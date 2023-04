U studiju Net.hr-a ovog tjedna gostovao je saborski zastupnik i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček. Uvodno je Pavliček komentirao novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Pavliček kaže da se prvo treba pitati zašto je taj zakon išao u hitnu proceduru. "To nikome nije jasno. Ja bih ovaj zakon nazvao 'Lex Pupovac'. Čini mi se da je ovaj zakon upravo na inicijativu i pritisak SDSS-a išao u hitnu proceduru, kako bi se donio prije obljetnice stradavanja na Jasenovcu, ali isto tako prije godišnjice na Bleiburgu", kaže Pavliček, dodajući da ovaj zakon umjesto da je riješio brojne nedoumice, on je sve to ostavio i dalje u zraku.

"Jedino što je uveo su ove drakonske kazne. Međutim u praksi će to i dalje izgledati ovako kao i do sada", rekao je Marijan Pavliček u studiju Net.hr-a.

Kaže da misli da ovaj zakon služio kao alat vladajućih kako bi se prvenstveno financijskim kaznama obračunavali s političkim neistomišljenicima. To nije dobro, to nije dobro za hrvatsko društvo i demokraciju", kazao je.

Nedovoljna zaštita građana

Osvrnuo se i na interpelaciju o radu Vlade vezanu uz nedovoljnu zaštitu građana od inflacije koju su pokrenuli u Hrvatskom saboru. "To su, nažalost, pravi problemi hrvatskog društva o kojima se treba razgovarati i pričati", rekao je, dodajući da su prikupili dovoljan broj potpisa oporbenih zastupnika kako bi u hitnu proceduru uputili ovu interpelaciju.

Smatra da Vlada nije dovoljno zaštitila građane od poskupljenja uoči i nakon ulaska Hrvatske u eurozonu. "Mi smo godinu i pol dana u ime Hrvatskih suverenista upozoravali da je suludo ulaziti u eurozonu i da nismo spremni za to, posebice u doba najveće inflacije Europske unije. Jedina smo država koja je ušla u eurozonu pod ovakvim okolnostima. Nakon ulaska Hrvatske u eurozonu, premijer Poljske je sazvao konferenciju za medije i rekao da zbog sumanutog rasta cijena u Hrvatskoj, Poljska neće ući u eurozonu. Sada smo postali primjer ostalim zemljama koje su financijski jače od nas, da ne treba ući u eurozonu", kaže.

"Točno se dogodilo ono što smo pričali, da će doći do neopravdanog povećanja cijena, a ne onih famoznih 0,02 posto što je bio trošak konverzije o kojem je govorio premijer Plenković, da će kava poskupjeti 2 lipe. Neka nađe kafić gdje je kava poskupjela 2 lipe, ja ga vodim, častim i njega cijelu Vladu o svom trošku. Takvog kafića, nažalost, nema", rekao je.

Rekao je da zbog inflacije ljudi ne mogu više spojiti kraj s krajem. "Zbog toga smo tražili ovu interpelaciju s tri zaključka. Jedan zaključak je da jednom mjesečno ministar gospodarstva dođe u Sabor, a time i pred Hrvatsku javnost i kaže točno što se učinilo neopravdanog rasta cijena. Pod dva, da se uvedu crne liste i da se točno navedu koji trgovački lanci i pravni subjekti su u ovom razdoblju, sukladno utvrđivanju Državnog inspektorata lovili u mutnom i neopravdano dizali cijene. Ali ne da to bude na web stranci, nego da se vrti na javnoj TV kući koji mi svi plaćamo. Da ljudi točno znaju, a ne ove bijele liste što su oni stavili na stranice ministarstva, koje nitko nije niti pogledao. I treće, da se ukinu sve državne subvencije - od subvencija za struju, plin i dalje - za one poslovne subjekte za koje se utvrdilo da su neopravdano dizali cijene", rekao je.

"Na taj način će se ta inflacija suzbiti i moći kontrolirati", kaže. Rekao je da smo imali niz prijedloga vladajući i prijetnji, a na kraju je to ispalo, kako se kaže - čorak. "Pucalo se iz prazne puške, prijetilo se praznim pričama i ništa se od toga nije ostvarilo", pojasnio je.

"Tražimo konkretne mjere, da ne ostane sve samo na riječima i na taj način ćemo zaštititi građane"; istaknuo je Marijan Pavliček u studiju Net.hr-a.

