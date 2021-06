Slavonski poduzetnik Marijan Ravlić podnio je kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku protiv nadbiskupa đakovačko-osječkog Đure Hranića zbog prevare, povrede tuđih prava i prevare u gospodarskom poslovanju te umirovljenog nadbiskupa Marina Srakića zbog prevare, doznaje RTL.hr.

Riječ je o Duhovno rekreacijskom centru Emaus, kojeg je za lokalni Caritas još 1996. izgradila Ravlićeva firma RAMS. On je prije nekoliko mjeseci za RTL Potragu otkrio kako je bila riječ o poslu vrijednom 2.333.000 kuna, na zemljištu od 18 hektara uz rijeku Karašicu, između Osijeka i Valpova.

"Kad smo završili posao, nisu htjeli platiti. Danas, pa sutra, pa ja kod biskupa jedanput, pa dvaput, pa triput…", potvrdio je i dodao da se pravosuni krkljanac dug 25 godina svodi upravo na prazna obećanja biskupa. Na kraju je njegova tvrtka otišla u stečaj nakon ovrhe koju je pokrenula Biskupija đakovačko-osječka, pa smatra da su biskupi namjerno otezali s isplatom, kako bi njegova potraživanja otišla u zastaru, što se i dogodilo prošle godine.

Bez dokaza o uplati

"Svi radovi koje je tvrtka RAMS izvela su plaćeni. Ravlić je prevarant", kratko je prokomentirao odvjetnik Nadbiskupije, Zoran Šarić. No, njegov kolega koji zastupa Ravlića, Tomislav Filaković nudi drugačiji pogled na slučaj.

"Nikada nisu pružili dokaz da su nešto platili", tvrdi on i dodaje da nije sporno što su 1999. iz nekog razloga u Caritasu tražili od Ravlića da pristane na plaćanje 1,5 milijuna kuna u tri obroka do 2002.

"Od inženjera, predstavnika Crkve, odnosno Caritasa, izvođača radova, svih mogućih, svi su potpisali dokument kojim prihvaćaju dug, odnosno svode dug s 2,3 milijuna na 1,5 milijuna", govori Filaković i dodaje da se dva tjedna kasnije tadašnji ravnatelj Caritasa Martin Radman, koji je u međuvremenu preminuo, predomislio i ponudio RAMS-u plaćanje samo 800.000 kuna.

Ravlić je to odbio, a kako niti 2001. novac nije sjeo na račun njegove tvrtke, odlučio je prekopati ulaz u Emaus, blokirajući ga tako puna dva mjeseca. "Sve vrijeme do podnošenja tužbe tadašnji biskup đakovačko-srijemski Marin Srakić obećavao je odgovornoj osobi Ravliću da će mu biti plaćeno sve što je ugovoreno sporazumom", navodi se u kaznenoj prijavi, u kojoj još stoji da su bivši i sadašnji biskup "potpisali situaciju", odnosno plaćanje 1,5 milijuna kuna.

Vucaranje po sudovima

Na kraju je Ravlić posljednjeg dana 2007. godine, odnosno na dan prije zastare, podnio tužbu. U svojim kaznenim prijavama, Ravlić je naveo i dva datuma u 2001. i 2002. godini kada ga je biskup Srakić primao u svoj ured i uvjeravao ga da će sve biti plaćeno. No, u studenom 2002. RAMS odlazi u stečaj.

Otada do već spomenutog 31. prosinca 2007. Općinski sud u Osijeku je odlučio da je nenadležan u postupku, da bi se sve prebacilo na Trgovačke sudove, a potom i na Visoki trgovački sud.

"Općinski trgovački sud je odlučio da Caritas treba platiti 1,5 milijuna kuna. Visoki trgovački sud je to preinačio da Caritas mora platiti pola milijuna kuna. Caritas treba platiti 500.000 kuna od 1. siječnja 2003. dok RAMS treba Caritasu platiti 388.000 kuna, s tim da te kamate idu od 20. lipnja 2018.", pojasnio je odvjetnik Ivan Lalić koji je zastupao RAMS u stečajnom postupku.

Ugrubo, odvjetnik Šarić smatra da bi Caritas Ravliću trebao isplatiti malo više od milijun kuna, a on njima 480.000. "I gledajte sad! Oni nas odmah blokiraju za 400.000 kuna, a istodobno oni neće prebijanje da nama pripadne cca 1,4 milijuna kuna. Oni traže odgodu za 1,8 milijuna, nas drže i dalje blokiranima i traže odgodu i dobiju od suda odgodu!", čudi se Ravlić.

No, odvjetnik Lalić objašnjava da su obje strane, nezadovoljne presudom, zatražile reviziju Vrhovnog suda te istodobno pokrenule ovrhu druge strane. No, ovrha nad Caritasom je 23. studenog prošle godine odgođena.

