Saborski zastupnici danas zasjedaju posljednji put prije blagdanske stanke, a prije nego im započne odmor, pred njima je donošenje nekih važnih odluka. Između ostalog, danas glasaju i o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, zbog koje se već mjesecima 'lome koplja' u političkom prostoru.

Potkraj studenoga, predsjednik RH Zoran Milanović odbio je dopis ministra obrane Marija Banožića o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, a nakon Milanovićeve odbijenice, prijedlog je na kraju stigao i u Hrvatski sabor, gdje je premijeru Andreju Plenkoviću potrebna dvotrećinska većina zastupnika da bi do obuke moglo doći. Šef kluba zastupnika HDZ-a, Branko Bačić, posljednjih je dana održao niz sastanaka s oporbenim strankama, ali i koalicijskim partnerima, s ciljem da prikupi dovoljan broj ruku koje će podržati HDZ-ov prijedlog.

Iako se isprva mislilo da nema šanse da Plenkovićev prijedlog prođe u Saboru, karte su se posložile tako da je sada - sve moguće. Brojni oporbeni zastupnici izjasnili su se da će glasati za prijedlog vladajućih, dok se za dio njih i dalje ne zna hoće li podržati HDZ-ov prijedlog. Jasno mišljenje o ovoj temi od samog početka imaju Hrvatski suverenisti, a predsjednik te stranke Marijan Pavliček uoči glasanja o obuci ukrajinske vojske u Hrvatskoj dao je intervju za portal Net.hr u kojem se osvrnuo na ovu goruću temu.

NET.HR: Hrvatski sabor danas glasa o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, koji će stav zauzeti Hrvatski suverenisti i zašto?

MARIJAN PAVLIČEK: Hrvatski suverenisti su za razliku od većine ostalih klubova u oporbi od samog početka imali jasan stav što se tiče obuke ukrajinskih vojnika na području Hrvatske. Nećemo podržati Vladin prijedlog jer smatramo da se na taj način izlažemo dodatnim sigurnosnim rizicima. Hrvatska nije jedna Njemačka niti jedna Poljska i ne može si priuštiti, u situaciji gdje nemamo dovoljno uređenu vlastitu vojsku i vlastitu obranu što je vidljivo iz zadnjih nemilih događaja od pada drona do pada MIG-a, obučavati vojsku koja je trenutno u ratnom sukobu s drugom vojskom i time si crtati metu na čelo. Mi smo kao saborski zastupnici prisegnuli na Ustav Republike Hrvatske i interes hrvatskog naroda i sigurnost hrvatskog naroda mora nam uvijek biti na prvom mjestu.

NET.HR: Kako komentirate izjave vladajućih da su oni koji nisu za obuku "ruski igrači"?

MARIJAN PAVLIČEK: Ma to su obične političke floskule vladajućih u koje gotovo više nitko ne vjeruje. Koga oni prozivaju ruskim igračima, jednog generala hrvatske policije Željka Sačića koji je pet godina sudjelovao aktivno u Domovinskom ratu? Tko ga proziva, oni koji su devedesetih, iako su bili vojno sposobni, pobjegli u briselske hodnike! Nije bitno što se kaže nego tko vam kaže. Andrej Plenković je dao nalog da se nakon pokušaja atentata na Vladu RH ogradi Markov trg policijskim ogradama i na svakih nekoliko metara imamo i dandanas policijske službenike koji štite sigurnost samog premijera. Premijer se boji za vlastitu sigurnost i vlastiti život, a s druge strane izlaže sigurnost vlastita naroda ovakvim odlukama.

NET.HR: Na koji način bi Hrvatska trebala pomagati Ukrajini ako ne obukom vojnika?

MARIJAN PAVLIČEK: Hrvatska treba Ukrajini pomoći prije svega u humanitarnom pogledu, u primanju drastično većeg broja izbjeglica nego dosadašnjih mizernih 20.000. Tu smo se trebali pokazati kao prijateljska država, jer nažalost imamo iskustva iz Domovinskog rata što se tiče prihvata izbjeglica. Također, trebamo pomoći financijski, međutim nikako ne sudjelovanjem ukrajinske vojske na hrvatskom teritoriju.

NET.HR: Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić minulih je dana održao niz sastanaka s oporbenim klubovima. Je li se sastao i s vama, je li vas nagovarao da promijenite odluku oko ove teme? Kako su tekli ti razgovori?

MARIJAN PAVLIČEK: Mi smo se odazvali pozivu HDZ-a na sastanak, međutim svoje mišljenje nismo promijenili. Nije bilo nikakvog nagovaranja nego čisto razmjena mišljenja. I dalje stojimo kod svog stava i od njega ne možemo niti želimo odstupiti i to je naše legitimno pravo.

Preuzimanje odgovornosti

NET.HR: Ako se izglasa obuka, znači li to na neki način ulazak u rat?

MARIJAN PAVLIČEK: Idemo prvo pričekati hoće li HDZ uspjeti prikupiti 101 ruku za obuku ukrajinskih vojnika na području Hrvatske. A nakon toga će se vidjeti tko je od tih dodatnih ruku postao i sam žetončić. Međutim, svi oni koji budu glasali za obuku ukrajinskih vojnika moraju imati na umu da preuzimaju veliku odgovornost ovom odlukom i da se igraju a vatrom. Ako dođe do, ne daj Bože, nekog atentata ili bombaškog napada na području Hrvatske u buduće vrijeme, a koji se može povezati s Ruskom Federacijom ili njezinim saveznicima, odgovornost moraju snositi oni koji su izglasali obuku ukrajinskih vojnika.

NET.HR: Vladina odluka da se u Hrvatskoj obučavaju ukrajinski vojnici izazvala je brojne polemike i među saborskim zastupnicima. Kako komentirate to što su neki kolege zastupnici, a koji dolaze iz redova oporbe, na kraju ipak odlučili da će dignuti ruku za obuku?

MARIJAN PAVLIČEK: To morate njih pitati što je dovelo do promjene njihova mišljenja. Posebice u situaciji gdje je premijer grubo vrijeđao sve neistomišljenike nazivajući ih "ruskim trabantima", pa sve do toga da će ih "zapamtiti sedam pokoljenja"…

NET.HR: Mislite li da će premijer danas skupiti dvotrećinsku većinu u Saboru?

MARIJAN PAVLIČEK: Nadam se da neće! Ako ipak uspije, bit će to velika pobjeda Andreja Plenkovića i još jedan poraz oporbe.

NET.HR: Krši li se ovime Ustav RH i, ako da, po kojim točkama?

MARIJAN PAVLIČEK: Dalo bi se raspravljati i o tome krši li se Ustav, međutim saborski zastupnici moraju preuzeti odgovornost. Hrvatski suverenisti su je preuzeli i imaju od samog početka jasan stav.