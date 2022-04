Saborski zastupnik Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) ustvrdio je u srijedu da se predsjednik države Zoran Milanović u zadnje vrijeme "malo zaigrao" svojim izjavama o vanjskoj politici, odnosno o mogućem ulasku Švedske i Finske u NATO.

Udaranje kontri premijeru

Milanović se zaigrao u izjavama koje se tiču vanjske politike i definitivno brka kruške i jabuke, izjavio je Pavliček u Saboru upitavši kakve veze imaju izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini s eventualnim ulaskom Švedske i Finske u NATO.

"Bojim se da si je Milanović malo umislio da je neki bitan politički faktor što se tiče ulaska određenih zemalja u NATO", dodao je upitavši - tko je Milanović da nekome zabrani ulazak u NATO. Ako želi pomoći Hrvatima u BiH, poručio je Pavliček, treba lobirati da dođe do izmjena izbornog zakona i tražiti za Hrvate zasebnu federalnu jedinicu.

"Ovdje se prije svega radi o sukobu i udaranju kontri premijeru i njegovoj politici pa makar ispaštali i svi ostali. Hrvatska postaje neozbiljna država takvim istupima", ocijenio je Pavliček. Smatra kako je Milanović svojim izjavama napravio štetu, a u bitnim vanjskopolitičkim stvarima treba postojati određeni konsenzus Vlade i predsjednika Republike.

Izvlačenje na čistac

Na Milanovićevu izjavu o članstvu Finske i Švedske u NATO-u osvrnuo se i šef HNS-a Stjepan Čuraj, ujedno i partner u vladajućoj koaliciji. "Ovaj dio sada je doista nečuven. Moramo znati da se vanjsko-politički odnosi rješavaju tihom diplomacijom. To se dogovara iza zatvorenih vrata, a ne preko medija. Ovo je otišlo u jednu fazu izvlačenja na čistac, tko je tu veći zaštitnik, tko se predomislio i tako dalje. Ali mora se tu paziti s izjavama jer nisi bilo tko i to se promatra", ustvrdio je Čuraj za N1.

Rekao je i da ne bi odbio sudjelovati u protokolu u kojem bi bio Zoran Milanović, a na pitanje bi li ga on sam zvao na neku obljetnicu odgovara: "Ne znam koliko je pametno ovo reći, ali on je predsjednik za kojeg sam glasao i svojedobno i agitirao. Sada nakon ovog ne znam što bih rekao. Po ovoj retorici ispada da je njemu Tomislav Karamarko puno bolji kao predsjednik HDZ-a nego Plenković. Nama recimo nije. Mi s takvim HDZ-om ne bismo koalirali, a on nije imao niti približan vokabular vezano uz tadašnjeg predsjednika HDZ-a", zaključio je Čuraj.