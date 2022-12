Na jučerašnjem prosvjedu pred Vladom bila je i majka djeteta s teškoćama u razvoju, glumica Marijana Mikulić. Bilo je očito da je bila ljutita, Vladi je pokazala i srednji prst Vladi.

"Ja nisam došla s nikakvom namjerom biti bijesna. Došla sam podržati prosvjed, jer sam smatrala da je to moja dužnost, zato što sam i sama majka djeteta s poteškoćama. Na prosvjedu su se spomenule neke stvari koje se nas osobno u ovom trenutku ne dotiču, ali će mnoge vjerojatno doći na red, kao što je Zakon o asistentima", kazala je Mikulić za RTL-ov Danas.hr i nastavila:

'Ponijele su me emocije'

"Međutim, kad sam vidjela tog čovjeka u kolicima kako je krenuo gurati ogradu i policajce koji su tu da štite sve nas... Ja znam da oni samo rade svoj posao... ponijele su me emocije. Počela sam plakati, kao, idemo sad svi to gurati jer ono to gura. Nije on tu došao jer nema što pametnije raditi u životu. Tu su ljudi došli zato što su očajni", objasnila je situaciju.

Rekla je da je tamo bilo puno ljudi u kolicima, od odraslih do djece, više ili manje pokretnih: "Netko im je morao pomoći da tamo dođu, a nitko se nije udostojio izaći i obratiti im se. Postavili su im ogradu, kao da su stoka u toru. Tako smo se osjećali."

'Koliko smo puta udarili glavom o zid'

Pokazala je i srednji prst Vladi. "Da", potvrdila je Mikulić: "Bolje od toga u ovom trenutku ne zaslužuju."Na pitanje, što bi Vlada pod hitno trebala mijenjati, odgovara: "Nisam stručnjak, nego samo majka djeteta s posebnim potrebama." A onda je objasnila što to znači.

"Koliko puta smo udarili glavom o zid, nitko ti neće reći pravu informaciju, ako ti netko i kaže, dok dođeš do nekog koga trebaš... suludo je to! Mi imamo dijete koje je fizički zdravo, ali ima samo jednu dijagnozu. Često zato kažem da smo sretni jer samo jednu dijagnozu."

Za državu kaže da iza roditelja stoji samo u jednom trenutak - kad dobiju dijagnozu i kad dođu na listu čekanja.

"Mi smo imali sreću da oboje radimo i da naše dijete ima samo jednu dijagnozu. Doveli smo do toga da može biti u odgojno-obrazovnom sustavu samo pola radnog vremena i da može ići na privatne terapije jer mu to možemo omogućiti. S vremenom je dobio terapije i u sustavu, ali i pored njih, mjesečno dajemo 500 eura privatno (za terapije op.a). A roditelj njegovatelj da bi uopće dobio taj status njegovo dijete mora imati barem dvije teške dijagnoze."

Ima dvoje djece s autizmom, ali ne dobiva status njegovatelja

Prepričala je kako je na prosvjedu bila i majka s dvoje djece s po jednom teškom dijagnozom i kako ona ne može dobiti status njegovatelja. "Suludo! Ima dvoje djece s autizmom i još četvero djece normalne razvojne linije i koji su za njih roditelje trebali prestati postojati. Oni imaju naknadu za roditelje njegovatelje od 2300 kuna koje namjeravaju od 1. siječnja podignuti za 4000 kuna. To je cjelokupni iznos koji im treba za cijeli mjesec", kaže.

Na pitanje, što bi poručila resornom ministru, ispalila je: "Ljubim ga u čelo!"

Helena Melovnik Zrinjski, članica HDZ-a, rekla je za djecu "da su se smrzavala zbog svojih roditelja" (koji su prosvjedovali op.a), na pitanje da je prokomentira, glumica Marijana Mikulić odgovorila je: "Ona i svi oni koji su upetljani u mrežu onih koji odlučuju o sudbini ljudi koji su stjerani u kut i na rub egzistencije, da su omogućili tim ljudima dostojanstven život koji im je i zagarantiran svim ustavnim i silnim konvencijama koje su potpisali, svi bi roditelji vrlo rado sjedili na toplom sa svojim djetetom ili ga vodili na terapije koja mu je omogućena koja mnogima nije."

Prepričala je i slučaj susjede koja mora, kad joj sin postane punoljetan, prvo papirologijom dokazati da može biti i dalje skrbnik svome sinu koji je nepokretan, u potpunosti ovisan o njoj od hranjenja do higijene.

'Nek' im političari daju jednog od svojih asistenata'

"Gubi sva prava biti u bilo kakvoj institucija, dakle nema dovoljno institucija u koje bi mogao odvesti osobu s invaliditetom. Dijete s poteškoćama da se o njemu brine dok ti radiš. Ovisan si ako dijete ima više dijagnoza da se traži status njegovatelja, daju ti mizeriju od koje ne možeš preživjeti, kamoli ga voditi na terapije. Nek se zapitaju kako je tako živjeti dok oni svi imaju asistenta od tajnice do vozača, subvencioniranih ručaka u Saboru... Pa je ih sram!"

"Imamo sreću da našem djetetu puno toga iz sustava nije neophodno i puno toga možemo mu omugućiti sami, ali kad sam jučer vidjela... Ljudi, moramo više izlaziti za takve stvari i vidjeti s čime se sve ljudi susreću, kako žive... Zakon o asistentima? Je li svjestan? Djevojka koja ima cerebralnu paralizu i slijepa je, a završila je fakulteta a on tvrdi da njoj ne treba asistent. Možda da joj on ustupi nekog svoga povremeno? Cura želi da se barem nekada njeni roditelji odmore. Jesu li ti ljudi barem pokušali shvatiti kako živi netko kome da, bi osnovne potrebe ispunio, treba neka druga osoba?"

Rekla je da asistenti trebaju i kad roditelj ima status njegovatelja jer se oni o djetetu brinu 24 sata na dan, a asistent bi dobro došao za tri sata da može otići na plac, da ne govorimo o tome da bi dobro došao da malo predahne.