hvala svima koji su poduprli moju kandidaturu, rekla je Petir, koja je za valjanost svoje kandidature morala skupiti pet tisuća potpisa.

Kaže da će kampanju i listu predstaviti na vrijeme, da je njena lista sastavljena od ljudi koji dolaze iz naroda, od ljudi koje je zastupala cijeli politički život kao demokršćanka, osoba koja dolazi iz naroda.

Radujem se kampanji, poručila je, te istaknula kako su joj građani bili najveća podrška, te da nije bilo nikakvog organiziranog skupljanja potpisa.

Nisam nikog posebno tražila za prikupljanje potpisa, građani su se sami organizirali na različitim lokacijama, javili mi se kad su vidjeli da nisam ni na jednoj listi, tražili me da se kandidiram i to me ohrabrilo, odgovorila je upitana je li imala pomoć čelnice udruge U ime obitelji Željke Markić.

“Mislim da svatko tko radi čestito, pošteno, radišno, moralno i domoljubno, kao što sam ja radila, biti kod naroda prepoznat. Ljudi su se samoinicijativno okupljali. Mislim da je to poruka cijelom političkom establišmentu”, rekla je Petir.

Rok za predaju kandidatura za Europski parlament istječe u utorak u ponoć, DIP-u ih je zaprimio 33, osam više nego prije pet godina. Hoće li ih biti još, znat će kad ‘otkuca’ ponoć.