"Oni su se pozivali na uloženu reviziju. Međutim, revizija nije opravdani razlog za odgodu ovrhe. Revizija ne odgađa odgoda ovrhe. Sud u Osijeku je prihvatio da se odgađa ovrha, Županijski sud u Zadru je to potvrdio. Problem je u tome što se u to vrijeme nije mogla uložiti revizija na taj iznos od 500.000 kuna. Cenzus je bio 500.001 kunu. Zato smatramo da je ta revizija samo odugovlačenje postupka", rekao je Lalić te dodao da se može nadati kako će revizija Vrhovnog suda biti gotova za pet ili šest godina.

Žalio se i u Vatikanu

Ravlić nije mogao toliko čekati pa je podnio kaznene prijave za koje odvjetnik Nadbiskupije tvrdi da će biti odbačene. "Takve kaznene prijave moraju biti odbačene jer oni (nadbiskupi) nisu bili nikakve ovlaštene osobe u Caritasu Osijek. Caritas Osijek ima svog direktora, upisan je kao pravna osoba u Registar Trgovačkog suda u Osijeku i odgovorni mogu biti samo direktori u tim ustanovama. U nikakvom poslovnom odnosu nije bila Nadbiskupija đakovačko-osječka s tvrtkom RAMS", objasnio je odvjetnik Šarić koji zastupa i dvojicu prijavljenih biskupa.

Dodao je da se Nadbiskupija nema odakle naplatiti, jer je svu imovinu RAMS-a Ravlić prepisao na svog sina. Istaknuo je da se Ravlić žalio i u Vatikanu.

"Može on svuda pisati, ali mi moramo poštovati samo pravomoćnu sudsku odluku. On je tužbom tražio da mu se plati nekakvih 2,4 milijuna kuna temeljem nekakvog ugovora koji nikada nije prihvaćen niti potpisan od strane Caritasa. Temeljem takvog jednostrano potpisanog ugovora s njegove strane za radove koji nisu niti prihvaćeni niti odrađeni, on je podnio tužbu", rekao je Šarić i dodao:

"Uz to je priložio nekakav sporazum na nekakvu situaciju gdje se Caritas obvezao isplatiti 1,5 milijuna kuna. I taj iznos je riješen u nagodbi za vrijeme stečajnog postupka", rekao je odvjetnik i poručio da je s njegove strane nastupila zastara.

Institucija u koju ne treba dirati

No, Ravlić u kaznenoj prijavi navodi kako je Nadbiskupija "u vrijeme postojanja duga od 2,33 milijuna kuna" počela i završila gradnju svog sjedišta u Osijeku, vrijednog oko 50 milijuna kuna. Njegov odvjetnik Filaković tvrdi da ranije presuda ide samo njemu u korist.

"To potvrđuje da je, zahvaljujući što je tome vjerovao, dospio u poziciju da mu je zastarjelo tri četvrtine potraživanja što je prvotno imao prema njima", uvjeren je te dodaje da se slaže s kolegom Šarićem da će kaznene prijave protiv Hranića i Srakića biti odbačene.

"U pitanju je institucija koja je, eto, na neki način svima institucija 'u koju ne treba dirati'. Objektivno je za očekivati da će odbaciti kaznenu prijavu, obustaviti kazneni progon. Ja sam to i rekao gospodinu Ravliću da tu ne očekuje previše", kazao nam je Filaković te pojasnio da on u ovome vidi sva obilježja prevare, ali i da bi na Ravlićevom mjestu bio puno oprezniji još pri dogovaranju posla.

"Vidite. Pregovore je vodio s tadašnjim biskupom, kasnije nadbiskupom Srakićem. A potpisao je ovaj. Ja bih bio oprezniji da sam bio na njegovom mjestu", pojašnjava i dodaje:

"Nezgodno je to, znate, s institucijom koja propagira iznimno poštenje, poštivanje svih ljudskih vrlina. Pa i ja sam katoličkog odgoja, iz katoličke obitelji… Institucija je jedno, vjera je nešto drugo. Institucija ima svoje ciljeve, oni to vrlo uspješno rade. To je vrlo osjetljivo. I kad vam takva institucija kaže da vam neće platiti vaš rad, i to ne 200 kuna, nego više od dva milijuna kuna, onda tu nešto ne valja. Ili institucija ne valja ili milijuni ne valjaju."

A što je za to vrijeme bilo s Duhovno-rekreacijskim centrom Emaus? Još 2018. Glas Slavonije je pisao da je "godinama zapuštani i neodržavani" centar u koncesiju od Nadbiskupije uzeo osječki Zoo hotel kako bi ga obnovio i prenamijenio u ugostiteljski objekt.

Što god na kraju bilo s Emausom, Ravlić ne odustaje: "Platit će to oni do zadnjeg centa!", uvjeren je.