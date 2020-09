MARIJA SELAK RASPUDIĆ OTKRILA: ‘Ušla sam u politiku jer nisam mogla muža pustiti samog u rat’; Komentirala i ‘zanimanje’ majke

Odgovarajući na pitanje ‘osjeća li se revolucionarno jer je srce dala ‘visokom Hercegovcu’, Selak Raspudić veli da se tako osjeća otkada imaju dijete

U HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2” gošća je bila saborska zastupnica s Mostove liste, Marija Selak Raspudić. Voditelj Aleksandar Stanković na početku emisije je rekao: “Za razliku od ostalih emisija s našom današnjom gošćom danas je riječ samo o ljubavi i samo o revoluciji, a vi kako znate i umijete bez politike u Nedjeljom u dva”.

Odgovarajući na pitanje “osjeća li se revolucionarno jer je srce dala ‘visokom Hercegovcu'”, Selak Raspudić veli da se tako osjeća otkada imaju dijete.

“Zagovornik sam toga, da totalitarne i represivne metode koje inzistiraju na tome da se otprilike svatko mora brinuti sam za sebe, a one su na tragu toga da svatko mora predstavljati sam sebe i sve ostalo što izgleda popularno i ljevičarski da zapravo ne odražavaju pravu bit ljudske prirode. Mi uvijek prepuštamo dio djelovanja drugima i moramo ukazivati povjerenje jedni drugima da bi mogli funkcionirati kao ljudska bića i u politici i u ljubavi, samo je pitanje kome dajemo povjerenje. Čovjek je biće zajednice i sebe prepoznaje u drugima i druge prepoznaje u sebi. To se najbliže vidi u ljubavničkom odnosu, a u njemu možemo biti i najusamljeniji i to je opomena mom muškarcu”, rekla je Selak Raspudić u “Nedjeljom u 2”.

‘Otišla sam u politiku jer nisam mogla muža pustiti samog u rat’

Na pitanje da ga je iznenadila kada mu je na njegovu izjavu da kreće u politiku, odgovorila da i ona kreće, odgovara da ga nije htjela samog pustiti u rat.

Bili smo sličnih razmišljanja, nemamo identične političke stavove, i kada smo razmišljali o tome da ide u politiku, nije vjerovala da će to zaista učiniti. Ne bi kaže žalila da nije ušla u Sabor, jer kako kaže, ne može se žaliti za nečim ako se ne pokuša. Ne možete žaliti ako ste dali sve od sebe. Nisam od onih koji misle da će osvojiti svemir, mislila sam da je moguće da ne prođem, nema veze, probala sam”, kaže.

‘Kod nas je arogancija zamijenila kompetenciju, premijer je bahat’

Na Stankovićevo da “izgleda kao odlikašica koja se želi dokazati učitelju”, Selak Raspudić navodi da joj se čini kako se tu radi o predrasudama da kada su žene aktivne i angažirane, često ostavljaju dojam da su štreberice.

“Mene je Sabor baš suzbio, jer imate pet minuta ili još manje, to što ne možete replicirati premijeru na aktulanom satu dok govori. Jedini način je da mu postavite pitanje ako tražite povredu poslovnika i zato se veliki dio oporbe poziva na famozni članak 238. koji zapravo se poziva na omalovažavanje saborskih zastupnika, a moram priznati da je to često i opravdano zbog njegove retorike, ne zato što smo povrijeđeni, nego jer to jedini način da možemo odgovoriti premijeru. Mislim da je kod nas arogancija zamijenila kompetenciju.

Premijer ima bahatost u nastupu i time prikriva nedostatak autentičnog vodstva. Smatram da je došlo vrijeme da inicijativama pokažemo da mi možemo bolje. Kad vidite premijera da razgovara s novinarima, a novinari nisu novinari, jer oni predstavljaju narod, onda imate dva tipična načina ponašanja, dodaje. Jedan je sad ću ja vama objasniti, a drugi je kad nešto kaže, onda poentira i što ćemo sad, to. Dobar vladar koji suvereno vlada i kojemu narod vjeruje je, recimo Angela Merkel. To je prirodan autoritet koji se stječe donošenjem dobrih odluka”, komentirala je saborska zastupnica.

‘Neki stručnjaci bi se htjeli politički aktivirati, ali ih je sram… i mene je bilo’

Kada je posrijedi Sabor, mišljenje nekih saborskih kolega je da se Selak Raspudić trebala držati znanosti. No, ona ističe da bi se zapravo dosta stručnjaka koji se žele politički angažirati, ali ih je sram. Baš kao što je i nju bilo, objašnjava.

“Možda će moj politički put biti pogreška, ali možda će se tu otvoriti put za aktivaciju novih ljudi, jer odavno se nije pojavio netko kome su građani vjerovali u punom smislu te riječi. Tu bi glavnu ulogu trebao imati Sabor jer on može sve mijenjati”, rekla je Selak Raspudić u “Nedjeljom u 2”.

‘Biti majka je najzahtjevniji posao’

Zlatko Hasanbegović iz Domovinskog pokreta proteklog je tjedna izjavio da je njegova “supruga po zanimanju majka” i da “ne može ostati bez posla”. Upitana kako komentira tu izjavu saborskog zastupnika, Selak Raspudić je rekla da ne zna u kojem kontekstu je to Hasanbegović rekao gostujući na N1, ali pretpostavlja da je to na tragu mjera koje su donesene u Gradu Zagrebu. To se odnosi na to da majke mogu biti plaćene što ostaju kod kuće s djecom.

“Feminizam govori o dvostrukoj opresiji i neplaćenom kućnom radu. Biti majka je najzahtjevniji posao na svijetu. To nije samo majka. To može biti i sve, ovisi na koji način ćemo vrednovati majčinski posao.

Ni ja nisam bila svjesna koliko je zahtjevan i vrijedan taj posao, dok i sama nisam postala majka. Možda ga ne trebamo nazivati poslom, a možda i možemo, da ljudi shvate koliko je to zahtjevno i vrijedno. Bitno je da žena ima prostora da sama izabere i da se svaka njezina odluka poštuje”, izjavila je Selak Raspudić.