"Kada odete u trgovački lanac pa kada vidite onu bakicu umirovljenicu sa 350 eura mjesečne mirovine za 40 godina staža, i vrti onaj proizvod 25 puta hoće li ga uzeti i staviti u košaricu ili ne, dođe vam da plačete. I to je žalost hrvatskog društva. Ti proizvodi su drastično skuplji nego u ostatku Europske unije, upravo zbog toga što Vlada nije kvalitetno reagirala", rekao je.

Upitan što je po njegovom mišljenju najviše poskupjelo, kaže da su to prehrambeni proizvodi. "Svakodnevni prehrambeni proizvodi koje ljudi koriste - od kruha, dječje hrane, namaza, jogurta i slično. To je po mojoj procjeni poskupjelo od nekih 20 do 30 posto u zadnjih godinu dana. Danas nešto što je na akciji je skuplje 10 posto od onoga što je bilo prije 6 mjeseci", rekao je.

'Ako je netko trebao biti izbačen iz Sabora, to je Jandroković!'

Komentirao je i incident između zastupnika Željka Sačića i predsjednika Sabora Jandrokovića. Upitan je li se general Željko Sačić umirio nakon incidenta, rekao je da je. "Željko Sačić je prvenstveno ljudina, emotivac, koji je prošao Domovinski rat od samog početka do kraja, i kojeg život nije mazio. Ono što je jako bitno Željko Sačić je magistar pravnih znanosti, visokoobrazovana osoba s postdiplomskim studijem koji se danima pripremao za tu točku s pravne strane", rekao je.

"Jako smo razočarani postupkom Gordana Jandrokovića, koji mu je dao dvije opomene istovremeno, što nisam vidio kod ostalih saborskih zastupnika i ne koristi se istim mjerilima. Još veći apsurd je da je ostatak kazni davao tijekom stanke koju je on sam sazvao. On je sve ostale opomene - kolegi Sačiću, kolegi Bulju i kolegi Beljaku, dao u doba stanki što nije sukladno poslovniku. Kolega Sačić je tražio mišljenje Odbora za ustav i poslovnik ima li predsjednik Sabora Jandroković u doba stanke koju je sam odredio davati dalje opomene. Mi smatramo da nema i da je on tu prekršio poslovnik. Ako je netko trebao biti opomenut i izbačen iz Sabora, to je gospodin Jandroković koji nije pošteno vodio Sabor i onemogućio je oporbi, prvenstveno govorim u ime kolege Sačića, da kvalitetno obrazloži što ne valja i koje su manjkavosti ovoga zakona", rekao je.

'Predsjednik Sabora se malo uplašio'

"Opravdanja gospodina Jandrokovića da je to bilo gotovo fizičko nasilje, ja bih rekao ovako – malo se predsjednik Sabora uplašio. Rekao sam mu: "Nemate se čega bojati generala Hrvatske vojske. Taj general je 91. godine vas branio, on je bio u ratu, branio vas i Hrvatsku državu. Ne bi on nikada sebi dozvolio da digne ruku na vas kao predsjednika Sabora i kao čovjeka. I niste imali potrebe bježati pred saborskom stražom od njega i davati mu tolike opomene. Mislim da je stvarno nepošteno". Naravno da je nakon svega toga gospodin Sačić "pukao" i rekao to što je rekao, za što se on borio ako nema pravo govoriti u Hrvatskom saboru", rekao je Pavliček.

'Nikada nije isključio niti jednog HDZ-ovca na dan ili dva, ali oporbu redovito'

Upitan je li Jandroković malo pretjerao s davanjem opomena i zloupotrebom svoje funkcije, Pavliček kaže da misli da je.

"On bi trebao biti, bez obzira što pripada vladajućoj većini, neutralan i držat se objektivnosti što on definitivno nije. Nego on poslovnik tumači subjektivno, kako njemu odgovara i po potrebi. Nikada nije isključio niti jednog HDZ-ovca na dan ili dva, ali je redovito isključivao predstavnike oporbe. Nije baš moguće da samo oporba aktivno sudjeluje u Saboru i da HDZ-ovci samo šute. Bude tu žustrih rasprava, oni brane zakone, mi ih napadamo, ili na naše prijedloge oni će nas napadati, a mi ćemo braniti, ali nikada nije njih izbacio. To samo pokazuje da nema jednake kriterije prema jednima i drugima i mislim da to nije dobro. Sutra će netko drugi doći na tu poziciju i ako se bude jednako ponašao, onda će se HDZ-ovci žaliti kako nemaju jednaka prava u Hrvatskom saboru", rekao je Marijan Pavliček u studiju Net.hr-a.

Što je još rekao o nadolazećim izborima iduće godine, zastupnicima u Hrvatskom saboru, potencijalnim koalicijama te pripremama za izbore, pogledajte u cijelom intervjuu.