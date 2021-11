Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić gostovala je u studiju Net.hr-a, gdje je između ostalog komentirala prepucavanja na relaciji Pantovčak-Banski dvori te uhićenje bivše ministrice Gabrijele Žalac.

Upitana hoće li prepucavanje između predsjednika i ministra uskoro stati, rekla je da je to dobro pitanje.

"Ne znam hoće li stati, vidim da se polako počinje iscrpljivati interes za njega i postoji mogućnost da ga to na kraju utiša. Što se tiče samih aktera, ne bih bila toliko optimistična. Ne donosi nam to ništa dobro jer se gubi iz vida sam smisao sukoba i uopće pitanje položaja Hrvatske vojske u društvu, a onda nažalost i povjerenja u tu instituciju koja je jedna od rijetkih institucija u koju građani RH imaju povjerenja", rekla je.

Na pitanje hoće li doći do smjene ministra ili opoziva predsjednika, kaže da je to bio dio dramaturgije te da ne misli da će se išta od toga dogoditi.

Loša poruka

Komentirala je i uhićenje bivše ministrice Gabrijele Žalac.

"Ured europskog javnog tužitelja je integriran u naš DORH, mi smo na neki način i pristali na to. No bez obzira na tu činjenicu, doista je neugodno gledati da u trenutku dok smo mi članica EU, da mi nešto ne možemo sami riješiti i da to dvije godine stoji u ladici, čeka dizanje optužnice i pravorijek, dok ne dođe ured Europskog javnog tužitelja i ne pokrene stvari. To je jako loša poruka“, kaže.

Rekla je kako nema smisla samo kukati i snebivati se nad HDZ-om i korupcijom.

Treba vidjeti koliko su naše institucije poput DORH-a doista neovisne, jer ovakva situacija dovodi u pitanje njihov rad, dodaje.

Most želi dovesti šeficu DORH-a u Sabor

Rekla je da su se oni u Klubu Mosta odlučili nešto konkretno napraviti te da su uspjeli prikupiti i više nego dovoljan broj oporbenih potpisa da izvješće o radu DORH-a za 2020. dođe na dnevni red Hrvatskog sabora.

"Da prevedem, da dovedemo Zlatu Hrvoj-Šipek, glavnu državnu odvjetnicu, u Hrvatski sabor. Pa će nam ona, nadam se, dati i neke odgovore na pitanja o postupanju u ovom slučaju, ali i općenitu o radu DORH-a", kaže.

"Nije ovo prvi put. Očito kada je god nešto politički sporno, mi ćemo pravorijek čekati. Što se nama u Hrvatskoj konstantno događa? Imate ta senzacionalistička uhićenja, imate osjećaj da se borimo protiv korupcije, da se nešto miče naprijed, a pravorijeka nigdje. Imali smo sada i presudu HDZ-u, ali kada to dolazi na dnevni red? Kada nešto završava? Kada je već prekasno", smatra saborska zastupnica.

Konstatirala je da svi znaju da je HDZ premrežen korupcijom, ali HDZ i dalje vlada ovom zemljom.

'Plenkoviću se Europa smije'

"Pitanje je što mi kao oporba možemo učiniti, jesmo li dovoljno sposobni da uvjerimo ljude da ih koruptivna organizacija ne mora voditi i da postoji nešto u ovoj zemlji što će pomoći tome da se ona uredi. Tu mi moramo kreirati vlastite politike i napraviti iskorak", kaže Selak Raspudić.

"Mi moramo animirati više od 50 posto hrvatskih građana koji su u potpunosti odustali od politike, a onda će HDZ dobiti zasluženu kaznu. Ne, ne mora nas HDZ voditi. Ne, Andrej Plenković nije najsposobniji premijer“, kazala je.

"Andrej Plenković toliko dobro kadrovira da mu svako malo njegov bivši ministar završi kao optuženik na nekoj klupi. Evo, to vam je vaš sposobni, proeuropski političar koji vodi zemlju. Pa njemu se Europa smije“, dodala je.

Na pitanje kako komentira da je nedavno kada je stigla presuda Vrhovnog suda odbacio sve veze sa "sadašnjim" HDZ-om, dok istovremeno sada gledamo uhićenja njegovog kadra, Selak Raspudić kaže da je "sada krivnja opet individualna".

'Nema autoritet'

"Nije krivnja individualna. Kao što imate u ratu zapovjednu odgovornost, tako i na razini Vlade. Ako ste ozbiljan premijer, imate odgovornost čelne osobe koja je te ljude izabrala na te funkcije. Ako on nije znao što se događa, a teško je za povjerovati da se sve baš dogodilo mimo njega, onda je on nesposoban premijer jer nije u stanju upravljati ljudima koje je postavio na čelna mjesta u državi. Nije autoritet, nema nikakvu moć ako se sve događa mimo njega. Ako se događa uz njega, onda je dio svih ovih procesa koji će prije ili kasnije završiti među pravosudnim tijelima", kazala je.

"On se mora odlučiti, treće ne postoji. Ili je nesposoban i nema autoriteta, ili je bio upoznat, a onda možda i njega dočekamo na nekoj optuženičkoj klupi“, dodala je.

Smatra da će sve te afere jednom uzdrmati Vladu, odnosno HDZ, te da će pritisak i vrijeme učiniti svoje.

Što je još rekla o covid-potvrdama, ukidanju mjere roditelj odgajatelj te o svojem djelovanju u Hrvatskom saboru, pogledajte u cijelom intervjuu.